10 classiques comme GTA: San Andreas que nous voulons jouer en tant que jeux Oculus Quest 2

Lors du récent événement Connect 2021, Mark Zuckerberg a annoncé que Grand Theft Auto: San Andreas serait porté pour jouer en réalité virtuelle. Même si vous n’êtes pas un fan de GTA, cela pourrait marquer une tendance intrigante qui intéressera tous les joueurs : le Quest 2 pourrait donner une seconde vie à des tonnes de classiques du jeu vidéo.

Plus récemment, le jeu d’action et d’horreur bien-aimé Resident Evil 4 a été converti de la troisième personne à la première personne pour la réalité virtuelle sur le Quest 2, et il fonctionne sans doute mieux avec les commandes de mouvement qu’il ne l’a jamais fait avec les commandes traditionnelles. Les gens ont également modifié des FPS classiques comme Half-Life, Doom et Quake 2 pour travailler via SideQuest.

Avec cette dernière annonce de GTA, mon esprit a commencé à tourner avec toutes les possibilités. Le matériel mobile et l’espace de stockage limités du Quest 2 ne peuvent peut-être pas gérer des jeux plus modernes, mais il semble que les jeux de l’ère Gamecube/PS2/Xbox (ou antérieure) pourraient être un jeu équitable. La Quest 2 pourrait devenir la console pour revivre nos favoris de tous les temps d’un nouveau point de vue à la première personne, complètement immergé dans les bottes de nos héros de jeux vidéo préférés.

Sony et Valve conserveront toutes les rééditions VR sur le PSVR 2 et Valve Index, tandis que Nintendo ne mettra probablement pas ses jeux sur d’autres consoles. Mais d’autres studios de jeux pourraient décider de concéder sous licence leur coffre-fort de pierres précieuses en échange d’argent Meta. Alors, quels autres jeux classiques – à la première ou à la troisième personne – pourraient fonctionner comme des jeux Oculus Quest 2 ? Voici quelques options prometteuses conçues sur mesure pour la réalité virtuelle, des ajustements parfaits aux plans longs.

Colline silencieuse 2

Source : Konami

L’histoire: James Sunderland retourne à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme, précédemment supposée morte. Là-bas, ses peurs et sa culpabilité se manifestent sous la forme de créatures dangereuses, telles que l’emblématique Tête de Pyramide.

Elevator pitch expliquant pourquoi il a besoin d’un port VR : Il est surprenant de constater à quel point il existe peu de bons jeux d’horreur VR sur la quête 2. Silent Hill 2 remplirait immédiatement ce créneau avec son scénario emblématique parsemé de monstres effrayants pour garder les choses tendues tout au long. Resident Evil 4 a déjà prouvé qu’un jeu à la troisième personne converti en première personne non seulement peut fonctionner, mais peut également rendre un jeu encore plus effrayant. Le réglage brumeux pourrait également faciliter le rendu de la quête 2.

Jeu de réalité virtuelle similaire maintenant disponible : Wraith: The Oblivion – Afterlife: Un jeu terrifiant mettant en vedette un photographe à moitié mort à la recherche d’indices dans un manoir hanté.

Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpent

Source : Konami

L’histoire: Au cœur de la guerre froide, Naked Snake doit empêcher la Troisième Guerre mondiale en battant son mentor, Revolver Ocelot, et l’unité Cobra tout en détruisant une arme dangereuse.

Résumé en quelques secondes: Le meilleur jeu Metal Gear (combat-moi), MGS 3, est conçu pour un gameplay méthodique en réalité virtuelle, du traitement des blessures au CQC en passant par son système de visée à la première personne pour tirer sur les ennemis. Le gameplay basé sur la furtivité et la couverture peut être délicat pour la première personne, mais ce jeu vous obligera à marcher tellement accroupi que vous finirez par être en forme au moment où vous atteignez la fin dramatique. Comme RE4, il pourrait placer les appels de codec dans un environnement 3D, de sorte que vous ne vous sentez pas piégé à regarder un écran 2D de personnes parlant trop longtemps. Et vous vous souvenez de la théorie selon laquelle MGS 3 est une simulation de réalité virtuelle ? Comment cela serait-il méta ?

Jeu VR similaire : Espire 1 : VR Operative, un jeu furtif dans lequel vous tranquillisez ou tenez les gardes sous la menace d’une arme, évitez la détection et cachez les corps. Semble familier?

