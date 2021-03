10 documentaires à regarder au-delà du Mois de l’histoire des femmes ⋆ .

Alors que le Mois de l’histoire des femmes se poursuit, les efforts des femmes sont défendus à tous les niveaux. Bien que le troisième mois de l’année soit établi comme période officielle de reconnaissance, l’autonomisation des femmes devrait être une affaire toute l’année.

Apprendre les histoires de femmes percutantes et célébrer leur vie et leurs réalisations ne se limite pas à 31 jours. Vous trouverez ci-dessous 10 documentaires à vérifier à la fin du mois de mars.

L’auteur Toni Morrison prend la parole lors de la prestation d’honneur Risk-Takers In The Arts organisée par le Sundance Institute au Cipriani 42nd Street, le 23 avril 2003 à New York. (Photo par Evan Agostini / .)

Toni Morrison: Les pièces que je suis

Où regarder: Hulu

Réalisé par Timothy Greenfield-Sanders, ce documentaire sorti en 2019 examine la vie et l’œuvre de l’auteur Toni Morrison. Cela commence avec son éducation à Lorain, Ohio, tout au long de son temps en tant que rédactrice en chef de la littérature afro-américaine emblématique et au-delà. Il présente des entretiens avec Hilton Als, Angela Davis, Fran Lebowitz, Walter Mosley, Sonia Sanchez, et Oprah Winfrey.

Libérez Angela et tous les prisonniers politiques

Où regarder: Amazon

Le documentaire 2012 réalisé par Shola Lynch raconte la vie d’un jeune professeur d’université Angela Davis et son dévouement à l’activisme. Il examine comment elle a été impliquée dans une tentative d’enlèvement bâclée qui se termine par une fusillade, quatre morts et son nom sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI.

Audre Lorde – Les années Berlin 1984 à 1992

Où regarder: Vimeo

Ce film de Ada Grey Griffin et Michelle Parkerson a été projeté au 45e Festival du film de Berlin en 1995. Il détaille Audre Lordeson séjour en Allemagne où elle a reçu un traitement naturopathique après un diagnostic de cancer en phase terminale. Elle a vécu dans le pays pendant des années et a influencé la scène politique et culturelle allemande pendant une décennie de profonds changements sociaux.

Le conte d’une ballerine

Où regarder: Amazon

Documents du conte d’une ballerine Misty Copelandson ascension dans le monde de la danse en devenant la première danseuse principale noire avec le prestigieux Théâtre de ballet américain (ABT). Il suit non seulement son parcours, mais se concentre sur l’absence de femmes de couleur dans les grandes compagnies de ballet et les messages envoyés aux jeunes ballerines.

Misty Copeland prend la parole sur scène lors des 62ème GRAMMY Awards annuels «Let’s Go Crazy» Le GRAMMY Salute To Prince le 28 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. (Photo par Emma McIntyre / . pour la Recording Academy)

Beah: Une femme noire parle

Où regarder: HBO

Beah: A Black Woman Speaks est un film de 2003 sur l’actrice Beah Richards, réalisé par LisaGay Hamilton. Le documentaire lauréat du prix Peabody explore le dévouement de Richards à la fois pour l’art et l’activisme alors qu’elle travaillait pour autonomiser la communauté noire.

Joséphine Baker: L’histoire d’un réveil

Où regarder: Actuellement indisponible pour le streaming à la demande. Visite Télévision publique américaine pour plus de détails sur la diffusion.

Avec des photos et des séquences vidéo rares, Josephine Baker: The Story Of An Awakening raconte l’histoire de la première superstar noire, Joséphine Baker, et sa carrière aux États-Unis et en France. Le documentaire suit les 50 ans de l’interprète et son voyage vers l’activisme des droits civiques.

Maîtres américains: Comment on se sent libre

Où regarder: Amazon

Ce documentaire raconte l’histoire de Lena Horne, Abbaye Lincoln, Diahann Carroll, Nina simone, Cicely Tyson et Pam Grier comme six pionniers du divertissement. Le film s’est concentré sur la contestation d’une industrie profondément complice de la perpétuation des stéréotypes racistes, et s’est transformée elle-même et son public dans le processus. Produit exclusivement par Alicia Keys et dirigé par Yoruba Richen, il comporte des commentaires de Halle Berry, Lena Waithe, Meagan Good, LaTanya Richardson Jackson, Samuel L. Jackson.

Cicely Tyson assiste à la 47e AFI Life Achievement Award en l’honneur de Denzel Washington au Dolby Theatre le 06 juin 2019 à Hollywood, Californie. (Photo par Rich Fury / .)

Être Serena

Où regarder: HBO Max

Being Serena est un documentaire intime qui explore la vie du grand tennis raconté par Serena Williams se. Avec plusieurs chapitres, le film raconte l’adaptation de Williams à la vie d’épouse, de mère et de championne du monde.

TINA

Où regarder: HBO Max à compter du 27 mars 2021

Le tout nouveau documentaire présente des images inédites, des cassettes audio, des photos personnelles et de nouvelles interviews, avec Tina Turner se. Réalisé par Dan Lindsay et TJ Martin, le film retrace la renommée précoce de l’icône de la musique, les luttes personnelles et professionnelles privées et publiques, et son retour sur la scène mondiale en tant que phénomène mondial dans les années 1980.

Devenir

Où regarder: Netflix

Becoming jette un regard sur la vie de l’ancienne Première Dame Michelle obama alors qu’elle se présentait aux yeux du public. Le documentaire aborde sa vie de près et de manière personnelle alors qu’elle entreprend une visite de 34 villes qui met en évidence le pouvoir de la communauté et de la connexion.

L’ancienne première dame Michelle Obama visite le Lower Eastside Girls Club pour rencontrer et saluer les membres et discuter de son nouveau livre «Becoming» le 1er décembre 2018 à New York. (Photo par Roy Rochlin / .)

