10 émissions comme Grey’s Anatomy : que regarder si vous aimez le drame médical

Gommages (Amazon Prime)

Dans Scrubs, nous suivons la vie professionnelle de John Dorian, un jeune médecin qui a du mal à faire avancer sa carrière médicale alors qu’il essaie de faire face au personnel intense de l’hôpital, aux situations folles et aux patients mémorables.

Pour les fans de Grey’s Anatomy, Scrubs partage un cadre médical similaire à cette série, se concentrant sur la vie des médecins, des chirurgiens et des infirmières, mais Scrubs est bien plus drôle. C’est l’une des meilleures comédies télévisées, à mon avis. Parfois, quand tu regardes une émission médicale, tu n’as pas besoin de pleurer tout le temps, tu sais ? J’ai l’impression qu’avec Grey’s, c’est agréable de s’asseoir et d’en apprécier vraiment l’intensité, mais parfois vous avez besoin d’un spectacle comme Scrubs pour vous détendre – et cela aide aussi que le casting de Scrubs soit super drôle.

