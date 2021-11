10 émissions de télévision emblématiques qui se sont réunies

8. Questions de famille

Date d’exécution d’origine : 1989-1997

Ce qui a commencé comme une sitcom familiale sur la famille Winslow, est lentement mais sûrement devenu The Steve Urkel Show. Et lors des dernières saisons de la série, c’était devenu une farce de science-fiction, avec Steve créant des dispositifs de lecture mentale, une machine qui l’a transformé en Bruce Lee, et dans la finale de la série, s’envolant dans l’espace.

La réunion de Family Matters a eu lieu en 2017, 20 ans après la fin de l’émission, pour une histoire de couverture d’Entertainment Weekly. Malheureusement, il ne comprenait pas deux personnes clés. La première était Rosetta LeNoire, qui jouait le rôle de la grand-mère fougueuse Mother Winslow et qui est décédée en 2002. La seconde était Jaimee Foxworth, qui incarnait la plus jeune fille Judy jusqu’à ce qu’elle soit discrètement retirée de la série dans la saison 4. En tant qu’adulte, Foxworth avait des problèmes avec la drogue. et de l’alcool et a joué dans une poignée de films pour adultes, ce qui aurait pu disqualifier sa participation aux retrouvailles dès le début.