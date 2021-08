10 des meilleurs jeux Android hors ligne à jouer quand il n’y a pas d’Internet

L’une des plaintes les plus importantes concernant les jeux mobiles est que beaucoup ne peuvent pas être joués hors ligne. Non seulement cela nuit à ceux qui font la navette fréquemment, mais cela signifie également que vous ne pouvez pas jouer à vos jeux lorsque votre connexion Internet est coupée. C’est pourquoi j’ai rassemblé 10 de mes titres préférés à jouer lorsque mon réseau domestique tombe en panne, tous des jeux auxquels vous pouvez effectivement jouer hors ligne en 2021. Donc, si vous cherchez un jeu de qualité console dans lequel vous mordre à pleines dents qui ne repose pas sur une connexion Internet constante, c’est la rafle pour vous.

Cellules mortes

Dead Cells est facilement l’un des meilleurs jeux de plateforme roguelike disponibles sur le Play Store. De loin, le port Android est absolument fantastique. Vous pouvez choisir parmi 30FPS, 60FPS et un nombre illimité de FPS dans les paramètres du jeu, et il existe également une option graphique HD pour tous ceux qui possèdent un appareil puissant. Personnellement, j’ai passé beaucoup de temps à jouer à ce roguelike sur Android, et je peux dire avec confiance que le jeu fonctionne comme du beurre avec les paramètres maximum sur du matériel haut de gamme. Bien qu’il s’agisse d’un titre qui exige des contrôles de précision, il est entièrement jouable avec l’écran tactile ainsi qu’un contrôleur physique. Dead Cells est la crème de la crème en ce qui concerne les jeux de plateforme, donc si vous n’avez pas encore joué, assurez-vous de ne pas manquer car c’est un jeu auquel vous pouvez jouer n’importe où.

Monétisation: 8,99 $ / aucune publicité / IAP 3,99 $ pièce

Vallée des étoiles

Stardew Valley est un simulateur d’agriculture et de vie, un genre de niche avec une base de fans dédiée. Le fait est que vous pouvez facilement passer des centaines d’heures dans ce jeu. Bien sûr, les choses commencent assez simplement en plantant quelques cultures et peut-être en élevant un poulet ou deux, et c’est bien si vous préférez jouer à un rythme décontracté. Là encore, si vous recherchez vraiment un jeu avec une certaine profondeur, sans parler d’une campagne sans fin, alors Stardew Valley est facilement mon premier choix dans la rafle d’aujourd’hui, d’autant plus que le jeu prend en charge les manettes de jeu. Donc, non seulement c’est un jeu amusant à jouer avec les commandes tactiles sur un téléphone avec désinvolture, mais vous pouvez vraiment creuser sur des tablettes et des Chromebooks lors de vos déplacements grâce à la prise en charge du contrôleur inclus et à l’absence de connexion Internet.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Civilisation VI – Construire une ville | Jeu de stratégie 4X

Aspyr Media a finalement apporté son port mobile pour Civilization VI à Android en 2020. Cela a été une surprise, mais c’était certainement la bienvenue. Comme vous vous en doutez, Civilization VI est un jeu exigeant grâce à la simulation gigantesque et en constante augmentation qu’il réalise. Les performances peuvent donc baisser en fin de partie, en particulier en ce qui concerne les temps de chargement. Gardez à l’esprit que le titre chuchote même sur le dernier iPad Pro ainsi que sur la Nintendo Switch, donc des images perdues sont à peu près attendues. Pourtant, la version Android est une joie absolue à jouer malgré quelques problèmes mineurs, et grâce à l’essai gratuit de 60 mouvements, tout le monde peut tester le jeu pour voir comment il fonctionne sur son appareil avant de dépenser un centime. Tout autour, il s’agit d’un port solide d’Aspyr Media, et c’est un plaisir absolu de jouer sur des écrans plus grands tels que des tablettes. Et comme vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet pour jouer, c’est parfait pour les sessions portables.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 1,99 $ à 19,99 $

Castlevania : Symphonie de la nuit

Le titre classique Metroidvania de Konami Castlevania: Symphony of the Night est sorti sur le Play Store à la surprise de tous en 2020, et il est disponible pour 2,99 $, ce qui est une aubaine absolue. Si vous n’avez pas encore joué à SotN, c’est un magnifique jeu de plateforme 2D qui offre un gameplay non linéaire, ce qui signifie que l’exploration est encouragée. La campagne principale devrait prendre environ huit ou neuf heures, il faudra donc beaucoup plus d’une séance pour parcourir cette version, et puisque vous pouvez jouer hors ligne, vous n’aurez pas à vous soucier d’une connexion Internet une fois la le jeu est installé.

