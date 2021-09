10 des meilleurs faits sur Kimi Raikkonen

in

Avec Kimi Raikkonen annonçant que 2021 sera sa dernière saison en Formule 1, PlanetF1 a déterré certains de nos faits préférés sur le Finlandais.

Il était déchiré entre le hockey sur glace et le sport automobile

Comme beaucoup, beaucoup de gens en Finlande, Kimi a grandi avec un amour pour le hockey sur glace – à tel point que, quand il était jeune, il a eu de sérieuses difficultés à décider s’il voulait poursuivre une carrière dans ce sport ou dans le sport automobile.

Il a bien sûr finalement choisi ce dernier et avait une excellente raison de le faire : « Parce que je n’avais pas à me lever tôt le matin.

C’est une méthode de prise de décision pour de nombreux jeunes à la recherche d’un emploi ou au choix des cours auxquels ils peuvent s’identifier. Si vous êtes une telle personne et que vos parents vous critiquent pour l’avoir déployé, dites-leur simplement que Kimi l’a fait et que les choses se sont bien passées pour lui.

Ron Dennis est derrière son célèbre surnom

« Iceman » est devenu un terme tellement synonyme de la Alfa Romeo conducteur qu’il est difficile d’imaginer un moment de sa vie où ce n’était pas son surnom. Cependant, il ne l’a pas compris jusqu’à ce qu’il rencontre Ron Dennis.

Il n’a pas fallu longtemps à l’ancien patron de McLaren pour le trouver car il a inventé le terme pour la première fois au début de la première saison de Kimi avec l’équipe en raison du comportement calme et souvent froid du Finlandais.

L’Iceman n’était pas en fait son premier surnom dans le sport, Peter Sauber et son équipe l’appelant « l’Esquimau » dans le but de cacher son identité lors de son premier test de F1 pour repousser l’intérêt des équipes rivales.

Il est un recordman sur et en dehors de la piste

Kimi a battu un certain nombre de records au cours de ses 19 saisons en F1 et, comme détaillé dans The Unknown Kimi Raikkonen, une biographie écrite par Kari Hotakainen, c’était une habitude qu’il avait prise bien avant de rejoindre la grille.

Comme d’habitude en Finlande, il a effectué 12 mois de service militaire à l’âge de 18 ans. Une fois, lui et un ami étaient ivres et sont rentrés tard. Afin d’éviter d’être pris, ils ont décidé d’escalader la clôture, mais l’ami a été vu et pris. Kimi, quant à lui, s’est caché dans un fossé.

Une fois qu’il a pensé que la côte était dégagée, il a escaladé la clôture et s’est mis à ramper jusqu’à sa caserne, mais a finalement été attrapé aussi. En guise de punition, il a été confiné dans ladite caserne pendant 20 jours, établissant un nouveau record.

C’est un grand fan de James Hunt

#MonacoGP 2012 | Conception du casque James Hunt de Kimi Räikkönen pic.twitter.com/1dbqWIMwww – Fans de Kimi Räikkönen (@iceman7news) 24 mai 2017

Malgré le fait que Kimi soit né trois ans après que James Hunt ait remporté son seul championnat du monde et cinq mois après sa retraite, il est un grand fan du Britannique.

Il a montré son admiration à plusieurs reprises, concourant sous le nom de James Hunt dans des courses de motoneiges et de bateaux à moteur et portant un casque qui avait la même livrée noire que celui de Hunt et portait même le nom du grand regretté au Grand Prix de Monaco 2012.

En fait, il aime tellement Hunt qu’il a parfois cherché à imiter son célèbre style de vie rock and roll loin de la piste…

Il a fait la fête une fois pendant 16 jours d’affilée entre les courses

C’est un fait bien connu que Kimi aime boire un verre ou deux, mais il a porté cela à un autre niveau entre les courses de Bahreïn et d’Espagne en 2012 avec un effort dont Hunt aurait été fier.

Après avoir terminé P2 à Bahreïn, lui et son ami, le joueur de hockey sur glace finlandais Kimmo Pikkarainen, ont célébré et se sont rapidement retrouvés à une fête organisée par le prince. Cela a commencé une semaine environ de consommation d’alcool qui l’a amené à se blesser et à manquer un test Lotus.

