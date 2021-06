« 10 conseils d’investissement de mon père qui ont tracé mon chemin vers le succès »

Investissement

Par Tushar Bopche

En tant que premiers super-héros et modèles de rôles formateurs, les pères nous enseignent des leçons de vie inestimables. Moi aussi j’ai beaucoup appris de mon père. La finance est un domaine où sa prudence financière innée m’a aidé à accomplir plusieurs objectifs de vie. Toujours enraciné dans un amour inconditionnel et une expérience énorme, ses conseils sont éclairants et durables dans le même souffle. Aujourd’hui encore, je sollicite ses conseils de 24 carats en matière d’argent.

À la veille de la fête des pères, j’ai pensé qu’il était approprié de partager ses précieux conseils sur la façon de faire en sorte que les investissements fonctionnent pour vous :

Poursuivre des objectifs, pas de l’argent: Mon père m’a toujours mis en garde : courir après l’argent est une course folle s’il ne sert à rien. La richesse que nous héritons, gagnons et laissons derrière nous doit être utilisée pour atteindre des objectifs de vie plus vastes. Avoir des objectifs rend les dépenses utiles. Dépenser 10 000 rubis pour apprendre une nouvelle compétence est mieux que de dépenser le même montant pour un gadget flashy.Protéger ceux qui comptent: Assurer l’avenir de la famille doit être la priorité absolue. Des couvertures d’assurance vie et maladie adéquates donnent la tranquillité d’esprit et la force de faire face à des événements imprévus. L’assurance passe toujours avant l’investissement, dit mon père, et je suis d’accord. Il est pertinent de noter que le fonds d’urgence est différent de l’assurance et ne doit pas être traité comme une seule et même chose.Économisez d’abord, dépensez plus tard: Cette leçon est probablement sur la liste de tous les pères. Mettez de côté 30 % de vos gains (plus si vous le pouvez) en épargne, puis planifiez les dépenses. Cela ne peut jamais être l’inverse. L’argent économisé est de l’argent gagné. C’est votre argent durement gagné, traitez-le avec considération et dépensez-le pour des choses qui assurent le bien-être et le bien-être.Ayez toujours un plan: Peignez le tableau le plus brillant de la vie que vous voulez mener et commencez à investir en conséquence. Ceux qui planifient et poursuivent le chemin souhaité, en évitant les détournements inutiles sur le chemin, atteignent leur destination à temps. Définissez vos objectifs de vie et construisez un portefeuille pour les atteindre. Aussi, maintenez un fonds d’urgence parce que vous ne savez jamais ce qui vous attend dans la vie. Il n’aurait pas pu y avoir de moment plus approprié que la pandémie en cours pour apprécier la valeur de ces sages paroles.Explorer toutes les options: Il y a des moments où les paillettes cachent la vérité. Examinez les principaux livrables du produit proposé et explorez les autres options disponibles. Lisez les petits caractères – qu’il s’agisse des conditions générales, des états financiers détaillés et des annonces obligatoires – pour détecter les coûts cachés, les responsabilités et les opportunités qui peuvent ne pas être immédiatement évidentes. Il est toujours possible de réduire les coûts grâce à la recherche et à l’analyse, ainsi qu’en évitant toutes les erreurs évitables.Ne sautez pas les programmes gouvernementaux: Malgré les tracas occasionnels, les programmes gouvernementaux jouent un rôle crucial dans l’analyse, l’organisation et le lancement d’investissements majeurs. Ils sont conçus pour permettre la réalisation d’objectifs à long terme. Des régimes tels que Sukanya Samriddhi Yojna, le fonds de prévoyance publique, les régimes d’épargne postale, les certificats d’épargne nationaux, le régime national de retraite et bien d’autres sont non seulement sûrs et sécurisés, mais ils offrent également des rendements impressionnants à long terme. Ne craignez jamais ce trésor.Soyez patient et cohérent: Des étapes petites mais cohérentes donnent des résultats bien meilleurs qu’un gros investissement mal pensé. L’intérêt composé est magique : quiconque investit régulièrement une petite somme dans les banques peut en témoigner. Choisissez le véhicule et le montant que vous êtes à l’aise d’investir dans celui-ci, puis suivez simplement le calendrier. Les retours vous surprendront invariablement.Diversifier dans une bonne mesure: C’est une sagesse ancestrale : ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Construisez des actifs, achetez de l’or et investissez dans des obligations sécurisées ainsi que dans des plateformes liées au marché pour diversifier vos sources de revenus. Aucune source ne donnera des rendements cohérents tout le temps, mais ensemble, elles équilibreront vos revenus et fourniront de meilleurs résultats. Au dessus de 21 derniers exercices, différentes classes d’actifs comme les actions, la dette et l’or se sont surpassées à des moments différents. D’où le classe d’actifs de rang 1 en termes de rendement continue de tourner. Une sélection prudente d’investissements diversifiés dans chacune de ces classes d’actifs nous permettrait non seulement de saisir les performances de pointe de toutes les classes d’actifs, mais également de réduire la dépendance excessive à l’égard d’une classe d’actifs spécifique.Aider les autres: C’est une extension du premier point. Le but ne devrait jamais être limité à vos propres désirs et attentes. Le but d’une vie doit inclure d’aider les autres dans le besoin. Faites un don et aidez les autres chaque fois que vous le pouvez. Une maigre partie de vos revenus peut aider quelqu’un à faire un pas de géant. Les retours que vous obtenez dans ce domaine sont souvent intangibles mais satisfaisants tout de même. Qui a dit qu’on ne pouvait investir qu’en argent ? Les gens sont aussi d’excellents investissements!Soyez sincère et discipliné: Ce point est souvent manqué, pourtant rien ne peut jamais être réalisé sans sincérité et discipline. L’investissement est une forme d’engagement. Après avoir fait des plans et développé des portefeuilles, réservez quelques heures par semaine pour revoir et examiner les progrès. Le paiement en temps opportun des acomptes provisionnels, la soumission des taxes et autres frais et l’exploration de meilleures avenues aident votre investissement à porter les fruits souhaités. Si vous n’êtes pas sincère à propos de votre argent, qui le fera ?

Les points mentionnés ci-dessus ne sont pas de simples mots; ce sont des idées exploitables d’un père. Je suis père maintenant ; en suivant les traces de mon père, je suis plus que prête à transmettre cette richesse de connaissances à mes enfants et à les voir devenir des êtres humains heureux et prospères.

Je vous souhaite à tous une joyeuse fête des pères !

(Tushar Bopche est le chef de produit – AUM Business chez YES SECURITIES. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

