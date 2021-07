10 curiosités que vous ne connaissez sûrement pas des films de Quentin Tarantino | Divertissement

Le cinéma indépendant a généralement deux grands extrêmes parmi ses téléspectateurs en fonction de chaque réalisateur, soit vous l’aimez, soit vous le détestez. Et est-ce que si vous n’aimez pas le style du cinéaste, il est assez difficile que vous puissiez aimer les films qu’il réalise et scénarise.

Parmi les réalisateurs indépendants, l’un des plus appréciés par la critique et le public est sans aucun doute Quentin Tarantino.

Le cinéaste tombé amoureux de son style décalé depuis ses débuts au cinéma avec Reservoir Dogs en 1992, suivi des films Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight et Once Upon a Time in Hollywood, en attendant son dixième et (en principe) dernier film en tant que réalisateur.

Lorsqu’un réalisateur accorde autant d’attention à chaque petit détail que Tarantino, il y a inévitablement une tonne de faits fascinants en coulisses dans chacun de ses films.

C’est pourquoi aujourd’hui, chez Hobby Consolas, nous passons en revue 10 curiosités folles sur les films de Quentin Tarantino.

Tarantino a amélioré l’intégralité de son budget Reservoir Dogs sur la chanson “Stuck In The Middle With You”

Il ne fait aucun doute que la musique est l’un des éléments les plus marquants des films de Quentin Tarantino.

Quelque chose qui a été prouvé depuis sa création avec la séquence emblématique Reservoir Dogs dans laquelle M. Rubio torture un policier pendant que la chanson de Stealers Wheel “Stuck In The Middle With You” joue.

Tarantino J’étais tellement sûr que “Stuck in the Middle with You” était la chanson parfaite à juxtaposer avec la scène de torture. ce qui a gâché tout le budget du film en licenciant la chanson pour la bande originale. Comme l’histoire du cinéma l’a montré, cela a certainement porté ses fruits.

Le Blue Lord of Reservoir Dogs a été joué par un vrai criminel

Le rôle de M. Blue dans Reservoir Dogs a été joué par Edward Bunker, qui était un vrai criminel similaire aux personnages principaux du film avant de devenir acteur.

Tarantino a ajouté la scène emblématique du restaurant d’ouverture après s’être rendu compte que M. Blue n’avait aucune ligne dans le script.

Ironiquement, au Bunker il n’aimait pas la scène de la salle à manger, car il ne pensait pas que des criminels professionnels prendraient leur petit-déjeuner en public, entouré de témoins, avant un beau travail.

La scène d’injection d’adrénaline dans Pulp Fiction a été tournée à l’envers

Quentin Tarantino avait initialement l’intention de jouer Lance, le trafiquant de drogue dans Pulp Fiction, mais a décidé de jouer l’ami de Jules, Jimmie.

La raison en est qu’il s’est rendu compte qu’il avait besoin d’être derrière la caméra pour la scène de l’injection d’adrénaline, l’un des moments les plus tendus du film.

Avec curiosité, le moment où Vincent plonge l’aiguille d’adrénaline dans Mia a été enregistré à l’envers.

John Travolta a gardé l’aiguille loin de la poitrine d’Uma Thurman afin qu’il puisse plus tard inverser la séquence au montage et la rendre beaucoup plus réaliste.

Le jeune acteur Chandler Lindauer a dû s’asseoir pour écouter l’intégralité du monologue de Christopher Walken dans Pulp Fiction

Au début du segment “The Gold Watch” dans Pulp Fiction, il y a un flash-back sur le moment où Butch était un petit garçon et l’un des amis de son père du Vietnam, joué par Christopher Walken, a apporté la montre en or.

Walken livre un monologue emblématique sur l’histoire derrière l’horloge, où le père de Butch l’a caché “dans son cul”, ce qui établit son importance en tant que dispositif d’intrigue.

Pour obtenir les bons clichés, Chandler Lindauer, l’enfant acteur qui a joué le jeune Butch, a dû s’asseoir et écouter tout le monologue de Walken.

Heureusement pour lui, il était si jeune qu’il ne comprenait pas tout ce que disait Walken.

La production de Kill Bill retardée car Uma Thurman était enceinte

Quentin Tarantino a apporté l’idée de gros plan de Kill Bill à Uma Thurman sur le tournage de Pulp Fiction. C’était son idée d’ouvrir la chambre pour révéler un voile de mariage.