Il n’allait pas laisser cela arrêter la fête alors qu’il se dirigeait ensuite vers Helsinki pour célébrer le 1er mai et les jours qui l’ont suivi, juste pour faire bonne mesure. Peu de temps après, il s’est rendu à Barcelone et, malgré une gueule de bois monumentale, a marqué un autre podium et a bu du champagne.

Il n’a jamais remporté le prix SPOTY finlandais

La plupart des pays ont un prix de la personnalité sportive de l’année ou quelque chose de similaire, et cela inclut la Finlande. Compte tenu de tout ce qu’il a accompli, on pourrait penser que Kimi l’a gagné au moins une fois, mais vous auriez tort.

Il s’en est approché en 2007 lorsqu’il est devenu champion du monde avec Ferrari, mais cela ne lui a pas suffi pour battre le lanceur de javelot Tero Pitkämäki.

Son échec à le remporter est d’autant plus surprenant que ses compatriotes finlandais de F1 Keke Rosberg et Mika Hakkinen l’ont tous deux fait. Pourtant, nous doutons qu’il perde trop de sommeil à cause de cela.

Il aime ses yachts

#TBT au #MonacoGP 2006 lorsque Kimi Räikkönen s’est retiré de la course et s’est dirigé directement vers son yacht, dans sa combinaison de course 😄#Kimi7 #F1 pic.twitter.com/KtGcxMs5XL – Fans de Kimi Räikkönen (@iceman7news) 24 mai 2018

L’un des moments les plus emblématiques de Kimi est survenu à Monaco en 2006 lorsque, après s’être retiré de la course, plutôt que de retourner au paddock, il est sorti de sa voiture et s’est dirigé directement vers son yacht, appelé One More Toy.

One More Toy a été vu dans le port de Monaco à plusieurs reprises depuis lors et il en a également ajouté un plus petit à sa collection appelé Iceman.

Apparemment, alors qu’il a été occupé à courir dans les rues de Monte-Carlo toutes ces années, les gens ont payé pour regarder le grand prix depuis ses bateaux et le rencontrer ensuite. Tout à fait l’homme d’affaires.

Il est le seul pilote à gagner dans les ères V10, V8 et hybride

Nous avons mentionné qu’il a établi un certain nombre de records en F1 et celui-ci est peut-être l’un des moins connus mais tout aussi impressionnants.

Lorsqu’il a rejoint la grille en 2001, les voitures de F1 utilisaient des moteurs V1o et ont continué à le faire jusqu’à la fin de 2005. À cette époque, Kimi a remporté neuf courses. Les moteurs V8 ont ensuite été utilisés de 2006 à 2013, période au cours de laquelle il a remporté la victoire à 11 reprises. Depuis lors, des hybrides V6 ont été utilisés et après une longue attente, il a finalement remporté une course avec un en 2018 à Austin.

C’est un exploit qui montre à quel point il est là et comment il est toujours resté au sommet du sport tout au long de sa carrière.

Il déteste les appels téléphoniques

Compte tenu des radios de son équipe, de ses interviews et de son attitude générale, il n’est probablement surprenant pour personne que Kimi ne soit pas un grand fan des appels téléphoniques.

Il les déteste particulièrement s’ils n’ont aucun but réel, comme il l’a déclaré dans sa biographie susmentionnée : étaient’.”

En fait, il ne peut même pas les supporter quand la personne à la fin a quelque chose d’assez important à dire. Après avoir appris lors d’un appel qu’un accord avait été conclu pour qu’il conduise pour Ferrari en 2014, il a jeté son mobile à la mer. Pas certain de pourquoi. Peut-être que la seule pensée de tous les textes de félicitations était trop pour lui.

Il est le dernier champion Ferrari

C’est une question bien connue, mais une Ferrari les fans auraient refusé de croire si on leur avait dit quand il avait remporté le titre au Brésil en 2007.

Cette saison-là, il a mis en place une fin de forme monumentale pour surpasser le duo McLaren Fernando Alonso et Lewis Hamilton et devenir champion du monde, et personne en rouge n’a été capable de le faire depuis.

Felipe Massa et Alonso ont tous deux raté de peu les finales de la saison, tandis que Sebastian Vettel a perdu deux fois dans des batailles avec la Mercedes de Hamilton. Clairement, Kimi est un acte difficile à suivre…

Finley Crebolder