Star Wars Jedi Knight II : Paria Jedi

Source : logiciel Raven

La parcelle: Se déroulant après le retour du Jedi, Jedi Outcast voit l’ex-Jedi Kyle Katarn affronter l’Imperial Remnant et un culte Sith. Il doit remasteriser la Force et vaincre l’ennemi mortel Desaan.

Résumé en quelques secondes: Le jeu de tir de Jedi Outcast utilise la première personne et pourrait facilement se traduire en VR, tandis que vous pouvez modifier le combat au sabre laser pour qu’il fonctionne également à la première personne. De tous les jeux Star Wars avant Jedi: Fallen Order, la série Jedi Knight a le mieux capturé le sentiment de jeu d’être un Jedi. En VR, vous pouvez augmenter le niveau de difficulté du jeu en réfléchissant vous-même les boulons des stormtroopers et en apprenant différentes techniques de sabre laser pour affronter différents ennemis. Il deviendrait immédiatement l’un des meilleurs jeux Oculus Quest 2 et un succès instantané.

Jeu VR similaire : Vader Immortal, qui consiste également à maîtriser les arts Jedi du combat au sabre laser et de la Force. La différence est qu’il s’agit davantage d’une expérience sur rails, alors que Jedi Outcast vous permettrait de vous déplacer librement.

Splinter Cell : la théorie du chaos

Source : Ubisoft

La parcelle: L’agent furtif de la NSA, Sam Fisher, doit trouver les informations nécessaires pour empêcher les tensions entre la Corée du Nord, la Chine, le Japon et les États-Unis de déclencher la Troisième Guerre mondiale.

Résumé en quelques secondes: Ce n’est pas seulement l’intrigue à la Tom Clancy pleine d’intrigues et de rebondissements similaires à MGS. Il a un gameplay furtif, des interrogatoires rapprochés d’ennemis, des corps cachés, des combats plus difficiles après le déclenchement d’alertes, un pistolet silencieux non létal et d’autres ressemblances. Il devrait également bien se convertir à la première personne, les lunettes multi-vision améliorant votre vision. De plus, la campagne coopérative vous donnerait sept missions originales à apprécier avec un ami.

Jeu VR similaire : Phantom: Covert Ops, qui vous permet également d’empêcher la guerre en vous faufilant derrière les lignes ennemies pour éliminer les ennemis, de manière mortelle ou non.

Deus Ex

Source : Square Enix

La parcelle: L’agent UNATCO augmenté JC Denton découvre des complots impliquant les Illuminati, la zone 51 et l’IA surpuissante dans un monde ravagé par une pandémie mortelle avant de déterminer l’avenir du monde.

Résumé en quelques secondes: J’aimerais vraiment voir Deus Ex: Human Revolution dans cette machine à sous, mais c’est beaucoup trop intense graphiquement pour la Quest 2. Nous allons donc « se contenter » de l’un des jeux les plus acclamés de tous les temps, même s’il est très bas -res par les normes d’aujourd’hui. Contrairement à d’autres choix, celui-ci est conçu à la première personne et pourrait être un plaisir de jouer à la réalité virtuelle. Certains éléments de gameplay tels que le crochetage et le piratage devraient être repensés pour les contrôles VR, mais ce jeu devrait sinon se traduire bien sur la plate-forme.

Jeux de réalité virtuelle similaires : Il n’a pas d’équivalent approprié pour son gameplay et son intrigue de théorie du complot, bien que Lone Echo II et Half-Life: Alyx prouvent qu’il y a beaucoup de place pour des histoires de science-fiction captivantes en VR.

Star Wars : Commando de la République

Source : Aspyr

La parcelle: En tant que capitaine de l’escouade Delta, vous (RC-1138) dirigez des soldats clones dans une série de missions pendant la guerre des clones, culminant avec la bataille sur Kashyyyk vue dans Star Wars : La Revanche des Sith.

Résumé en quelques secondes: Un jeu de tir tactique à la première personne apprécié des fans de Star Wars, Republic Commando tient toujours la route avec des graphismes décents, des combats difficiles et des coéquipiers dont vous vous soucierez. Vous pouvez trouver un moyen d’utiliser le suivi manuel pour signaler à vos coéquipiers comme vous le faites dans le jeu, ou même donner des commandes vocales maintenant qu’Oculus ajoute une meilleure prise en charge du SDK vocal dans le jeu.

