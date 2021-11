10 conseils de conception de médias sociaux pour augmenter le trafic de votre site Web [Infographic]

Cherchez-vous des moyens de créer une stratégie de médias sociaux plus attrayante visuellement ? Vous voulez améliorer la conception de vos réseaux sociaux et générer plus de trafic vers votre site Web ?

L’équipe de ConversionMinded partage ses conseils pour réussir dans cette infographie.

Voici quelques conseils de la liste :

Tenez-vous en à 1 à 2 polices Utilisez les couleurs de la marque de manière cohérente Utilisez des espaces blancs Rendre le texte facile à lire Vérifier les analyses

Consultez l’infographie pour plus de détails.

