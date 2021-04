10 documents essentiels pour votre collection

Avant de recommander les 10 meilleurs albums Americana de tous les temps, nous devrions peut-être définir le terme. Dans notre esprit, Americana est plus un esprit qu’un son – certainement basé sur le mélange de country et de rock, mais avec un attitude rebelle et probablement plus de respect pour la tradition que dans beaucoup de country-pop contemporaine. Et cela ne fait pas de mal si l’auteur-compositeur principal a une personnalité robuste qui imprègne chaque piste. Dites-le de cette façon: si la musique vous fait vous demander si vous êtes sûr que Hank l’a fait de cette façon, alors c’est probablement Americana.

Alors lancez vos s__tkickers – voici les 10 meilleurs albums Americana de tous les temps.

10: Creedence Clearwater Revival: Willy et les pauvres garçons (1969)

Il est impensable d’avoir une meilleure liste d’albums Americana sans certains Creedence Clearwater Revival. Willy And The Poor Boys a été construit autour du single «Fortunate Son» / «Down on the Corner», qui définit ce qu’est le groupe: le mépris pour la classe dirigeante d’un côté et la célébration des valeurs communes de l’autre. Ils ont maintenu cette humeur tout au long de cet album, qui était conceptuel comme CCR l’a jamais eu.

Chaque face du vinyle original avait une structure identique: une face du single suivie d’une nouvelle chanson rock’n’roll, une reprise country / folk, une instrumentale, puis une pièce plus longue et plus sombre. Les trois titres de clôture pourraient marquer leur plus beau moment: une version gospel joyeuse de «Midnight Special» suivie d’une reprise du groove de Booker T & The MGs «Side O ‘The Road», avant que «Effigy» de clôture ne trouve John Fogerty à son plus actuel et inquiétant.

9: The Flying Burrito Brothers: Le palais doré du péché (1969)

Si vous n’aimez pas déjà cet album, Americana n’est peut-être pas votre truc. Largement célébré comme l’album qui a cristallisé la vision de Gram Parsons de la «musique cosmique américaine», The Gilded Palace Of Sin n’était pas strictement un album country-rock. D’une part, il y avait très peu de pierres dessus. Pour un autre, ses deux classiques non originaux proviennent du Catalogue Stax / Volt.

Sinon, Parsons (et Les frères Flying Burrito‘co-scénariste et co-chanteur, Chris Hillman éternellement négligé) forge des ballades country intemporelles imprégnées d’imagerie et de mystère de l’ère psychique. Vous nous dites: est-ce que «Jésus-Christ» dans le morceau «Hot Burrito # 2» est juste une exclamation, ou est-ce qui parle? L’album le plus proche, «Hippie Boy», est le seul morceau que personne ne mentionne, mais celui que tous les futurs groupes américains ont essayé de faire correspondre. À la honte éternelle du monde, Le palais doré du péché à peine vendu à sa sortie.

8: Doug Sahm: l’enfer d’un sort (1980)

Le regretté, grand Sir Doug était un road trip en lui-même – et un voyage, point final. À n’importe quel album ou spectacle, il peut être dans la musique country, le Tex Mex, le rock garage joyeux ou tout ce qui se trouve entre les deux. Cet album de 1980 tombe du côté le plus rock de son spectre, avec une section de cuivres juteuse; il déterre des classiques tels que «Things I Used to Do» de Guitar Sim et en crée quelques-uns. Sahm détestait gâcher une chanson classique quand il en avait une, donc après “Hangin ‘On By A Thread” (un retour au son fou de rythme de Sir Douglas Quintet a été largement ignoré ici), il en a fait la chanson titre d’un album des Texas Tornados 10 ans plus tard.

7: Les Neville Brothers: Yellow Moon (1989)

Avant cette sortie de 1989, l’un des plus grands groupes américains n’avait jamais eu de disque à succès. Le producteur Daniel Lanois a remédié à cela avec sa production atmosphérique, qui a mis en avant la spiritualité implicite des Neville Brothers. Cela n’a pas fait de mal qu’Aaron Neville ait la chanson titre dans sa manche, ou qu’il a chanté les lumières du jour sur deux des Dylanles chansons les plus lourdes. Le vrai coup d’État, cependant, a été de retirer «Fire And Brimstone» d’un album de Link Wray de la fin des années 60 (l’un de ses étranges, centrés sur la voix).

C’est devenu un véhicule parfait pour le son vaudou des Nevilles. Malgré son succès – et son statut continu comme l’un des meilleurs albums Americana de tous les temps – Yellow Moon était à peu près unique dans leur catalogue; des albums plus tard présenteraient le son plus funk de leur groupe live. Pour cela, nous recommandons Family Groove, où le matériel est tout aussi fort mais l’ambiance beaucoup plus optimiste.

