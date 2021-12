10 des meilleurs jeux pour votre nouveau commutateur OLED 2021

La sortie récente de la Nintendo Switch OLED a permis à de nombreuses personnes de redécouvrir leur amour pour l’ordinateur de poche polyvalent ou de découvrir ce qu’il a à offrir pour la première fois. Que vous soyez un vétéran chevronné ou que vous n’ayez jamais possédé de console Nintendo, nous avons rassemblé certains de nos titres préférés pour Nintendo Switch.

La polyvalence de cette console a transformé le Nintendo eShop en une fantastique tranche verticale de l’industrie du jeu, offrant tout, des jeux de plateforme indépendants aux jeux de tir à la première personne AAA. Et la popularité de la console signifie que si un jeu peut être porté sur la Switch, il le sera finalement.

Vous remarquerez peut-être un manque flagrant de Marios, Zeldas et d’autres titres propriétaires sur notre liste. Bien que nous aimions à peu près tout ce qui vient de Nintendo, nous voulions mettre en lumière certains des autres jeux disponibles pour la console portable préférée de tous.

Dans le cas du dernier Switch, tout ce qui compte, c’est à quel point vous vous souciez de l’écran. Il possède un panneau OLED de 7 pouces, des cadres plus petits et des haut-parleurs plus gros que le commutateur d’origine.

Enfers

HadesImage : Jeux de supergéants

Le dernier succès du développeur indépendant Supergiant Games, Hades est un roguelike magnifiquement rendu qui a éclaté en accès anticipé et a rapidement accumulé une litanie d’éloges. Ce bagarreur vif change les choses à chaque fois que vous mourez, vous obligeant à vous adapter à l’aide de l’itération la plus assoiffée du panthéon grec que nous ayons jamais vu. L’analogue le plus proche de ce titre est également l’excellent The Binding of Isaac. Cependant, Hades a définitivement augmenté la mise avec une expérience exceptionnellement équilibrée qui possède certaines des meilleures musiques et écritures que nous ayons jamais rencontrées dans un roguelike.

Un roguelike magnifiquement rendu

Wargroove

WargrooveImage: Chucklefish

Si vous attendiez un titre Advance Wars sur Switch, Wargroove est à peu près le plus proche que vous puissiez obtenir. Cet adorable jeu de stratégie au tour par tour 16 bits s’inspire définitivement du titre populaire tout en injectant sa propre fantaisie à saveur fantastique dans le mélange. Alors que le style de combat pierre-papier-ciseaux sera familier à tous ceux qui ont joué à Advance Wars, Wargroove ajoute une poignée de nouvelles rides telles que des unités de héros et des capacités spéciales qui permettent à ce titre de stratégie de se démarquer.

Un adorable jeu de stratégie au tour par tour 16 bits

Subnautique

SubnauticaImage : Unknown Worlds Entertainment

Le simulateur de survie sous-marine Subnautica est un jeu qui oscille violemment entre serein et stressant et peut aussi être un titre d’horreur, selon à qui vous le demandez. Subnautica et son homologue arctique Subnautica: Below Zero concernent tous la création et l’adaptation à la vie dans un monde extraterrestre en grande partie aquatique. Une fois que vous avez trouvé comment ne pas mourir de faim, de noyade ou de déshydratation, il reste le petit problème d’essayer de quitter la planète avant de devenir le déjeuner d’un prédateur ténébreux. Pas de pression.

Simulateur de survie sous-marine

Tête de tasse

CupheadImage : StudioMDHR Entertainment

Inspiré des dessins animés des années 30, Cuphead est un jeu de plateforme et d’enfer qui est parfait pour quelqu’un qui aime faire du patin à glace en montée. Plus qu’un simple clin d’œil élégant aux vieux dessins animés, Cuphead est un jeu de plateforme impitoyable avec un plafond de compétences élevé et peu de marge d’erreur. Bien que cela puisse certainement être frustrant, Cuphead reste une expérience incroyablement satisfaisante et mémorable.

Un jeu de plateforme basé sur les dessins animés des années 30

Céleste

Céleste

Celeste est un jeu de plateforme qui s’inspire fortement d’influences comme Super Meat Boy et VVVVVV mais se sent très différent. Celeste explore les thèmes de l’anxiété et de la dépression à travers son gameplay et le dialogue intérieur de sa protagoniste, Madeline, alors qu’elle lutte pour réaliser le dernier souhait de sa grand-mère. La plate-forme est serrée et réactive, mais contrairement à ses contemporains plus difficiles, Celeste propose une gamme incroyable d’options d’accessibilité, qui incluent des ajustements graphiques pour les joueurs photosensibles ou daltoniens, et vous permettent également de modifier la vitesse du jeu, de remapper les commandes ou même de basculer l’invincibilité sans altérer l’expérience de jeu de base.