Ainsi est né le personnage de The Bride et Tarantino a écrit le film spécialement pour Thurman.

Cependant, lorsque le script de Kill Bill a été terminé et que Tarantino était prêt à filmer des caméras, Thurman était enceinte, alors le cinéaste a dû attendre que l’actrice accouche et pouvoir tourner le film.

Uma Thurman et Daryl Hannah ne s’entendaient pas pendant le tournage de Kill Bill

Pendant le tournage de Kill Bill, Uma Thurman et Daryl Hannah ne s’entendaient pas du tout, au point qu’ils ont demandé au personnel de l’hôtel de les séparer pendant la tournée de presse et quand ils ont tous deux remporté le meilleur combat aux MTV Movie Awards 2005, seulement Hannah s’est présentée pour récupérer le prix.

Cela a fini par aider le film d’une certaine manière, car a rendu la haine plus palpable entre The Bride et Elle Driver, les personnages interprétés respectivement par Uma Thurman et Daryl Hannah.

Le court métrage d’Inglourious Basterds Nation’s Pride a été réalisé par Eli Roth

Le troisième acte d’Inglourious Basterds tourne autour de la première d’un nouveau film de propagande nazie intitulé Nation’s Pride.

Tout au long de la projection, le public profite de quelques scènes du court métrage Nation’s Pride avec l’acteur Daniel Brühl, bien connu de tous pour être le baron Zemo dans l’univers cinématographique Marvel.

Ce qui est drôle c’est que Ce film dans un film a été réalisé par Eli Roth, un acteur qui joue le sergent Donny Donowitz (alias “Jewish Bear”) dans Inglourious Basterds.

Curieusement, Adam Sandler était le premier choix de Tarantino pour le rôle, mais il l’a refusé pour me faire rire avec Judd Apatow.

Will Smith était le premier choix de Tarantino pour jouer Django

Bien que Jamie Foxx ait fini par être le choix parfait pour jouer le rôle-titre dans Django Unchained, il n’était pas le premier choix de Tarantino.

Le cinéaste a initialement proposé le rôle à Will Smith. Cependant, Smith l’a refusé après avoir lu le script et a eu l’impression que Django n’était pas vraiment le personnage principal.C’était le Dr Schultz, qui jouait le brillant Christoph Waltz.

Avant que Foxx ne soit choisi, les producteurs pensaient à Denzel Washington pour jouer Django, mais l’ont finalement jugé trop vieux.

Michael K. Williams s’est vu offrir le rôle, mais l’a refusé en raison de conflits d’horaire avec Boardwalk Empire.

Cuba Gooding, Jr. a insisté pour le rôle, mais a été refusé. Idris Elba, Tyrese Gibson, Terrence Howard et Chris Tucker ont également été considérés pour le rôle avant que Foxx ne soit finalement choisi.

Tarantino a passé cinq ans à écrire Once Upon a Time in Hollywood en tant que roman

Alors que l’histoire de Once Upon a Time in Hollywood a fini par fonctionner parfaitement sous forme de film, Tarantino l’a d’abord développé comme un roman, passant cinq ans à l’écrire comme un roman avant de le transformer en script de film.

Le réalisateur a récemment signé un contrat de deux livres avec HarperCollins et l’un de ces livres sera précisément une novélisation de Once Upon a Time in Hollywood, donc le film aura son roman après tout.

L’effondrement de Rick Dalton dans sa bande-annonce a été improvisé par Leonardo DiCaprio

Dans le scénario de Once Upon a Time in Hollywood, le tournage du personnage de Rick Dalton, Lancer, s’est bien déroulé.

Mais Leonardo DiCaprio a eu du mal à incarner Rick dans son personnage de Lancer, il a donc suggéré d’ajouter une couche de conflit à Rick en changeant ses répliques.

Cela conduit à un effondrement de sa remorque en une séquence brillante qui était entièrement le fruit de l’improvisation de Leonardo DiCaprio. Tarantino a simplement pointé sa caméra sur DiCaprio et l’a laissé jouer la scène à sa guise.

Jusqu’à présent, notre examen de 10 curiosités folles sur les films de Quentin Tarantino.

