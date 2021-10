10 conseils de l’OCU pour ne pas être affecté par le changement d’heure | La vie

Ce soir, nous changeons l’heure, et avec elle notre corps pourrait subir une série de légers changements qui pourraient nous empêcher de bien dormir les prochains jours.

Nous ne sommes qu’à quelques heures de faire le changement d’heure à ces dates, un problème qui sera probablement éliminé dans les années à venir, mais en 2021, nous devrons à nouveau ajuster toutes nos horloges.

Et c’est que le changement d’heure deux fois par an a les jours comptés, et pourtant le Parlement européen a reporté sa suppression en raison de la crise du coronavirus, mais il est probable qu’en 2022 ou 2023 nous n’aurons plus à changer l’heure, que favorisé, en particulier dans notre pays, plus de loisirs l’après-midi car il ne faisait pas nuit si tôt.

Ainsi, à l’aube ce dimanche nous devrons reculer nos horloges d’une heure alors qu’à 3h00 il serait 2h00.

La plupart des montres changeront automatiquement, mais vous en avez sûrement une qui nécessite un changement manuel.

Laissant derrière la partie controversée du changement d’heure, Notre corps peut aussi être plus ou moins affecté par un changement des habitudes de consommation.

Selon l’OCU, le changement d’heure est susceptible d’affecter la façon dont nous dormons, et ils nous donnent une série de conseils.

D’une part, ils recommandent, quel que soit le changement d’heure, de maintenir un horaire de sommeil régulier, c’est-à-dire de toujours se coucher et se lever à une certaine heure, même le week-end. Il est également très important que vous dormiez les heures recommandées pour un bon repos, un minimum de huit ou neuf heures par jour est recommandé pour la santé. En ce qui concerne les siestes, ils recommandent qu’elles ne durent pas plus de 20 minutes. Ils recommandent également de faire de l’exercice régulièrement, mais jamais juste avant d’aller au lit. Nous ne devons pas boire de boissons stimulantes comme le café, le thé ou le cola ou même de l’alcool dans les quatre à six heures précédant le coucher. Il est également déconseillé de dîner pour se coucher directement, et l’organisation recommande de dîner, de préférence léger, au moins deux heures avant d’aller se coucher. Préparez un environnement de sommeil approprié, calme, confortable et évidemment sombre. Reposez-vous sur un matelas confortable qui n’est ni dur ni mou. N’hésitez pas à changer de lieu de sommeil, par exemple en changeant de pièce, si vous ne pouvez pas vous adapter à l’horaire. Et quelque chose d’assez évident, si vous avez beaucoup de mal à vous endormir à cause du changement d’heure, détendez-vous, ne vous inquiétez pas, arrêtez de regarder l’horloge et lisez un moment.

Dans tous les cas, il est probable qu’il s’agisse de l’avant-dernier changement d’heure, et l’heure d’été pourrait être celle choisie pour son établissement fixe.