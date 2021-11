10 critiques qui ont défini la première décennie de The Verge

7 / 10, 12 octobre 2012

Le site Web connu sous le nom de This Is My Next a été officiellement lancé sous le nom de The Verge le 1er novembre 2011, ce qui signifie que The Verge proprement dit n’a pas passé en revue presque toutes les principales versions technologiques de l’automne 2011.

2012, cependant, était une histoire très différente, avec la saison d’automne « Tech-tober » apportant non seulement la pile habituelle d’iPhones, de téléphones Android et d’ordinateurs portables, mais l’un des nouveaux appareils les plus importants de la dernière décennie : le Microsoft Surface . Après des années passées au second plan sur le matériel Windows, la Surface a été une entrée audacieuse de Microsoft dans le monde de la construction de ses propres PC, montrant à la fois au monde et à ses propres partenaires matériels à quoi pourrait ressembler l’avenir de Windows. Microsoft essayait de suivre les traces d’Apple, combinant son expérience matérielle et logicielle pour l’ordinateur mobile ultime.

Le matériel élégant, avec ses couvertures colorées qui abritaient leurs propres claviers, était destiné à faire honte aux PC encombrants; leur version personnalisée de Windows visait à surclasser les sensibilités logicielles mobiles de l’iPad en montrant à quoi pourrait ressembler une véritable tablette de productivité.

Malheureusement, comme l’a montré la critique de The Verge, la Surface originale était un raté. Le matériel, bien que beau, était sous-alimenté; la version plus légère et plus portable de Windows à moitié cuite. Microsoft n’était pas en mesure de faire fonctionner Windows sur ARM (quelque chose avec lequel il continue de lutter), il a confondu les clients et les employés avec ce que la Surface pouvait réellement faire, et finalement la société a radié 900 millions de dollars de tablettes invendues.

Le matériel PC de Microsoft est devenu beaucoup plus perfectionné depuis la Surface d’origine, de même que les critiques de The Verge à leur sujet. Mais cette première liste était la critique de produit la plus importante et la plus attendue au cours de la première année de notre site Web et reste, à ce jour, l’article le plus commenté jamais publié sur The Verge. — Chaïm Gartenberg