Explore les thèmes de l’anxiété et de la dépression à travers le gameplay

Diablo 3

Diablo 3Image : Blizzard

Si Diablo 2: Resurrected vous a laissé un peu de coup du lapin, vous pouvez toujours revenir à l’étreinte amoureuse de Diablo 3, qui reste l’un des meilleurs RPG d’action disponibles et est toujours soutenu par du contenu saisonnier gratuit. La version Switch de ce RPG vieillissant n’est peut-être pas la plus jolie itération, mais elle fonctionne toujours de manière remarquablement fluide sur la console Nintendo, même avec plusieurs joueurs rejoints en coopération locale. Pouvoir emporter ce jeu avec vous partout où vous allez fait sans doute de la version Switch le meilleur moyen de découvrir ce RPG au rythme rapide.

L’un des meilleurs RPG d’action disponibles

Bâtards du Vide

Void BastardsImage: Blue Manchu

Un autre grand roguelike de notre liste s’inspire de sims immersifs comme Dishonored, Prey ou le classique Deus Ex. La monstruosité cel-shaded Void Bastards vous fait voyager entre des navires abandonnés pour rassembler les pièces nécessaires aux armes et aux améliorations pour vous maintenir en vie. Cependant, tirer votre chemin n’est pas toujours la meilleure solution. Dans Void Bastards, le vrai problème est que si vous mourez (et vous mourrez), votre remplaçant pourrait être asthmatique ou trop grand pour accéder à certains couloirs, ce qui vous oblige à repenser certaines de vos stratégies les plus fiables. La situation semblerait remarquablement désastreuse sans l’humour typiquement britannique qui imprègne ce jeu.

Voyagez entre des navires abandonnés pour rassembler les pièces nécessaires aux armes

Griftlands

GriftlandsImage : Klei Entertainment

Quiconque aime les jeux de cartes à collectionner sans microtransactions prédatrices devrait absolument consulter Griftlands. Le produit des studios de jeux Klei (rime avec jeu), Griftlands vient des mêmes personnes qui nous ont apporté des jeux comme Don’t Starve et Mark of the Ninja. Griftlands est un constructeur de deck de science-fiction axé sur l’histoire où une négociation judicieuse est tout aussi importante que le combat. C’est l’un des rares jeux où une remarque désarmante ou un jab verbal peut être tout aussi menaçant qu’un coup de poing rapide dans les tripes. Vous incarnez l’un des trois personnages hauts en couleur, chacun avec ses propres mécanismes et listes de cartes à collectionner. Chaque histoire est pleine de quêtes facultatives et d’événements aléatoires intéressants qui garantissent qu’il n’y a jamais deux parties identiques.

Un constructeur de deck de science-fiction axé sur l’histoire

Hors-la-loi de la galaxie rebelle

Rebel Galaxy OutlawImage: Jeux à double dégâts

Ce jeu n’est rien de moins qu’une lettre d’amour aux sims de pirates de l’espace à l’ancienne comme Wing Commander: Privateer et Freelancer. Rebel Galaxy Outlaw s’inspire fortement de ces influences et modernise l’expérience, la rendant accessible et conviviale pour les contrôleurs. En tant que mercenaire de l’espace, vous passerez d’une mission à l’autre pour tenter de gagner de l’argent honnête, mais esquiver les pirates, les fanatiques et la loi n’est pas bon marché. Vous aurez besoin de chaque partie de vos revenus légitimes (ou illicites) pour améliorer votre navire afin de ne pas devenir le salaire d’un autre chasseur de primes.

Sautez entre les missions en esquivant les pirates, les fanatiques et la loi

Spirite

SpiritfarerImage: Thunder Lotus Games

Bénéficiant d’un incroyable style artistique dessiné à la main et d’une bande-son évocatrice, Spiritfarer est un jeu qui ressemble à un film du Studio Ghibli qui prend vie. Le titre du jeu fait référence à votre travail, en prenant soin des esprits rebelles et en les aidant à conclure leurs affaires inachevées sur le chemin de l’au-delà. Spiritfarer est lié à des éléments d’agriculture et d’artisanat qui seront familiers aux fans de Stardew Valley ou d’Animal Crossing, mais introduit des thèmes poignants de perte, d’affection et de pardon dans son écriture pour une expérience décidément plus mature. Le jeu est terminé mais reçoit toujours des mises à jour gratuites et substantielles de son histoire.

Prenez soin des esprits capricieux sur le chemin de l’au-delà