10 émissions de rencontres sur Netflix: trop chaudes à gérer et plus

Es-tu l’élu? (2014 – 2019)

Es-tu l’élu? est une série diffusée à l’origine sur MTV et suit un groupe d’hommes et de femmes qui sont secrètement jumelés en couples par les producteurs, via un algorithme de mise en relation. Maintenant, alors que tout le monde vit ensemble, il appartient aux candidats de trouver ces « correspondances parfaites », et s’ils le font, le groupe partage un prix d’un million de dollars.

Revenons maintenant aux émissions de rencontres basiques, mais Are You The One ? est certainement l’un des plus amusants. Je pense que ce qui le distingue vraiment, c’est que cela vous semble aussi un peu mystérieux. Pendant que les concurrents ont de l’argent en jeu, vous pouvez simplement vous asseoir à la maison et les regarder essayer de comprendre leurs matchs. Seules les deux premières saisons sont disponibles en streaming sur Netflix pour le moment, mais cela en vaut la peine.

Stream Êtes-vous le seul ? sur Netflix.