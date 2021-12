10 émissions de télévision ALLBLK à regarder : « Lace », « Covenant », plus

« Il faut une légende pour élever une étoile. »

Il n’y a peut-être jamais eu de slogan plus approprié pour une série télévisée que « Partners in Rhyme’s ». Le titan du hip-hop MC Lyte revient à la télévision dans la nouvelle comédie (à ne pas confondre avec l’émission britannique du même nom) maintenant diffusée sur la plate-forme appartenant à AMC Networks ALLBLK (à ne pas confondre avec l’équipe nationale de rugby de Nouvelle-Zélande ).

Dans la série, Lyte incarne la légende du rap Lana Crawford, confrontée à une énorme facture d’impôts, à des perspectives d’emploi en baisse et à une nièce rappeuse rêvant d’être plus qu’une simple célébrité sur Internet. (Precious Way, qui apparaît également en tant que rejeton musical sur « Queens » d’ABC, joue la nièce, Luscious T.) Lyte s’est inspirée de ses expériences et de celles des autres pour informer son personnage, qui décide de travailler pour la maison de disques Prosper. pour propulser sa nièce au rang de célébrité.

Jouer Lana semble sans effort à Lyte. C’est peut-être facile parce qu’elle a vécu avec le matériel pendant un certain temps. Le producteur Wayne Conley (« Queen Sugar ») lui a apporté une idée dans les années 90 pour un spectacle sur une légende du rap qui écrit des fantômes pour d’autres artistes.

«Je pense que nous venons de le perdre de vue», dit Lyte à propos du temps qu’il a fallu de l’idée à la réalité. Elle a peaufiné l’idée avec la bénédiction de Conley occupé et l’a présentée avec Bentley Kyle Evans (« Martin »), qui a co-écrit et réalisé le premier épisode de la série.

Pour ceux qui tiennent le score à la maison, cela fait de Lyte une star, un co-créateur, un producteur exécutif et même un co-scénariste de la série. C’est beaucoup de chapeaux, après beaucoup de temps. Mais elle ne voulait pas qu’il en soit autrement. « Quand Dieu ordonne que quelque chose soit fait, c’est fait », dit-elle. « Donc, il n’y a pas eu d’accrocs.

Precious Way, à gauche, et MC Lyte dans « Partners in Rhyme ».

(ALLBLK)

« Cela n’aurait pas pu être à un meilleur moment, ou à n’importe quel autre moment », dit-elle. « Parce que je ne pense pas que j’aurais été prêt à détenir tous ces titres. Mais les années de persévérance et d’apparition dans d’autres séries en tant que personnages secondaires. J’ai vu comment le système fonctionnait, j’ai vu comment le casting était fait et la conception des éclairages et des décors et toutes ces choses, j’avais un tel intérêt pour la formulation d’un spectacle et la magie qui se cache derrière. Ou devrais-je dire – le travail qui se cache derrière pour que cela ressemble à de la magie. »

Lyte a une longue liste de crédits et « Partners in Rhyme » rappelle son rôle de directrice de disques dans la sitcom du début des années 2000 « Half & Half ». Pendant des années, elle a été occupée à fournir des voix off pour les remises de prix sur BET, puis – surprise – les Emmys de cette année (« excitant »). Et les fans devraient se préparer à la nouvelle musique de MC Lyte, étant donné son plus grand titre : la légende du rap.

« Naturellement », dit Lyte. « Nous voulons juste ramener une victoire à la maison. »

ALLBLK, lancé en 2015 (sous le nom de Urban Movie Channel) par le fondateur de BET, Robert L. Johnson, se présente comme « inclusivement mais sans vergogne noir », et MC Lyte n’est en aucun cas la seule attraction du streamer. Les valeurs de production peuvent être inégales, tout comme certains des choix d’intrigue et certains des acteurs. Mais il y a des noms que vous connaissez sur lesquels on peut compter pour apporter leur A-game, y compris Brian White, Wesley Jonathan et Jackee Harry. En effet, comme pour tout service de streaming – et cela inclut les plus gros avec leurs grandes bibliothèques – il y a du bon et du moins bon parmi les offres d’ALLBLK. Pour vous aider à les trier, voici un aperçu de neuf autres émissions de télévision sur la plate-forme – un mélange d’originaux et de titres de catalogue – qui méritent d’être consacrés.

Trell Woodberry joue le rôle de Jason Grant dans « Pour l’amour de Jason » sur ALLBLK. Woodberry a également créé le spectacle.

(ALLBLK)

« Pour l’amour de Jason »

Binge celui-ci. Jason est un trentenaire qui s’interroge sur sa vie : carrière, amour et famille. Venez pour ses problèmes, mais restez pour les amis qui l’aident tout en faisant face à des choses sérieuses, y compris les rencontres interraciales, l’infidélité et les parents autoritaires. Le spectacle est également magnifique, avec des plans plongeants de Los Angeles et un maquillage magnifique. Au milieu du premier épisode, vous crierez pour que quelqu’un vous apporte du pop-corn.

