10 des meilleurs jeux à jouer sur votre nouveau casque VR 2021

Avec l’avènement de plateformes comme l’Oculus Quest 2, la réalité virtuelle n’a jamais été aussi accessible. Les configurations qui nécessitaient autrefois un engagement massif de temps et de ressources – sans parler de l’espace – sont devenues remarquablement faciles à utiliser. Bien que l’Oculus Quest 2 soit l’une des options les plus populaires en matière de casques VR, nous avons également inclus des titres qui utilisent les casques HTC Vive, Steam VR et Oculus Rift.

Une fois que vous aurez dépassé le fait que vous allez avoir l’air idiot, quel que soit le jeu auquel vous jouez, vous passerez un bon moment avec notre liste des meilleurs titres auxquels vous pouvez jouer avec le casque VR de votre choix. Bien que la majorité de nos meilleurs choix pour cette année soient disponibles sur tous les casques VR, il existe quelques exceptions notables. Si vous vous demandez si un jeu fonctionnera avec votre casque en particulier, nous l’avons indiqué au bas de chaque entrée.

Battre le sabre

Beat SaberImage: Beat Games

Beat Saber propose une bibliothèque existante de chansons gratuites, mais propose également des chansons d’artistes populaires comme Skrillex et Billie Eilish qui sont disponibles à l’achat individuellement ou dans le cadre d’un ensemble. De plus, avec un peu d’huile de coude, vous pouvez même ajouter vos propres morceaux.

À un niveau de base, Beat Saber est relativement simple, vous permettant de couper des cubes entrants dans des directions spécifiques au rythme de la chanson. Cependant, comme la plupart des jeux de rythme, Beat Saber a un plafond de compétences remarquablement élevé, devenant carrément implacable sur les difficultés les plus élevées.

Compatible avec: Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive Pro, Valve Index, PlayStation VR

Centre de danse VR

Dance Central VRImage : Harmonix

De la même maison qui nous a amené Rock Band et Guitar Hero, Harmonix est un studio qui sait comment nous rendre ridicules dans nos salons tout en nous faisant nous sentir incroyablement cool. Dance Central VR est l’évolution logique de cette franchise qui a fait ses débuts sur Kinect, et quiconque connaît les titres classiques de Dance Dance Revolution ou Just Dance saura à quoi s’attendre ici.

Le jeu propose 32 chansons et plusieurs remixes qui relient les époques et les genres du hip-hop des années 80 à l’alternative moderne. Il y a une douzaine de chansons DLC disponibles ; Cependant, le magasin ne reçoit plus de mises à jour et il n’y a actuellement aucun moyen d’ajouter les vôtres, contrairement à Beat Saber.

Dance Central VR est de loin le jeu le plus actif de notre liste et possède même une fonction de suivi de la condition physique rudimentaire intégrée qui vous fournit une estimation approximative du nombre de calories que vous avez brûlées.

Compatible avec: Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift

La montée 2

La montée 2Image : Crytek

Certainement pas pour les acrophobes (peur des hauteurs), The Climb 2 utilise le même moteur utilisé pour la franchise Far Cry dans un jeu axé sur l’alpinisme – ou plus précisément, l’escalade. The Climb 2 présente 12 sommets de difficulté croissante répartis dans quatre environnements distincts allant des chaînes de montagnes alpines aux paysages urbains urbains. Chaque ascension propose plusieurs itinéraires vers le sommet et un système de notation pour vous permettre de rivaliser avec les meilleurs des meilleurs avec un classement mondial.

La mécanique du jeu est simple et intuitive – utiliser vos mains pour saisir et grimper est quelque chose qui vient assez naturellement. Cependant, certaines rides apparaissent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous obligeant à sauter par-dessus les lacunes et à effectuer des «prises techniques» délicates pour étendre votre emprise sur les rebords les plus difficiles. Bien que n’étant pas axé sur le fitness, jouer à The Climb 2 pendant de longues périodes fera certainement transpirer, ou à tout le moins, des mains moites.

