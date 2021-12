10 des meilleures applications pour votre nouvel iPhone 2021

Donc, vous venez de déballer un nouvel iPhone brillant en cette période des fêtes. Une nouvelle année approche. Et bien que vous puissiez simplement migrer sur toutes les mêmes applications que vous avez toujours utilisées, c’est aussi le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau. Peu importe que vous utilisiez un nouvel iPhone 13 ou un nouvel iPhone SE, voici une liste de certaines applications pratiques, amusantes ou tout simplement meilleures que celles préinstallées sur votre iPhone.

Spark n’est pas le plus beau client de messagerie, mais il fait beaucoup de choses. Capture d’écran : Readdle Technologies

Écoutez, l’application Mail d’Apple est très bien. Gmail est légèrement meilleur. Microsoft Outlook est un classique pour une raison. Mais Spark Mail est une option simple, solide et gratuite qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Vous avez la possibilité d’activer les notifications intelligentes (plus de notifications de ce service aléatoire auquel vous vous êtes inscrit il y a six ans) et de vous intégrer à des services tels que Dropbox et OneDrive.

Courriel solide et personnalisable.

Todoist vous permet de créer des listes pour des tâches et des projets simples.Capture d’écran : Doist

Bien sûr, vous pouvez vous en tenir à l’application Rappels d’Apple, mais il existe de bien meilleures options. Todoist est un bon point de départ, surtout si vous avez besoin de quelque chose avec un peu plus de puissance qu’une liste à puces dans votre application Notes ou ce pense-bête que vous avez mis dans votre poche. C’est un outil flexible pour tout, des courses personnelles aux projets de travail. Il fonctionne également avec une tonne d’applications tierces telles que Slack, Calendar et Spark.

Rappels, agenda et habitude

Mes plantes ne vivent que grâce à Planta, honnêtement.Capture d’écran : Stromming

Si vous avez lutté pour garder une plante en vie, vous n’êtes pas seul. Qui a vraiment la discipline nécessaire pour vérifier les niveaux d’humidité du sol tous les jours ? Bien qu’il existe de nombreuses applications de plantes, Planta est la seule qui m’a aidé à garder l’une d’entre elles en vie – et, oserais-je dire, en plein essor. Il vous aide à déterminer quelles plantes doivent aller où dans votre maison, vous indique quand arroser et rempoter, et vous alerte avec des avertissements de température pour vos bébés en plein air. Il peut également identifier la plante mystère que votre tante vous a offerte. Il existe une version gratuite, ainsi que plusieurs autres options d’abonnement.

Rappels d’entretien pour vos plantes

Strava a des tonnes de données pour garder les nerds heureux, mais est assez simple pour les débutants aussi.Capture d’écran : Strava

Si vous voulez être plus actif, peu d’applications le font mieux que Strava. Vous n’avez pas besoin d’un tracker de fitness ou d’une montre connectée (bien que vous puissiez en intégrer la plupart des plus populaires), et il prend en charge une variété d’activités, y compris des activités de base comme le vélo, la course et la marche. Il existe également une tonne d’intégrations tierces, ce qui le rend facile à utiliser comme plaque tournante pour tous vos objectifs d’exercice. En plus des défis où vous pouvez gagner des remises sur les équipements de fitness, il existe également des fonctionnalités de sécurité personnelle bien pensées et de nombreuses façons de mesurer vos progrès.

Suivre l’activité et cartographier les itinéraires

YNAB est un peu cher, mais c’est l’un des meilleurs outils de budgétisation proactive. Capture d’écran : YNAB

Le titre dit tout : vous avez besoin d’un budget. Si vous voulez vraiment être proactif sur la façon dont vous dépensez et économisez pour l’avenir, YNAB est difficile à battre. Les catégories et la méthodologie peuvent sembler un peu intimidantes au début, mais vous pouvez les rendre aussi compliquées ou simples que nécessaire. Il est livré avec deux options d’abonnement – 98,99 $ par an ou 14,99 $ par mois – qui peuvent sembler un peu raides. Cependant, au cours de mes plusieurs années d’utilisation, j’ai constaté que l’application s’est rentabilisée dès le premier mois. Cela dit, il y a un essai gratuit de 34 jours pour voir si cela en vaut la peine pour vous. Sinon, Mint est une autre option intéressante et gratuite.

