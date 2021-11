10 conseils pour encourager plus de ventes de produits sur Amazon

En tant que mastodonte du monde de la vente au détail, Amazon est un lieu naturel pour les entreprises de tous types pour vendre leurs produits. Mais avec des millions de vendeurs en compétition pour attirer l’attention des consommateurs, les entreprises doivent être intentionnelles dans leur stratégie si elles veulent vraiment augmenter leurs ventes sur Amazon. Si votre entreprise ne gagne pas assez de terrain, tenez compte de ces conseils recommandés par des experts pour vous démarquer de la foule.

Selon vous, quelle est la « sauce secrète » pour encourager plus de ventes sur Amazon ? Que peuvent faire les entreprises pour améliorer leurs chances de se faire remarquer ?

1. Ajoutez des photos à jour

Pour booster les ventes sur Amazon, vous devez mettre à jour vos photos de produits. Lorsque les clients achètent en ligne, ils s’appuient sur des images et des vidéos pour déterminer s’ils achèteront ou non. Si votre contenu visuel ne semble pas attrayant pour votre public, vos ventes resteront immobiles. Investissez dans des images et des vidéos de haute qualité pour vous assurer que les clients ont confiance en leurs achats et ajouteront votre article à leur panier. – Jared Atchison, WPForms

2. Créez une stratégie de référencement solide

Amazon est un moteur de recherche, tout comme Google. Si vous voulez réussir à référencer des produits sur Amazon, vous avez besoin d’une solide stratégie de référencement. Cela signifie faire une recherche de mots-clés et placer les mots-clés de manière stratégique dans la description, les métadonnées et le titre de votre produit. De cette façon, votre produit peut être vu lorsque les acheteurs interrogent des mots-clés à fort trafic liés à ce que vous proposez. – Amine Rahal, IronMonk Solutions

3. Soyez présenté dans la boîte d’achat d’Amazon

Les vendeurs qui figurent dans la Buy Box d’Amazon ont un gros avantage avec des listes beaucoup plus visibles. Il n’y a pas une seule action qui accomplit cela. Amazon a une formule pour choisir les produits à présenter en fonction de plusieurs facteurs, notamment les avis, le prix et le délai de livraison. Ajustez vos annonces afin d’avoir une meilleure chance d’obtenir cette place. – Kalin Kassabov, ProTexting

4. Soyez un vendeur actif

L’un des facteurs qui motivent les gens à acheter auprès d’un vendeur Amazon est le degré d’activité du vendeur. Les gens laissent souvent des questions sur un produit et de nombreux vendeurs n’y répondent pas. Chaque fois qu’un utilisateur laisse une question, assurez-vous d’y répondre et de fournir autant d’informations utiles que possible. L’utilisateur l’appréciera et les autres aussi vérifieront le produit. – Syed Balkhi, WP Débutant

5. Faites une recherche de mots clés appropriée

Pour réaliser plus de ventes sur Amazon, il est important d’effectuer une recherche de mots clés. Cela vous indiquera quels mots-clés sont recherchés par votre public afin que vous puissiez fournir les produits qu’ils recherchent actuellement. Les mots-clés à longue traîne ont beaucoup de valeur, donc les ajouter à votre stratégie marketing peut vous aider à augmenter les ventes. – Stéphanie Wells, Formes formidables

6. Offrir la livraison gratuite

Vous devez créer autant de valeur que possible avec vos listes de produits, et vous pouvez le faire en offrant aux clients la livraison gratuite. Les clients préféreront les annonces qui incluent la livraison gratuite, car c’est pratique et les aide à réduire les coûts. Assurez-vous donc de vous associer au service d’exécution d’Amazon ou au bon partenaire de livraison pour réduire les frais de livraison et offrir aux clients la livraison gratuite. – Blair Williams, membre de la presse

7. Rédigez une liste de produits détaillée

Si vous cherchez à obtenir plus de ventes sur Amazon, une liste de produits détaillée est indispensable. La plupart des gens quitteront une page de produit s’il n’y a pas assez d’informations pour prendre une décision éclairée. Je suggère de couvrir ce que fait votre produit et pourquoi les clients potentiels devraient s’en soucier. De plus, les démonstrations vidéo peuvent donner aux visiteurs les informations dont ils ont besoin pour acheter votre produit. – John Brackett, Smash Balloon LLC

8. Gagnez des critiques positives

La clé pour obtenir plus de ventes sur Amazon est d’obtenir plus de critiques. C’est une situation un peu étrange parce que vous avez besoin d’avis pour sécuriser les ventes, mais vous avez besoin de ventes pour obtenir des avis. Je suggère d’inciter certains de vos premiers clients en leur demandant de laisser leurs commentaires honnêtes sur votre liste de produits. Vous constaterez que des avis authentiques et positifs améliorent la notoriété de la marque et les conversions. – Chris Christoff, Monster Insights

9. Faites de la publicité avec Amazon PPC

La meilleure chose que les entreprises puissent faire pour améliorer leurs chances de se faire remarquer sur Amazon est d’utiliser la publicité Amazon PPC. La concurrence est tout simplement trop rude pour le faire de manière strictement organique, du moins au début. Mais en utilisant leur fonction de publicité, vous pouvez avoir plus d’œil sur votre marque et vos produits. – Benjamin Rojas, SEO tout-en-un

10. Utilisez les balises correctes

La meilleure façon d’encourager plus de ventes sur Amazon est d’ajouter toutes les balises appropriées à votre annonce. Nous avons trouvé des produits situés dans la mauvaise catégorie lors de la navigation sur Amazon à plusieurs reprises. Si votre annonce n’est pas correctement taguée, votre public cible aura du mal à trouver votre marque, ce qui peut avoir un impact négatif sur vos ventes. – John Turner, SeedProd LLC