Ashley A. Williams joue le rôle du Dr Erica Cross dans « Double Cross » sur ALLBLK.

(ALLBLK)

« Trahison »

Vous ne comprendrez peut-être pas tout ce qui se passe du générique d’ouverture à la fin du premier épisode, mais vous voudrez rester pour le savoir. Vous pourriez même finir par citer l’un des personnages principaux après avoir levé la tête et réalisé que vous êtes au milieu du deuxième épisode : « Je ne sais pas ce qui m’a pris. Je ne pouvais pas le contrôler. Ce que vous comprendrez rapidement, c’est que les jumeaux Erica et Eric Cross ne font pas de prisonniers. Surtout quand ils décident de devenir des justiciers pour abattre un réseau de trafic sexuel dans leur ville. Et c’est après qu’ils ont fait leur propre saleté.

LisaRaye McCoy et Lawrence Hilton-Jacobs jouent dans « A House Divided » sur ALLBLK.

(ALLBLK)

« Une maison divisée »

Les noms à eux seuls font de cette série un ajout digne à la liste. Lawrence Hilton-Jacobs (« Bienvenue, Kotter »), Demetria McKinney (« House of Payne »), Paula Jai ​​Parker (« Queen Sugar »), LisaRaye McCoy (« Single Ladies ») et un adulte Parker McKenna Posey («Ma femme et mes enfants») est la vedette de cette histoire souvent racontée d’une matriarche mourante et des fondations d’une famille qui se fissurent. Trois saisons et le drame continue à venir dans cette série savonneuse.

« Engagement »

« Ne joue pas avec Dieu. » C’est fondamentalement la morale de chaque histoire de cette série d’anthologies. Prendre des histoires bibliques et les appliquer aux gens modernes est intrigant, même si j’aimerais qu’il y ait plus de signes – comprenez, des signes – que c’est ce que font les créateurs, en plus du passage biblique correspondant qui termine chaque épisode. Avec cette vanité, le public visé est clair : il vaut mieux connaître la Parole avant de creuser.

« Dentelle »

Ne vous laissez pas tromper par le titre fluide : il n’y a rien de délicat dans cette série, qui se concentre sur la myriade de stratagèmes, je veux dire les intérêts commerciaux, de Lacey McCullough (Maryam Basir) et de son cabinet d’avocats. Le générique d’ouverture est également fluide et mérite d’être regardé à chaque fois. Faites attention car les intrigues concurrentes arrivent à chaud. De quel côté est ce cabinet d’avocats ? Bébé, quel que soit le sens du vent.

Le Dr Boogie jette une perruque dans une poubelle sur « My Mane Problem » sur ALLBLK.

(ALLBLK)

« Mon problème de crinière »

« Styliste de célébrités », le Dr Boogie n’a jamais rencontré de problème que la réparation de vos cheveux ne résoudra pas, et il vise à le prouver dans cette série de téléréalité à Los Angeles. Il y a beaucoup de larmes alors qu’une femme après l’autre entre dans son magasin et le laisse – parfois littéralement – ​​arracher leurs perruques pour réparer à la fois ce qu’ils ont sur la tête et ce qu’ils ont dans la tête. Les cheveux ne sont que le couronnement de cette série, qui plonge dans les sentiments et les insécurités et trouve un moyen de remonter à la surface.

« Société sociale »

Kendall Kyndall, célèbre sur Instagram, anime cette sorte de conférence, une sorte d’émission de croquis qui, selon Kyndall, célèbre «tout tout noir». C’est peut-être « tout noir », mais c’est en partie des nouvelles, en partie des informations, en partie amusantes. Les hôtes font un travail meilleur que la moyenne pour garder leurs personnalités en ligne intactes, alors attendez-vous à de nombreux aperçus de leurs flux.

« Monogamie »

C’est une expérience, et l’émission TV One donne l’impression d’en être une aussi. Les couples mariés sur le bord consultent une mystérieuse entreprise et acceptent d’échanger des partenaires avec la promesse que cela les rapprochera de ceux qu’ils aiment. Il y a des visages que vous connaissez et aimez dans certaines propriétés chaudes (Darius McCrary, Jill Marie Jones) et des visages dont vous vous souviendrez mais que vous ne pourrez pas placer tout de suite (Vanessa Simmons, Dan White). Le fait est qu’un mystère doit être celui que vous voulez résoudre.

LeToya Luckett, à gauche, et Wendy Raquel Robinson jouent dans « Here We Go Again ».

(ALLBLK)

« On y va encore une fois »

La prémisse de cette comédie de TV One est un gémissement: une femme qui a suivi les traces de sa mère et a eu un enfant à 16 ans fera des efforts stupides pour empêcher sa fille de 16 ans de faire de même. Mais, à la manière des sitcoms, elle aurait dû faire attention à elle-même. LeToya Luckett (« Greenleaf », ex de Destiny’s Child) est un délice dans le rôle de Maddy Walker, qui se retrouve dans une situation délicate, tandis que Wendy Raquel Robinson galvanise chaque scène en jeune grand-mère.