Jeu VR similaire : Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge et son DLC Last Call sont les comparaisons évidentes ici, avec une excellente mécanique de tir et une solide anthologie d’histoires de l’univers Star Wars.

The Elder Scrolls IV : L’oubli

Source : Bethesda Softworks

La parcelle: Chargé de porter l’Amulette des Rois par l’Empereur avant sa mort, vous devenez le seul espoir d’arrêter la destruction du monde par la dimension Oblivion et le culte apocalyptique de l’Aube Mythique.

Résumé en quelques secondes: Malgré son monde ouvert massif et son doublage complet, la taille de téléchargement d’Oblivion est toujours inférieure à 10 Go. Jouable à la première personne, Oblivion se traduirait, espérons-le, bien en VR – comme Skyrim l’a fait pour son port PSVR – avec des graphismes de dernière génération que le processeur de Quest 2 peut, espérons-le, gérer. Mais c’est à l’origine un jeu Xbox 360/PS3, ce qui peut rendre la transition plus difficile que les autres choix de notre liste.

Jeux de réalité virtuelle similaires : Mis à part Skyrim VR, OrbusVR: Reborn est un RPG fantastique qui mérite d’être exploré, tandis que Until You Fall propose un gameplay hack-and-slash brutalement difficile que vous apprécierez.

Ninja Gaiden Noir

Source : Tecmo

La parcelle: Ninja Ryu Hayabusa entreprend un voyage de vengeance après la destruction de son village, cherchant à récupérer la lame du dragon noir de son clan par tous les moyens nécessaires.

Résumé en quelques secondes: Côté gameplay, ce choix est plus exagéré que les autres. La difficulté notoire du jeu et ses ennemis rapides ne seraient aggravés que par un passage à la première personne, ce qui vous donne moins de perspective pour repérer et esquiver facilement les attaques. Mais le jeu d’épée, les projectiles et les sorts de ninpo de Ninja Gaiden feraient du combat une explosion en VR, et cela pourrait en fait s’avérer une excellente expérience à l’échelle de la pièce pour les personnes prêtes à sprinter dans leur salon pour esquiver les attaques.

Jeu VR similaire : Sairento VR vous fait incarner un cyber ninja à triple saut qui parcourt les scènes en utilisant des armes et des techniques similaires à celles de Ryu.

Guitar Hero

Source : Une autre façon

La parcelle: Devenez une rock star !

Résumé en quelques secondes: Ce pitch est entièrement basé sur la qualité de Unplugged. C’est un jeu de style Guitar Hero qui utilise le suivi manuel pour jouer une guitare à air invisible, vous n’avez donc plus besoin d’un accessoire en plastique géant pour mettre votre rock. Maintenant que nous savons que le concept fonctionne, nous pouvons espérer que Harmonix (qui a déjà créé un solide jeu d’exercice VR Dance Central) s’associera à nouveau avec Oculus Studios et relancera sa franchise classique sur le Quest 2, avec de la musique sous licence populaire.

Jeux de réalité virtuelle similaires : Déconnecté, comme mentionné précédemment. Harmonix a également déjà créé Rock Band VR en 2016, et Riff VR pour Viveport a également tenté de recréer l’expérience rock en VR. Mais il y a beaucoup de place pour l’amélioration depuis ces premières tentatives.

Biochoc

Source : Jeux 2K

La parcelle: Le « paradis » objectiviste d’Andrew Ryan est envahi par des citoyens violents accros aux super-pouvoirs génétiques et aux brutales Big Daddies. Alors, voudriez-vous aider le révolutionnaire Atlas dans son combat pour vaincre Ryan et sauver Rapture ?

Résumé en quelques secondes: Comme Oblivion, ce jeu de 2007 est peut-être trop pour le matériel Quest 2, mais sans vraiment connaître ses limites, je l’inclus comme un jeu plus ancien qui fonctionnerait étonnamment bien en VR. Combattre Big Daddies au corps à corps serait incroyablement tendu, tandis que devoir choisir de récolter les petites sœurs de vos propres mains rendrait la décision plus difficile pour les parties de renégat.

Jeu VR similaire : Il existe en fait un mod Bioshock VR créé à l’aide du moteur de jeu Half-Life: Alyx.

Un jeu classique repensé pour la VR

