10 des meilleures livrées uniques de course automobile de Formule 1

Avec McLaren arborant une livrée spéciale Gulf à Monaco, nous avons sélectionné 10 de nos modèles uniques préférés à utiliser lors de courses au fil des ans.

Les livrées en édition spéciale ne sont pas exactement une chose rare en Formule 1, mais la grande majorité n’est utilisée que pour les tests de pré-saison.

McLaren va à l’encontre de cette tendance avec son superbe design Gulf, et ils ne sont pas les premiers à le faire …

Ferrari à la fin de la saison 1964

Je choisirais une Ferrari bleue la prochaine fois que nous serons aux États-Unis. pic.twitter.com/GmzdUMSWoF – Alex Jacques (@ AlexJacquesF1) 16 mai 2021

Non, cette photo n’est pas modifiée. Non, vous ne devenez pas daltonien. Oui, Ferrari a vraiment couru avec une voiture bleue en 1964.

Comme l’a déclaré Alex Jacques, commentateur principal de Channel 4, ils l’ont fait aux États-Unis lors de l’avant-dernière manche de la saison. Pourquoi? Bref, Enzo Ferrari s’est brouillé avec la FIA et a promis de ne plus jamais courir dans le rouge emblématique.

Il a tenu cette promesse pour les deux dernières courses de la saison, avec ses voitures engagées sous le nom de l’équipe satellite North American Racing Team et arborant les couleurs bleu et blanc.

Les choses se sont plutôt bien déroulées, John Surtees devenant le premier et le seul homme à remporter un titre au volant d’une Ferrari bleue. Heureusement, cela n’a pas convaincu Enzo de s’en tenir à la palette de couleurs car le rouge est revenu pour la campagne suivante.

McLaren au Grand Prix du Portugal 1986

Lors du Grand Prix du Portugal de 1986, le Keke Rosberg de McLaren arborait une livrée jaune en édition spéciale. Ouais ou Nan? 👍👎 pic.twitter.com/Bg05ovYsyt – FREINAGE TARDIF (@LBraking) 9 janvier 2021

Une Ferrari bleue est peut-être le spectacle le plus étrange possible, mais un Marlboro jaune et blanc McLaren le pousse près.

La livrée emblématique de cette époque est bien sûr le rouge et le blanc, mais pour promouvoir la nouvelle gamme Marlboro Lights, le rouge a été changé en jaune sur la voiture de Keke Rosberg pour la course d’Estoril.

Cela s’est avéré être une mauvaise journée pour le Finlandais car il a été contraint de prendre sa retraite à cause d’un moteur fumant. Parlez ironique.

Ligier à la fin de la saison 1993

#POTD – Martin Brundle dans la “ Art Car ” livrée Ligier Renault JS39 au Grand Prix d’Australie 1993 # F1 pic.twitter.com/OivLffoUtK – Motorsport Images (@MSI_Images) 20 février 2018

McLaren n’était pas la seule équipe à proposer une livrée spéciale dans le cadre d’un accord avec un commanditaire d’une compagnie de tabac, Ligier faisant de même en 1993. Cependant, nous pensons que leurs efforts semblaient beaucoup mieux.

L’équipe a embauché le créateur italien de bandes dessinées Hugo Pratt pour concevoir une livrée qui imite un paquet de cigarettes du sponsor Gitanes, et il a fait le travail.

Son design n’a été utilisé que sur la voiture de Martin Brundle et dans celle-ci, le Britannique s’est frayé un chemin depuis l’arrière de la grille pour terminer en P6 lors de la finale de la saison en Australie.

BAR au Grand Prix de Chine 2004

D’accord, techniquement, ils n’ont pas couru dans cette livrée, mais elle a été utilisée pendant un week-end de course donc nous l’inclurons quand même. D’ailleurs, les pilotes ont couru en salopette. Assez proche.

Pendant des années, BAR a eu du mal à équilibrer la représentation des sponsors 555 Lucky Strike. Célèbre, en 1999, ils voulaient avoir une voiture pour chacun, et lorsque la FIA ne le permettait pas, ils arboraient un design moitié-moitié sur les deux à la place.

En 2004, Lucky Strike avait les deux voitures de course à elle seule, mais l’équipe a quand même réussi à exécuter une livrée 555 lors des essais à Shanghai. Ressemblant beaucoup à la Subaru Impreza gagnante en WRC, nous ne pouvons que souhaiter qu’elle soit davantage utilisée.

La marque a cependant obtenu une belle promotion puisque, dans sa combinaison, Jenson Button a terminé sur le podium.

