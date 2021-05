10 des articles les plus chers dans les jeux vidéo

Quelle que soit la façon dont vous le regardez, il est incroyable de voir à quelle vitesse les jeux sont passés de microtransactions subtiles à des systèmes d’échange avec des objets pouvant coûter des dizaines de milliers de dollars ou plus. Avez-vous déjà vu un skin CS: GO et été sous le choc à cause de son coût? Jetez un œil à la liste ci-dessous et vous commencerez à penser que ces prix sont raisonnables en comparaison.

10. Chapeau de fête bleu Runescape

Nous commençons notre liste avec un classique MMO bien connu. Runescape sera familier à tout joueur actif au bon vieux temps du début des années 2000. Pourtant, tout le monde ne sait pas que le RPG en ligne bien-aimé a l’un des articles les plus chers jamais vendus – le chapeau de fête bleu, coté aujourd’hui pour environ 7500 $.

9. Eve Online Revenant Supercarrier

Eve Online est un jeu célèbre pour sa complexité et sa base de joueurs férocement engagée. Puisqu’il s’agit d’un MMO spatial, il n’est pas surprenant que les vaisseaux spatiaux rares soient particulièrement recherchés. L’un des plus uniques d’entre eux – le Revenant Supercarrier, a déjà été vendu 9000 $, ce qui en fait l’objet virtuel le plus cher à l’époque.

8. World of Warcraft – Zeuzo

World of Warcraft est un MMORPG qui n’a pas besoin d’être présenté. Zeuzo était le nom d’un compte plutôt célèbre vendu pour 9500 $, ce qui était un montant choquant à l’époque. Malheureusement, il a été interdit peu de temps après, car Blizzard ne tolère pas la vente de comptes.

7. Diablo 3 – Masse de fureur en écho

Avant que les développeurs du jeu ne publient leur propre maison de vente aux enchères pour arrêter les transactions numériques de tiers, l’un des articles les plus chers de l’histoire du jeu – l’Echoing Fury Mace, a été vendu à un riche joueur pour 14000 $.

6. Age of Wushu – Épée

Age of Wushu est un MMO inspiré de la culture des arts martiaux et se déroulant dans la dynastie Ming en Chine. C’est aussi un MMO connu pour l’un des métiers les plus fous de tous les temps – l’une des épées du jeu a été répertoriée et vendue 16000 $.

5. Amsterdam – Second Life

Vous avez bien lu. La ville entière d’Amsterdam, ou sa récréation virtuelle, a été vendue pour un prix incroyable de 50000 $ dans le jeu multijoueur social facilement reconnaissable Second Life. Qui a besoin de voyager lorsque vous pouvez simplement visiter vos endroits préférés en ligne, n’est-ce pas?

4. Apparence de tireur d’élite AWP Dragon Lore

Le voici, le skin le plus cher de CS: GO jamais vendu. Dragon Lore est célèbre dans la communauté Counter Strike, à la fois pour sa rareté et ses caractéristiques visuellement attrayantes. C’est aussi un skin pour l’AWP, l’une des armes les plus puissantes du jeu. Cela étant dit, pouvez-vous imaginer acheter un skin pour 61 000 $? Parce que c’est à cela que s’est vendue une version Souvenir en édition limitée, se méritant une place sur cette liste. Bien qu’il y ait des raisons de croire un M4A4 | Howl a été vendu pour 100000 $ en 2020, il n’y a aucune preuve solide de cette transaction.

Si vous êtes intéressé par la peau, jetez un œil au marché de Skinwallet – avec un peu de chance, vous n’aurez pas à payer autant pour cela.

3. Entropia – Crystal Palace

Les 3 premières places de notre liste sont occupées par Entropia – un MMO d’univers virtuel connu pour ses transactions virtuelles inimaginables qui ont à voir avec le système commercial du jeu qui utilise de l’argent réel. Une station spatiale virtuelle surnommée Crystal Palace a été vendue dans le jeu pour 330 000 $. C’est vrai, ce n’était pas une faute de frappe. Nous sommes dans la cour des grands maintenant.

2. Entropia – Club Neverdie

Le Club Neverdie – une boîte de nuit virtuelle bien connue appartenant à Jon Jacobs qui a été vendue 635 000 $ arrive au deuxième rang. Maintenant, c’est un prix que vous pourriez mettre sur une vraie boîte de nuit, et selon son emplacement, vous pourriez même avoir de l’argent pour des rénovations.

1. Entropia – Planète Calypso

Le voici, l’objet virtuel le plus cher jamais vendu dans un jeu vidéo. Dans Entropia, l’argent signifie tout, et vous pouvez aussi avoir votre propre planète, si vous en avez. Cette planète particulière a été achetée aux développeurs, les studios MindArk, par une autre société appelée SEE virtual worlds pour la somme exorbitante de 6 000 000 $. Oui, vous avez bien lu – six millions de dollars.

Assez fou, non? Eh bien, qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais pour le moment, il semble que Planet Calypso sera confortablement classé comme l’élément numérique le plus cher jamais vendu, du moins pour le moment.

Image via: Polygone