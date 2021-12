10 des meilleurs jeux de 2021 à découvrir sur votre nouveau PC de jeu

Obtenir un nouveau PC de jeu, c’est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore lorsqu’il s’agit de décider à quoi jouer. Avec des sorties fréquentes sur Steam, un flux sans fin de jeux gratuits sur Epic Games Store, une pléthore de jeux d’art et d’essai indépendants sur itch.io et d’innombrables autres lanceurs et vitrines à installer et à choisir, cela peut ressembler à l’effet Netflix de paralysie par choix.

Donc, si vous vous êtes procuré un nouveau PC pour les vacances, ou même plus tôt, cette liste d’excellents jeux sortis cette année est une introduction à ce qu’il faut considérer. Certaines peuvent être évidentes car ce sont les plus grosses sorties de ces derniers mois, mais d’autres ne doivent pas être négligées.

De nombreux titres présentés ici peuvent être téléchargés et joués via un abonnement PC Game Pass, la version PC du Xbox Game Pass de Microsoft, tandis que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate ont accès aux jeux sur les plates-formes Xbox et PC. Que vous préfériez acheter chaque titre individuellement ou vous abonner pour accéder à de nombreux jeux, voici nos meilleurs jeux avec lesquels lancer votre nouveau PC de jeu.

Halo infini

Halo Infinite est le sixième volet de la saga principale Master Chief. Image : 343 Industries/Xbox Game Studios

C’est peut-être le premier choix le plus évident, car c’est sans doute la plus grande sortie de jeu des vacances, mais le monde ouvert de Halo Infinite promet d’être à la fois un test technologique du matériel PC et un titre convaincant pour une campagne solo amusante. Combinez cela avec le multijoueur en ligne gratuit qui a été lancé tôt, et Halo est de retour, bébé !

Maintenant, il manque quelques oublis et fonctionnalités clés au lancement, mais il reste encore beaucoup à apprécier avec Halo Infinite dans sa forme actuelle. J’espère que cela ne fera que s’améliorer à partir de là, car ils l’étendent finalement avec la coopération de campagne et continuent de développer le multijoueur.

Ba-da-buh-buhh ba-da-buh-buhhhhhhh !

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 emmène le coureur du monde ouvert dans la toile de fond luxuriante du Mexique.Image : Playground Games/Xbox Game Studios

Que se passe-t-il lorsque vous mélangez une tonne de voitures, la franchise de courses d’arcade en monde ouvert de Playground Games et le magnifique paysage du Mexique ? Vous obtenez le meilleur jeu de course de 2021, avec des Drivatars AI basés sur votre liste d’amis pour vous défier. Une partie du plaisir de Forza Horizon 5 est que vous pouvez y jouer comme vous le souhaitez. Vous cherchez à embrasser son côté hardcore du sport automobile ? Il y a des voitures et des cours pour ça. Vous voulez vous aventurer hors route dans la boue et la boue ? C’est ici aussi. Vous préférez vous détendre et simplement profiter de la conduite ? La fonction de rembobinage permet d’annuler facilement les erreurs d’inattention qui pourraient vous coûter une course. Forza Horizon 5 offre une excellente expérience de prise en main et de jeu, et il y a beaucoup à découvrir parmi toutes les voitures et tous les environnements.

Sortez de mes rêves et entrez dans mon Drivatar.

Cryptage

Inscryption mélange des tons d’horreur avec un jeu de cartes roguelike. Image : Daniel Mullins Games/Devolver Digital

Il n’est pas nécessaire que la saison soit effrayante pour que vous puissiez entrer dans l’un des meilleurs tubes indépendants de l’année. Inscryption est un jeu de cartes de construction de deck sur le thème de l’horreur avec un mélange de progression en boucle roguelike. Le vrai truc, cependant, est de savoir comment le jeu continue de changer les choses sur vous au fur et à mesure que l’histoire progresse. Nous n’allons pas entrer dans les spoilers ici, mais préparez-vous à des virages inattendus.