Jaguar au Grand Prix de Monaco 2004

Ah, quelle histoire c’est. Pour promouvoir la sortie du film Ocean’s Twelve, Jaguar arborait une livrée spéciale pour le GP de Monaco, avec un diamant de 430 000 $ non assuré sur le devant. Qu’est ce qui pourrait aller mal? Comme vous pouvez probablement le deviner, beaucoup.

Dans le premier tour de la course, Christian Klein a franchi les barrières. Le diamant a survécu, mais au moment où l’équipe a remis la main sur la voiture deux heures plus tard, il avait mystérieusement disparu et n’a jamais été retrouvé.

Donc, si jamais vous rencontrez un homme riche à Monaco qui était autrefois commissaire de piste, cela pourrait bien être la raison de son changement de fortune.

Red Bull au Grand Prix de Monaco 2005

Un an plus tard, Jaguar était maintenant Red Bull, mais malgré les problèmes de l’année précédente, ils étaient heureux de promouvoir à nouveau un film via leur livrée à Monaco. Naturellement, cette fois, aucun diamant n’a été inclus.

Au lieu de cela, la voiture présentait des graphismes de lave et Dark Vador pour promouvoir Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith. Encore plus mémorable, l’équipage des stands s’est déguisé en stormtroopers.

Malheureusement, la force (appui d’appui?) N’était pas avec les voitures car les deux se sont retirés après s’être écrasés.

PS: Red Bull a également diffusé une livrée spéciale à Monaco l’année suivante pour promouvoir le nouveau film de Superman, mais cela nous a conduit à voir Christian Horner ne porter qu’une cape, donc franchement ne mérite aucun éloge.

Red Bull au Grand Prix de Grande-Bretagne 2007

“@KevTs: @MS_Pictures Silverstone 2007, @ therealdcf1 dans le Red Bull pendant le FP3 pic.twitter.com/xdhFs9Wyxe” – Motorsport Pictures (@MS_Pictures) 30 juin 2014

Red Bull adore les designs spéciaux, n’est-ce pas? De tous, cependant, celui-ci est notre préféré, non seulement parce qu’il a fière allure, mais aussi parce qu’il était pour une bonne cause.

Pour collecter des fonds pour la charité Wings for Life, l’équipe a mené une campagne qui a permis aux fans d’avoir leur visage sur la voiture pour la course à Silverstone en échange d’un don. Il s’est avéré extrêmement populaire, avec les machines couvertes d’un grand nombre de photos, ce qui le rend vraiment frappant.

Ils ont fait la même chose en 2012, mais cette fois-là, ils ont filtré les photos pour respecter leur palette de couleurs traditionnelle de bleu et de jaune.

Mercedes au Grand Prix d’Allemagne 2019

Celui-ci s’est bien passé, n’est-ce pas?

C’était Mercedes ‘ 200e course de F1, donc pour fêter ça, l’équipe est vêtue d’un équipement old-school tandis que les voitures ont reçu des couleurs spéciales avec une face avant blanche. Étant donné que la course se déroulait à domicile et que l’équipe était en pleine forme, cela semblait être le week-end parfait.

Cela a fini par être tout sauf avec Valtteri Bottas s’effondrant, Lewis Hamilton grattant les points après avoir tourné et Toto Wolff jurant que l’équipe ne jouerait plus jamais avec une telle célébration. Pourtant, au moins la voiture avait l’air bien, et Toto a vraiment fonctionné ce chapeau.

Ferrari au Grand Prix de Toscane 2020

Comme Mercedes, Ferrari a eu un grand anniversaire – sa 100e course – qui est tombé sur son propre terrain et ils ont également décidé de célébrer avec une livrée spéciale. Encore une fois, cela ne s’est pas bien passé.

La voiture elle-même était superbe, avec une belle palette de couleurs bordeaux avec des touches jaunes pour rendre hommage à la première livrée jamais vue sur une voiture de course Ferrari.

Malheureusement, l’apparence était le seul département dans lequel elle excellait, la voiture étant la pire que l’équipe ait construite depuis des années et pas assez bonne pour que l’un ou l’autre pilote marque de gros points en rentrant chez lui en P8 et P10.

Williams au Grand Prix de Grande-Bretagne 2020

Qui se souvient de notre livrée NHS à Silverstone l’année dernière? 💙 # Williams750 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 16 mai 2021

Williams a également couru dans une livrée spéciale lors de sa course à domicile en 2020, rendant hommage aux travailleurs du NHS du pays pendant la pandémie mondiale.

Ce n’était pas une refonte radicale du blanc et du bleu, mais comportait des messages remerciant le personnel pour tout leur travail acharné et était un bel hommage.

Finley Crebolder