6: Camionneurs au volant: Alabama Ass Whuppin ‘(1989)

Pendant de nombreuses années, c’était l’album de Drive-By Truckers que vous ne pouviez tout simplement pas obtenir. Le live set en édition limitée a finalement été réédité il y a cinq ans; il précède le célèbre Southern Rock Opera et la longue série d’albums très appréciés des Truckers (Jason Isbell ne l’avait pas encore rejoint non plus). Mais cet album montre comment alt.country a vraiment commencé, avec beaucoup de cœur et plus qu’un peu d’irrévérence. «The Living Bubba» reste l’une des plus grandes chansons de Patterson Hood; L’histoire vraie d’un musicien luttant contre le sida est restée gravée mais toujours inspirante. Ailleurs, «Lookout Mountain» et «18 Wheels Of Love» font tous deux allusion à la portée épique des albums ultérieurs de Truckers, tandis que «People Who Died» de Jim Carroll montre leurs racines punk.

5: Les Long Ryders: L’état de notre union (1985)

Contrairement à beaucoup des meilleurs albums Americana de cette liste, cet album n’a pas été un grand succès, et le groupe n’en a jamais eu. Les Long Ryders étaient bien conscients qu’ils pleuraient dans le désert. Les années 80 n’étaient tout simplement pas le moment idéal pour un groupe qui vénère Gram Parsons et Buffalo Springfield, mais c’est précisément ce qui donne à State Of Our Union son urgence.

L’autre grand élément de leur mix était le rock garage à plein régime, et tout est réuni sur le «Capturing The Flag» à 12 cordes. Sans exagération, c’est une chanson aussi géniale que Springfield et les Burritos jamais écrite. Un autre point fort de l’album est la célébration «Looking For Lewis And Clark», qui nomme Parsons, Tim Hardin et «Louie Louie». Dans le département du dernier rire, les Long Ryders se sont réunis et ont un nouvel album en route.

4: Los Lobos: Kiko (1992)

Kiko est maintenant un classique tellement certifié qu’il est facile d’oublier à quel point cela sonnait profondément étrange pour les fans de Lobos en 1992. Qui aurait pensé que ce serait le groupe qui relancerait le psychédélisme? Alimenté par la production d’éviers de cuisine de Mitchell Froom et du matériel vraiment décalé, Lobos laisse libre cours à son imagination avec des collages sonores et des récits non linéaires, qui ont tous pris un sens parfait après quelques pièces de théâtre. En cours de route, il y avait aussi des jams de blues brûlants et au moins un grand, Costello-esque numéro de pop («Short Side Of Nothing»). Si vous aimez ça, sachez que le groupe s’est encore plus excité sur leur prochain album, Colossal Head, avant de redescendre progressivement sur terre.

3: John Hiatt: Amenez la famille (1987)

L’album révolutionnaire de Hiatt, Amenez la famille est au moins deux albums concept en un. C’est une célébration de son nouvel amour et de sa sobriété, mais cela n’ignore pas non plus la tourmente qui a conduit à sa renaissance sur des chansons telles que «Thank You Girl» et surtout «Stood Up». C’est aussi un album classique sur la route. Si «Memphis In The Meantime» et «Lipstick Sunset» ne vous donnent pas envie de vous diriger vers le sud avec les fenêtres baissées, alors rien ne le fera. Bring The Family a également présenté l’un des grands groupes de studio, composé de Hiatt, du guitariste Ry Cooder, du bassiste Nick Lowe et du batteur Jim Keltner. Alors que le dernier album du groupe – enregistré sous le nom de Little Village – est souvent décrié (principalement à cause de son ton émotionnel beaucoup plus léger), c’est l’un des meilleurs albums d’Americana à ne pas manquer non plus.

2: Lucinda Williams: Roues de voiture sur une route de gravier (1998)

Roues de voiture sur une route de gravier n’est pas le seul indispensable Lucinda Williams album, mais sans doute le plus accessible. De l’élégiaque «Drunken Angel» au fièrement sexy «Right In Time» en passant par la chanson routière «Metal Firecracker», il couvre toutes les bases. Et cela ne fait pas de mal que la chanson titre ait l’un des crochets de chœur les plus mémorables que Williams ait jamais écrits. La naissance troublée de cet album a reçu beaucoup de presse à l’époque (elle l’a enregistré trois fois avant que ce ne soit parfait) et a conduit à la perception que Williams était un artiste difficile. Elle a depuis longtemps eu le dernier rire, après avoir été sur une larme créative prolifique depuis, en sortant certains des meilleurs albums d’Americana dans le canon.

1: Steve Earle: chemin Copperhead (1988)

Avant la parution de cet album, le country néo-traditionnel était cool et agitant le drapeau Rock sudiste n’était pas. Steve Earle a juste souligné à quel point il était absurde de séparer ces deux choses. Copperhead Road était un album country glacial qui a secoué une tempête et, avec tout le respect que je dois au statut actuel d’Earle en tant qu’homme d’État sobre, il sonnait très bien ici en tant que jeune homme courbé. Ayant abandonné Nashville à ce stade, Earle s’est libéré pour faire tout ce qui lui plaisait musicalement – que cela signifiait utiliser The Pogues sur un morceau ou faire un hommage à Springsteen sur «The Devil’s Right Hand». Le résultat a été un disque qui est facilement en tête de cette liste des meilleurs albums Americana de tous les temps. Souvent négligé est le morceau de clôture, “Nothing But A Child”, une chanson de Noël respectueuse sans un soupçon de sentiment bon marché.

