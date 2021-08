10 citations les plus drôles de Michael Scott du bureau pour rendre votre journée hilarante! 10z viral

Steve Carell a été vu dans des sorties cinématographiques très impressionnantes ces derniers temps, et a même obtenu des nominations aux Oscars pour lui-même. Il est même revenu au format TV avec sa série Netflix Space Force et sa série Apple TV+ The Morning Show. Mais pour beaucoup de ses fans, Carell serait toujours l’infaillible Michael Scott de l’une des séries comiques les plus drôles de tous les temps, The Office, l’adaptation américaine de la série britannique du même nom, qui s’est déroulée entre 2005 et 2013. Akshay Kumar dans le rôle de Michael Scott dans ce fil Twitter amusant vous laissera en rupture; Les internautes rient de la similitude frappante.

Bien qu’il ait joué le Boss de l’Enfer grâce à son incompétence à gérer un bureau ou à son éthique de travail non professionnelle, Michael Scott a quand même réussi à se faire aimer des fans grâce à sa personnalité maladroite, sa nature anodine et sa fièvre aphteuse par inadvertance. A l’occasion de l’anniversaire de Steve Carell, regardons 10 des citations les plus drôles de Michael Scott de la série.

Visage de la blague !

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Quelqu’un montre des statistiques sur la conduite en état d’ébriété, s’il vous plaît…

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Euh…

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

se résume parfaitement ici !

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Chaque débat d’actualité jamais…

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Pas exactement quelque chose que vous voulez lire un lundi…

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Les mathématiques ont du sens, un peu…

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Michael Scott, le forgeron…

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Ewww….

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Pauvre Michel…

Michael Scott (Steve Carell) Citation du bureau (Crédit photo: NBC/Report Door)

Steve Carell avait quitté The Office avant même la fin de la série, dans sa septième saison. Il est revenu pour la finale de deux épisodes en tant que guest star. Steve Carell faisait également partie de la réunion virtuelle non officielle des acteurs qui a eu lieu l’année dernière sur le podcast de l’acteur Jon Krasinski (Jim Halpert) où ils ont recréé la célèbre danse de mariage pour un couple nouvellement marié.

(L’histoire ci-dessus est apparue pour la première fois sur Report Door le 16 août 2021 à 12h31 IST. Pour plus d’informations et de mises à jour sur la politique, le monde, les sports, le divertissement et le mode de vie, connectez-vous sur notre site Web reportdoor.com).