The Climb 2 propose également des événements saisonniers qui tournent tous les quelques mois et qui peuvent vous rapporter des récompenses cosmétiques exclusives, et bien que le gameplay ne soit pas très profond, il y a toujours suffisamment d’incitations pour vous permettre de jouer toute l’année.

Compatible avec: Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift

Resident Evil 4 VR

Resident Evil 4 VRImage: Meta Quest

Cette entrée classique de la franchise Resident Evil a été rééditée plus de fois que nous ne pouvons en compter, mais le saut vers les plates-formes VR a donné à ce jeu vieilli une nouvelle vie. Cette itération conserve la plupart de ce qui a rendu l’entrée excellente au départ tout en supprimant certaines parties qui n’ont peut-être pas bien vieilli.

En plus de déplacer l’action vers une perspective à la première personne, Resident Evil 4 VR augmente également considérablement la tension en transformant de nombreuses actions qui seraient reléguées à une pression sur un bouton, comme le rechargement, en efforts manuels. Il faut plus que quelques tentatives infructueuses avant de pouvoir recharger avec succès sans paniquer.

Compatible avec: Oculus Quête 2

Demi-vie : Alyx

Half-Life : AlyxImage : Valve

Qui savait que le prochain jeu Half-Life que nous aurions serait exclusivement pour la VR ? Non pas que nous nous plaignions, Half-Life: Alyx ressemble à un jeu conçu exclusivement pour les plates-formes VR à partir de zéro. Alors que certains autres titres ont l’impression d’avoir été portés en VR, Half-Life: Alyx est un jeu qui ne pourrait réussir d’aucune autre manière.

Se déroulant plusieurs années avant les événements de Half-Life 2, Half-Life: Alyx, comme son nom l’indique, vous fait jouer le rôle du personnage d’Alyx Vance, qui a servi d’acolyte à Gordon Freeman pendant le Half- La saga de la vie 2. Le récit est bien écrit et interprété de manière experte par l’ensemble de la distribution, et bien qu’il ne soit pas essentiel d’avoir joué des entrées précédentes dans la franchise Half-Life, votre expérience en sera certainement plus riche.

Half-Life: Alyx propose un impressionnant arsenal d’armes et de gadgets, y compris les «gants de gravité» d’Alyx, qui vous permettent d’interagir avec à peu près tous les objets de l’environnement de manière parfois surprenante. La première fois que vous saisissez intuitivement une grenade entrante et la renvoyez à votre agresseur potentiel n’est rien de moins qu’un moment magique.

Compatible avec: Oculus Quest 2 (via Oculus Link), Oculus Rift, HTC Vive Pro, Valve Index

Star Wars : Escadrons

Star Wars : SquadronsImage : Electronic Arts

Star Wars : Squadrons n’est pas exclusivement destiné à la réalité virtuelle, mais comporte des composants de réalité virtuelle extrêmement puissants qui en font une bien meilleure expérience. Ce dogfighter spatial canalise l’esprit des jeux Star Wars hérités comme X-Wing et TIE-Fighter dans une expérience entièrement moderne qui bénéficie grandement de l’ajout d’un casque VR. Des points bonus si vous pouvez lancer un joystick HOTAS dans le mix.

Chaque cockpit est rendu avec des détails minutieux, ce qui rend chaque navire distinct. La possibilité de se retourner et de voir tous les boutons et boutons prendre vie fait un excellent travail de vente de l’expérience globale. L’aspect VR est également lié à l’expérience de pilotage, vous permettant de tendre le cou pour garder un œil sur les bandits entrants. Franchement, si vous ne criez pas lorsque vous effectuez votre premier passage à grande vitesse sur un Star Destroyer, vous voudrez peut-être vérifier le pouls.

Bien qu’une grande partie de l’attrait puisse être perdue pour les joueurs qui ne sont pas fans des films, Star Wars : Squadrons propose une campagne solo assez longue qui est une solide histoire originale de Star Wars mais sert également à vous présenter tous les différents navires et mécanique. La vraie viande ici est un composant multijoueur puissant qui vous permet d’affronter d’autres joueurs dans des combats aériens de navire à navire ou de jouer dans des batailles de flotte basées sur des objectifs pour gagner de l’expérience et de la monnaie pour acheter des articles cosmétiques et des pièces supplémentaires pour vos navires.

