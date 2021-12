10 des offres les plus folles d’Amazon pour le Black Friday sont de retour dimanche

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous dimanche. La bonne nouvelle est que certaines des ventes les plus chaudes d’Amazon du Black Friday 2021 sont revenues ce week-end. Mais la mauvaise nouvelle est que vous n’avez certainement presque plus le temps d’en profiter.

Plusieurs des produits les plus vendus d’Amazon commencent déjà à voir les estimations d’expédition chuter. Certains autres sont déjà épuisés. À moins de deux semaines de Noël, les choses ne feront qu’empirer alors que les gens se démènent pour terminer leurs achats des Fêtes.

Aujourd’hui, nous avons rassemblé 10 des meilleures offres Black Friday 2021 d’Amazon qui sont encore disponibles aujourd’hui. Découvrez toutes les meilleures ventes ci-dessous. En outre, vous trouverez encore plus d’offres dans la vente de vacances épique d’Amazon, qui propose des milliers de remises importantes.

Les meilleures offres du dimanche

Source de l’image : Pierre Teyssot/MAXPPP/Newscom/The Mega Agency

Nous avons rassemblé 10 offres particulièrement incroyables à découvrir dimanche. Ne manquez pas ces ventes incroyables!

Découvrez toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 179,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Masque facial Breatheze KN95 Made in USA Masques jetables Masque facial respirant Kn95 Mask White Face… Prix catalogue : 14,99 $ Prix : 12,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nouveaux AirPods Apple (3e génération) Prix catalogue : 169,00 $ Prix : 139,99 $ Vous économisez : 29,01 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Philips Sonicare DailyClean 1100 Brosse à dents électrique rechargeable, Blanc, HX3411/04 Prix catalogue : 24,95 $ Prix : 19,95 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

myQ Chamberlain Smart Garage Control – Concentrateur et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluetooth – S… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 10,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Potensic Elfin 2K Drones avec Caméra pour Adultes Enfants, FPV RC Pliable Quadricoptères avec Trajecto… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 56,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Beckham Hotel Collection Oreillers de lit pour dormir – Queen Size, lot de 2 – Cooling, Luxury Gel… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Endoscope sans fil DEPSTECH, IP67 étanche WiFi Borescope Inspection 2.0 Megapixels HD Snake… Prix catalogue : 45,99 $ Prix : 31,44 $ Vous économisez : 14,55 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur robot Roborock S4 Max avec navigation Lidar, forte aspiration de 2000 Pa, cartographie à plusieurs niveaux,… Prix catalogue : 429,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 130,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) – Boîtier en aluminium gris sidéral avec bracelet sport minuit Prix catalogue : 279,00 $ Prix : 239,99 $ Vous économisez : 39,01 $ (14 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