Même si vous n’êtes guère un fan des jeux de cartes ou des escape rooms – même si vous venez de jouer à quelques jeux de Magic: The Gathering quand vous étiez enfant ou si vous avez fait une escape room avec des amis à leur apogée il y a quelques années – vous devriez essayer hors cryptage. Cela ne mettra peut-être pas les graphismes de votre PC à l’épreuve, mais si vous avez un bon moniteur avec des niveaux de noir de qualité, vous pouvez vraiment vous immerger dans l’esthétique effrayante pendant que vous jouez aux cartes et sacrifiez de petits monstres pour combattre votre étrange adversaire AI caché dans l’ombre .

Retour 4 Sang

Back 4 Blood propose une coopération en ligne à quatre joueurs avec des bonus basés sur des cartes. Image : Turtle Rock Studios/Warner Bros. Games

Back 4 Blood est le successeur spirituel de la franchise Left 4 Dead de tireurs de zombies coopératifs à quatre joueurs. Il porte non seulement un titre de style similaire, mais conserve également certains des développeurs originaux de Left 4 Dead de Turtle Rock Studios. Désormais, Back 4 Blood fusionne l’action FPS classique et coopérative de Left 4 Dead avec une version moderne des power-ups basée sur un système de cartes. Les cartes rendent chaque session un peu différente, vous gardant sur vos gardes pendant que vous fauchez des hordes de zombies et devez vous adapter à ce que le destin vous attire. Mis à part les cartes, les armes et les personnages remplis de plaisanteries sont les stars du spectacle. Faites équipe avec trois amis et faites exploser zombie après zombie jusqu’à ce que vous soyez rassasié.

Utilisez votre cerveau pour vous aider. Votre délicieuse cervelle !

Age of Empires IV

Age of Empires IV est le dernier opus de la série RTS qui a débuté en 1997. Image : Microsoft

La série Age of Empires est assez vieille pour avoir dépassé sa vie universitaire et se débattre dans un travail médiocre tout en vivant dans un appartement minable, mais Age of Empires IV est une nouvelle suite captivante qui ressemble à ses racines. Quiconque a déjà joué à un RTS classique sera chez lui ici, bien qu’à en juger par les conversations dans les chaînes The Verge Slack, cette maison est très addictive. Age of Empires IV gratte habilement cette démangeaison pour la construction de base, le placement de troupes et les batailles massives. Les campagnes sont assez denses, mais assurez-vous d’essayer de jouer le rôle des Mongols pour une nouvelle tournure de l’ancienne formule – les tactiques de délit de fuite et la mobilité étant les nouvelles clés du jeu.

La porte de la mort

Death’s Door est un RPG d’action semblable à des âmes isométriques avec des illustrations très stylisées. Image : Acid Nerve/Devolver Digital

Il n’y a pas de plus beau jeu de 2021 que Death’s Door. C’est assez de joie juste à regarder, avec un monde luxuriant qui est magnifiquement animé, mais le gameplay se sent en partie Zelda, en partie Dark Souls et tout à fait satisfaisant en action. La version Nintendo Switch vient de sortir le mois dernier, mais la jouer sur un PC pour s’assurer que les visuels sont aussi riches que possible fait des merveilles pour rendre ce bel espace virtuel aussi immersif et captivant que possible. Ne dormez pas sur ce tube indépendant. C’est un excellent moyen de passer une douzaine d’heures de votre temps, et allez – le corbeau protagoniste est tellement mignon.

Récolte ces âmes, petit corbeau.

Hot Wheels : déchaînées

Hot Wheels Unleashed surdimensionne les coureurs de cascades avec un sens de la vitesse.Image: Milestone Srl

Imaginez que vous êtes à nouveau un enfant et que vous disposez d’un budget illimité pour construire et piloter la piste Hot Wheels la plus loufoque que vous puissiez imaginer. Maintenant, encore mieux, vous êtes un adulte, et au lieu de bloquer tout votre argent et votre espace au sol dans des rails en plastique et des voitures en métal moulé sous pression à l’échelle 1:64, vous pouvez jouer à Hot Wheels : Unleashed. Mais avant de considérer cela comme un jeu vidéo pour enfants, vous devez voir le dévouement que les développeurs de Milestone ont mis dans tous ces modèles de voitures miniatures. Il y a 60 voitures à collectionner et à piloter, chacune rendue avec amour jusque dans ses petits détails de jouet, avec des dommages visibles sur le véhicule qui ressemblent beaucoup à la façon dont les Hot Wheels développent l’usure. Ajoutez ces styles visuels à la course à grande vitesse avec la prise en charge de l’écran partagé, et vous obtenez un jeu de course d’arcade amusant qui a fière allure et se joue bien sur un PC haut de gamme.