Monétisation: 2,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

GRID™ Autosport

GRID Autosport est un jeu de course de qualité console qui a atterri sur Android en 2019. Le jeu complet peut être acheté pour 10 $, et il n’y a pas d’IAP ni de publicité, ce qui en fait une version premium. Si vous n’avez pas encore joué à ce coureur, il mélange de nombreux styles de course, des pistes de terre aux rues de la ville, et bien sûr, il existe de nombreuses voitures distinctes dans lesquelles courir. En comparaison, la plupart des coureurs sur Android sont gratuits, ils contiennent donc de nombreux systèmes de monétisation douteux et l’exigence d’une connexion Internet constante. Donc, si vous recherchez un coureur mobile premium qui ne fera pas sauter la banque, peut être joué hors ligne à tout moment et offre un support de contrôleur prêt à l’emploi, GRID Autosport est actuellement le meilleur coureur disponible sur le Play Store qui correspond à ces exigences.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Grimvalor

Grimvalor est un jeu de plateforme hack-and-slash génial qui comprend d’excellents graphismes et un prix premium qui peut être débloqué grâce à un seul achat in-app de 7 $. Le jeu prend en charge les contrôleurs physiques, et vous pouvez même tester le gameplay sans débourser puisque le premier acte est disponible gratuitement. Les critiques sont restées positives après la sortie originale du jeu sur l’App Store d’Apple en 2018, et rassurez-vous, le port Android ressemble et fonctionne aussi bien que sur iOS. Les contrôleurs sont pris en charge prêts à l’emploi et il n’y a aucune exigence Internet une fois qu’il est installé. Grimvalor joue bien sur les tablettes et les téléphones. C’est fondamentalement un hack and slash portable parfait.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 6,99 $ pièce

Chasseurs de bataille : guerre nocturne

Battle Chasers: Nightwar est un excellent RPG au tour par tour qui se joue de la même manière que les JRPG classiques de Square Enix des années 90. Vous pouvez vous attendre à d’excellents graphismes qui conviennent à la récolte actuelle de RPG disponibles sur consoles et PC, c’est pourquoi le port Android pour Battle Chasers: Nightwar est une version si exceptionnelle. Il a l’air excellent, les commandes tactiles en valent la peine et il y a des heures de jeu au tour par tour à apprécier. Donc, si vous recherchez une expérience RPG de qualité console sur mobile qui offre au moins une campagne de 30 heures pouvant être jouée dans son intégralité hors ligne, Battle Chasers: Nightwar est facilement l’un des meilleurs RPG actuellement disponibles sur Android. Gardez simplement à l’esprit qu’il s’agit d’un jeu exigeant, donc du matériel haut de gamme est recommandé. Il n’y a pas non plus de support de contrôleur, mais heureusement, l’interface utilisateur tactile fonctionne bien sur les tablettes et les téléphones.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Editi

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition est une bouchée absolue, mais heureusement, le jeu lui-même est fantastique, et c’est assez horrible à démarrer si vous aimez ce genre de chose. Bien sûr, il s’agit essentiellement d’un roman visuel de niche qui contient des tropes familiers, tels que des étudiants coincés dans une école chargée d’éviter un meurtrier. Heureusement, l’histoire vaut le prix demandé, avec des rebondissements partout. Vraiment, c’est un jeu captivant, et le meilleur de tous, puisqu’il s’agit d’une édition anniversaire, il offre de tout nouveaux graphismes et une prise en charge de l’écran tactile, sans parler de quelques extras de galerie pour les fans inconditionnels, ainsi que du jeu hors ligne. Vous pouvez également trouver la suite sur le Play Store, si vous souhaitez continuer votre aventure après avoir terminé Trigger Happy Havoc Anniversary Edition.

Monétisation: 15,99 $ / aucune publicité / aucun IAP

Panpan : Édition de poche

Thumper est un jeu de rythme à exécution automatique qui a fait son chemin vers Android en 2019. À la base, c’est un coureur automatique psychédélique qui s’appuie fortement sur des mécanismes basés sur le rythme pour la progression. De simples pressions et balayages sur l’écran sont vos commandes, et vous devrez chronométrer ces interactions au rythme de la musique si vous voulez réussir. Bien sûr, si vous préférez, le jeu prend également en charge les contrôleurs physiques, ce qui contribue à la précision du jeu, car un contrôleur est beaucoup plus tactile qu’un écran en verre. Il y a un total de neuf niveaux qui prendront environ sept heures et demie à battre, et le jeu peut être entièrement joué hors ligne. Donc, pour le prix demandé, il y a en fait un bon contenu inclus qui devrait facilement divertir pendant des heures.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

9th Dawn III RPG

9th Dawn III est le point culminant des deux derniers titres de cette série d’action-RPG, et il offre une cargaison de vernis, sans parler des tonnes de butin à collecter pendant que vous explorez le vaste monde ouvert du jeu. Pensez à « 2D Skyrim » et vous vous en rapprochez. Alors que le deuxième jeu de la série n’avait pas de support de contrôleur et un mécanisme de saut étrange, les deux problèmes sont résolus dans cette version. Ainsi, que vous souhaitiez jouer à l’aide de l’écran tactile ou d’un contrôleur physique, les deux options sont disponibles et vous pouvez jouer à l’intégralité du jeu hors ligne, ce qui en fait un excellent RPG à jouer de manière portable sur un téléphone ou une tablette. Sérieusement, c’est un port fantastique qui devrait offrir des centaines d’heures de plaisir à explorer des donjons, alors ne le manquez pas. Il y a même une démo gratuite disponible pour ceux qui veulent voir comment le jeu se joue avant de dépenser leur argent durement gagné.

Monétisation: 9,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

C’est la fin de la rafle d’aujourd’hui. Gardez à l’esprit que ce n’est que le début d’une liste qui ne fera que s’allonger au fur et à mesure que je la mettrai à jour, alors n’hésitez pas à sonner dans les commentaires quels sont vos jeux Android hors ligne préférés car j’ajouterai plus de titres à cette rafle à l’avenir, cataloguer idéalement la majorité des jeux Android hors ligne qui valent la peine d’être joués.