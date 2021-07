10 conseils de la DGT pour rouler en toute sécurité en été | Moteur

Vous vous rendez par la route à votre destination de vacances ? Si la réponse est oui, prenez note de ces 10 conseils de la Direction Générale de la Circulation pour conduire en toute sécurité en été.

En raison de la crise sanitaire, de nombreux Espagnols ont choisi une destination nationale pour leurs vacances d’été. En conséquence, la DGT s’attend à un taux élevé de déplacements routiers, c’est pourquoi elle mettra une extrême vigilance sur nos routes avec des drones, radars et autres opérations.

Être au volant pendant plusieurs heures est un gros effort pour le conducteur, surtout si l’on tient compte des difficultés supplémentaires causées par les températures élevées. Pour cette raison, il est important de faire preuve d’une extrême prudence, notamment sur les dates qui coïncident avec l’opération de départ des vacances.

Afin que nous puissions atteindre notre destination en toute sécurité, la DGT nous a fourni il y a quelques jours une série de conseils pour éviter la fatigue lors d’un long voyage.

Désormais, à partir de Traffic, ils élargissent leur liste de recommandations avec 10 conseils pour une conduite estivale en toute sécurité. Prenez-en note et mettez-les en pratique lorsque vous partez en vacances :

Mets ta ceinture. Que la ceinture sauve des vies est quelque chose que nous savons tous aujourd’hui, mais même ainsi, il y a encore des gens qui ne l’utilisent pas. Mettez-le et assurez-vous que les passagers l’utilisent. Utiliser correctement le SRI. Les systèmes de retenue pour enfants doivent être correctement ancrés et réarrangés dans la mesure du possible. La vie des enfants qui voyagent avec vous en dépend, alors ne négligez pas leur bon fonctionnement. Bien poser ses bagages. Empêche les mouvements dans le coffre pendant la conduite. Pour ce faire, placez les colis les plus lourds en dessous et au centre pour assurer la stabilité. Vérifiez votre véhicule à l’avance. Préparez votre voiture avant de partir en voyage. Vérifiez l’état général de votre véhicule et portez une attention particulière aux pneumatiques. Si le caoutchouc est usé ou si la profondeur de la bande de roulement est inférieure à 1,6 mm, remplacez-les. Planifier des pauses. La fatigue peut vous jouer des tours au volant. Prévoyez votre repos avant de partir, de manière à faire un arrêt tous les 200 km ou 2 heures de trajet.

Les radars font déjà partie des routes espagnoles, les conducteurs se sont habitués à vivre avec eux malgré la sensation désagréable d’une amende. Cependant, beaucoup ne sont pas vraiment conscients de tout ce dont ces appareils sont capables.

Hydratez-vous et mangez léger. Buvez de l’eau constamment et mangez des repas légers afin que la nourriture ne vous rende pas somnolent. Gardez la voiture au frais. Empêcher la température de la voiture de dépasser 23%. La chaleur produit de la somnolence et à partir de 35°C des symptômes similaires à un alcootest de 0,5 mg apparaissent. Attention aux médicaments. Lisez la notice du médicament si vous le prenez avant ou pendant la conduite. Certains ont des contre-indications qui peuvent mettre en danger votre vie et celle des autres. Attention au dépassement. Le dépassement est l’une des manœuvres les plus dangereuses qui peuvent être effectuées au volant, car de nombreux facteurs sont impliqués qui échappent au contrôle du conducteur. Évitez les dépassements risqués et roulez régulièrement sur la bonne voie. Se renseigner sur l’état des routes. La DGT dispose d’Infocar, un service pour connaître les routes en temps réel. Consultez-le pour connaître à l’avance la situation des routes que vous allez emprunter et éviter les surprises.