Les flammes rendent tout plus rapide.

Extraterrestres : Fireteam Elite

Alien: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne opposant les joueurs aux xénomorphes emblématiques.Image: Cold Iron Studios

Si un jeu comme Back 4 Blood semble attrayant pour ses côtelettes coopératives, mais que vous sentez que les zombies sont un peu fatigués, consultez Aliens: Fireteam Elite. Il s’agit d’un jeu de tir à la troisième personne à trois joueurs qui vous oppose aux xénomorphes de la tradition de la franchise Aliens. Il y a une touche de buffs passifs RPG à choisir dans vos chargements de classe, mais à la fin, c’est amusant de tirer sur des extraterrestres avec des amis. Gardez vos communications ouvertes et vos tactiques serrées car ces monstres au sang acide aiment essaimer.

Ils viennent surtout la nuit, surtout.

Psychonautes 2

Psychonauts 2 est la suite tant attendue du titre Xbox original de 2005.Image : Double Fine Productions/Xbox Game Studios

Peu de jeux ont été aussi acclamés par la critique et aussi attendus par les fans pour une suite que les Psychonauts originaux. Aujourd’hui, 16 ans plus tard, le jeu d’action-aventure classique Double Fine obtient enfin sa suite. Tout comme l’original, Psychonauts 2 regorge de charme, d’un excellent doublage et d’une écriture amusante qui, bien que légère, aborde également des thèmes profondément personnels. Cela ressemble un peu à un jeu plus ancien, pour le meilleur et pour le pire, mais avec un design de niveau fantastique qui est suprêmement unique. Psychonauts 2 vous emmène dans un voyage de plate-forme joyeuse et d’empathie stimulante. Ne laissez pas passer celui-ci, surtout si vous avez déjà un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass.

Boomerang X

Boomerang X est un jeu d’action d’arène solo à la première personne axé sur le mouvement et la vitesse.Image : DANG !/Devolver Digital

Peu de jeux présentent un sentiment de vitesse et d’agilité comme Boomerang X. Le jeu d’action à la première personne consiste à maintenir l’élan lorsque vous volez dans les arènes au moyen du boomerang lancé par votre personnage. Lancez-le sur les ennemis pour les découper, puis sautez vers lui pour des combos aériens qui rappellent les cascades viscérales en l’air des vieux sauts de fusées Quake. Le style visuel et l’éclairage de Boomerang X garantissent que chaque arène est amusante à explorer et que les ennemis la gardent fraîche et stimulante. Bien que Boomerang X soit également disponible sur Nintendo Switch, je pense que jouer avec une souris et un clavier est la meilleure expérience. Vous obtenez un contrôle plus précis et cela ressemble vraiment à un jeu de tir d’une époque révolue avec des idées très fraîches.

Action viscérale du boomerang à la première personne

Génération Umurangi

Umurangi Generation est un jeu de photographie post-apocalyptique à la première personne. Image : Origame Digital

OK, alors j’ai triché un peu. Umurangi Generation est sorti pour la première fois en 2020, pas en 2021. Mais vérifiez ce titre et faites le calcul – considérez cela comme un bonus supplémentaire car je ne peux laisser passer aucune occasion de recommander Umurangi Generation et son Macro DLC à qui que ce soit. La version Nintendo Switch est sortie en 2021, mais bien qu’elle comporte de nouvelles commandes d’inclinaison, je pense que cela vaut la peine de jouer à cet excellent chéri indépendant sur un PC pour la meilleure représentation de ses superbes visuels.

Umurangi Generation est un jeu de photographie à la première personne qui dégouline de style et tisse un excellent récit à travers la narration environnementale. Profitez de son esthétique vibrante, de ses commandes photographiques étendues et de sa bande-son fantastique de ThorHighHeels – tout en laissant le sentiment de terreur s’installer dans son monde post-apocalyptique. N’oubliez pas que même si vous ne voulez pas regarder le monde brûler, vous n’avez pas le choix.

Les flics viennent ici pour nous tuer