10 collaborations essentielles avec les Rolling Stones

Derrière chaque grand groupe se cachent des esprits sœurs inestimables et des collaborateurs clés. Les pierres qui roulent ont forgé leur propre chemin unique en tant que principaux pionniers du rock pendant six décennies, mais ils l’ont fait avec la contribution vitale d’un éventail exceptionnel de compagnons de voyage qui ont participé à un certain nombre de collaborations époustouflantes.

En termes de membres de leur cercle plus large, cela inclut des contributions mémorables de la part d’habitués tels que Bobby Keys, Billy Preston, Nicky Hopkins et leurs producteurs de disques exceptionnels depuis tant d’années. On ne peut pas non plus ignorer la contribution de membres du groupe de longue date tels que Chuck Leavell, Blondie Chaplin, Bernard Fowler et Lisa Fischer.

Mais notre hommage est à dix des invités les plus mémorables pour prendre leur place dans l’histoire des Stones, à la fois sur scène et en studio. Il comprend des camées commémorées lors de la somptueuse rétrospective de 2019, Klaxonner, qui comprend 36 coupes de studio essentielles, à partir de Doigts collants tout le chemin de Bleu et solitaire. Cela commence par celui qui est inclus sur le disque bonus de dix titres live des dernières tournées du groupe légendaire.

Écoutez l’édition de luxe de Honk sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire notre sélection de dix collaborations essentielles des Rolling Stones.

N ° 10: ‘Wild Horses’ avec Florence Welch (London Stadium, 22 mai 2018)

Capturé à la caméra et présenté dans les éditions de luxe de Honk, voici le moment de l’un des spectacles de retour à la maison massivement acclamés des Stones de 2018 lorsque Mick Jagger a partagé le chant avec le Florence + La Machine chanteuse sur un classique de Sticky Fingers.

N ° 9: ‘Little Red Rooster’ avec Tom Waits (Oracle Arena, Oakland, 5 mai 2013)

De la fin des années 60 à nos jours, le groupe a toujours mis un point d’honneur à partager son projecteur sur scène, à la fois avec des créneaux d’ouverture et dans des combinaisons uniques époustouflantes. C’était la nuit de leur tournée Licks quand Tom attend canalisé Loup hurlant et a apporté son grognement incomparable à l’aliment de base du blues que les Stones ont porté au sommet en 1964.

N ° 8: ‘One Hit (To The Body)’ avec Jimmy Page (Dirty Work, 1986)

On ne se souvient pas toujours que Waits a également chanté des chœurs sur l’album de 1986 Dirty Work, ou que ce deuxième single du disque comportait un solo, lors d’une brève visite en studio, de Jimmy Page. Comme les Rolling Stones l’ont prouvé à maintes reprises, c’est incroyable ce qui peut arriver lorsque vous gardez l’esprit de spontanéité en vous.

N ° 7: “ As Tears Go By ” avec Taylor Swift (United Center, Chicago, 13 mars 2013)

Au moment de ce lieu d’invité mémorable, Taylor Swift était déjà établie comme l’une des plus grandes stars du siècle. Mais comme le montre ce clip, même les idoles d’aujourd’hui sont honorées d’être en présence des Stones. Swift et Jagger recréent la chanson que Mick, Keith Richards, et Andrew Loog Oldham a donné à Marianne Faithfull en 1964.

N ° 6: ‘Harlem Shuffle’ avec Bobby Womack (Dirty Work, 1986)

C’est de retour à l’album Dirty Work et au moment où le groupe a remboursé l’ami de longue date qui, plus de 40 ans plus tôt, avait co-écrit leur premier numéro un au Royaume-Uni, «It’s All Over Now». Bobby Womack apporte son âme unique à ce beau remake du hit de Bob & Earl.

N ° 5: ‘Honky Tonk Women’ avec Sheryl Crow (Madison Square Garden, New York, janvier 2003)

La tournée de 117 dates de Licks qui faisait partie des célébrations prolongées du 40e anniversaire du groupe a accueilli des invités passionnants, et Sheryl Crow – qui avait été l’acte d’ouverture à un certain nombre de dates précédentes sur la jambe nord-américaine – était le fleuret parfait de Jagger pour ce remake à indice d’octane élevé.

N ° 4: “ Tout le monde connaît ma bonne chose ” avec Eric Clapton (Blue & Lonesome, 2016)

Un autre de ces moments imprévus de magie spontanée. Quand les pierres faisaient Blue & Lonesome à Mark Knopfler‘s British Grove Studios, dans l’ouest de Londres, qui devrait être dans le studio adjacent mais leur vieil ami Eric Clapton, faisant son album I Still Do. Le résultat a été deux camées d’Eric sur l’album et une réunion qui, comme l’a dit Keith, «était comme au bon vieux temps à Richmond».

N ° 3: “ Tout le monde a besoin de quelqu’un pour aimer ” avec Solomon Burke (Wiltern Theatre, Los Angeles, 4 novembre 2002)

Les Stones ont toujours été formidables pour remercier les artistes qui les ont inspirés: les originaux américains de la musique blues et soul qui les ont aidés à exporter leur propre version de la musique aux États-Unis et dans le monde. L’une de ces influences était le puissant Solomon Burke, vu ici relancer la chanson qu’il a co-écrite et qui a ouvert les Rolling Stones n ° 2 en 1965.

N ° 2: ‘Gimme Shelter’ avec Merry Clayton (Let It Bleed, 1969)

De toutes les voix invitées pour orner un disque des Rolling Stones, la plus durable est peut-être celle d’un artiste que beaucoup de gens ne connaissaient pas à l’époque, et qui malheureusement n’est jamais devenu la superstar que son âme méritait. De Laisse le saigner, voici Merry Clayton créant la délicieuse tension sonore qui a fait de «Gimme Shelter» un repère absolu.

N ° 1: ‘Hoochie Coochie Man’ avec Muddy Waters (Checkerboard Lounge, Chicago, 22 novembre 1981)

Il y a un hommage rendu, et il y a un retour à la source. L’homme dont le single d’échecs de 1950 a donné leur nom aux Rolling Stones est assis comme un fier père comme Mick, Keith et Ronnie Wood ont le temps de leur vie dans cette réunion unique, filmée dans un club de Chicago en 1981.

Le Honk des Rolling Stones peut être acheté ici.