Compatible avec: Oculus Quest 2 (via Oculus Link), Oculus Rift, HTC Vive Pro, Valve Index, PlayStation VR

VR super chaud

Image VR Superhot : Superhot

Superhot VR est le meilleur jeu vidéo de John Wick qui ne concerne pas John Wick. Tout comme son prédécesseur non VR, Superhot VR vous a constamment surpassé en nombre et en armes dans des scénarios où une seule balle peut vous tuer – d’un seul coup. Le temps ne progresse que lorsque vous bougez. Il souffre certainement des problèmes de réalité virtuelle où «vos mains ne sont que des armes à feu», mais le mécanisme de distorsion temporelle rend l’expérience un peu plus cérébrale que votre tireur moyen.

Superhot VR est vraiment un jeu de puzzle où les balles et l’environnement composent les pièces. Il vous met au défi de trouver des moyens créatifs de sortir de situations difficiles où vous êtes désespérément dépassé. Plus de balles ? Jetez votre arme. Vous n’avez pas d’arme ? Tirez une balle entrante dans les airs et lancez-la sur les méchants.

Compatible avec: Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive Pro, PlayStation VR

Effet Tetris : Connecté

Effet Tetris : Connecté Image : Tetris

Bien que vous puissiez certainement jouer à Tetris Effect sans VR, cette entrée musicalement chargée dans le jeu d’empilement de blocs classique est différente de tout ce que vous avez connu des itérations précédentes. L’expérience de base de Tetris Effect reste inchangée, mais Tetris Effect VR est également animé par une combinaison euphorique de rythmes musicaux et de couleurs vives. Cela signifie que votre expérience peut varier énormément d’intense à méditative selon le niveau auquel vous jouez. Le composant VR fait un bon travail en ajoutant de la profondeur et de la dimension à chaque niveau et en encapsulant votre périphérie avec les images et les sons qui font que Tetris Effect VR se sent distinctement différent de son homologue plus standard.

Compatible avec: Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive Pro, Valve Index, PlayStation VR

Dans Death: Unchained

Dans Death: UnchainedImage: Meta Quest

Mettez Dark Souls dans un environnement VR et associez-le à votre roguelike préféré, et vous avez résumé le gameplay de In Death: Unchained. L’histoire est un peu mince et la difficulté est absolument brutale, mais In Death: Unchained est un jeu punitif qui vous fait revenir pour plus. Alors que le combat est limité aux arcs et à différents types de flèches, In Death: Unchained excelle à rendre ses armes incroyablement satisfaisantes à tirer.

Alors que l’original In Death a été conçu pour le HTC Vive et l’Oculus Rift, Unchained est un remake conçu exclusivement pour l’Oculus Quest 2. Cette version compromet définitivement un peu les graphismes pour s’adapter au matériel, mais est livrée avec quelques niveaux supplémentaires pour combler la différence. .

Compatible avec: Oculus Quête, Oculus Quête 2

Rez : Infini

Rez : InfiniImage : Rez Infini

Considéré comme un chef-d’œuvre par certains, Rez: Infinite, nominé aux BAFTA, est une expérience de réalité virtuelle trippante disponible sur toutes les plateformes de réalité virtuelle. Ce port VR est un jeu de tir sur rail dans l’âme, mais l’esthétique, le son et la musique uniques se combinent pour transformer Rez: Infinite en une expérience pas comme les autres, surtout lorsqu’il est joué en VR.

Vous contrôlez Rez: Infinite principalement via le suivi de la tête et les entrées du contrôleur, ce qui vous permet de simplement regarder où vous voulez viser et d’appuyer sur un bouton pour tirer. Cela rend l’expérience remarquablement fluide, surtout lorsqu’elle est associée à l’incroyable bande-son techno. Le score est déterminé par l’action alors que les ennemis libèrent une rafale de boucles et de battements lorsqu’ils sont détruits.

Compatible avec: Oculus Quest, Oculus Quest 2, Oculus Rift, HTC Vive Pro, Valve Index, PlayStation VR