Suivi du budget et des dépenses

Libby est un incontournable pour les rats de bibliothèque.Capture d’écran : Overdrive

L’achat de livres électroniques s’additionne, surtout si vous êtes un rat de bibliothèque vorace. Libby vous permet de vous connecter à votre bibliothèque locale pour emprunter gratuitement des livres, des magazines et des livres audio. Vous pouvez lire dans l’application elle-même ou envoyer vos livres sur votre Kindle. Un avantage intéressant : Libby se synchronise automatiquement sur tous vos appareils, peu importe l’appareil sur lequel vous lisez. Il s’intègre également à CarPlay et permet une lecture hors ligne.

Ebooks et livres audio de la bibliothèque

Tody vous aide à gagner du temps en répartissant vos tâches de nettoyage en morceaux plus faciles à gérer.Capture d’écran : LoopLoop

Savez-vous à quelle fréquence vous êtes censé aiguiser vos couteaux ou huiler vos planches à découper ? Que diriez-vous de changer votre doublure de douche ou de retourner le matelas ? Tody est une application personnalisable pratique qui vous avertit automatiquement quand il est temps de nettoyer quoi et quand. Vous pouvez organiser les corvées par pièce, assigner des tâches à votre famille ou à vos colocataires, et terminer contre Dusty, un gremlin de poussière, pour que les choses restent amusantes (et propres). Pour les maniaques de la propreté parmi nous, cela vous aide également à visualiser à quel point votre maison est propre et à régler les disputes sur qui fait la plupart du nettoyage. Il y a des frais uniques de 6,99 $, mais il n’y a pas d’autres achats intégrés.

1Password est l’un des nombreux gestionnaires de mots de passe que vous pouvez télécharger pour protéger vos comptes. Capture d’écran : AgileBits

Les gestionnaires de mots de passe sont l’hygiène de sécurité 101. Personnellement, j’aime 1Password car il fonctionne également avec mon Apple Watch et est compatible sur plusieurs plates-formes. Il fonctionne avec Touch et FaceID, est facile à configurer et enregistre même en toute sécurité les informations de votre carte de crédit pour les achats en ligne. Il vous avertira également lequel de vos mots de passe n’est pas bon, et il est simple d’en générer de nouveaux à la volée. Il n’y a malheureusement pas de version gratuite (vous bénéficiez d’un essai de 30 jours), mais il existe de nombreux autres gestionnaires de mots de passe gratuits, tels que Bitwarden, Dashlane, LastPass et même ceux intégrés à Safari / Google Chrome. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais n’importe quel gestionnaire de mots de passe vaut mieux que rien.

Nous sommes tous stressés, mais Calm propose plusieurs méditations utiles. Qui ne veut pas qu’Idris Elba les endormisse ?Capture d’écran : Calme

Cela a été une période stressante pour tout le monde. Ce qui est bien avec Calm, c’est qu’il propose des méditations adaptées à vos besoins spécifiques, comme une concentration accrue, une anxiété réduite ou simplement des sujets quotidiens sur lesquels ruminer. Si la pleine conscience n’est pas votre tasse de thé, Calm propose également un certain nombre d’histoires sur le sommeil et de morceaux de musique. Bien sûr, vous avez probablement déjà YouTube et ses dizaines de vidéos gratuites de bruit blanc, mais il est parfois agréable de s’éloigner pour qu’Idris Elba vous lise une histoire au coucher. Headspace est une autre option populaire qui s’adresse davantage aux débutants si vous voulez simplement plonger votre orteil dans l’espace.

Médicaments et aide au sommeil

Splitwise indique clairement qui doit qui et pour quoi. Capture d’écran : Splitwise

Venmo est génial et tout, mais c’est aussi bien d’avoir un dossier courant de tout le moolah que vous devez à vos amis, votre famille et vos colocataires. Bien qu’il existe un niveau payant, la version gratuite fait tout ce dont vous avez besoin, depuis le fractionnement automatique des factures, l’enregistrement des dépenses récurrentes et la connexion à Venmo pour payer ces dépenses.

Partager les dépenses avec des amis