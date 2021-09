10 émissions spectaculaires apparaissant sur Netflix en octobre 2021

FEMME – 1/10

Basée sur le livre Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, cette série Netflix met en vedette Margaret Qualley dans le rôle d’Alex. Alex est une femme de chambre en difficulté qui, malgré le dur travail qui lui est demandé, est en mesure de subvenir aux besoins de sa fille. Le livre est décrit comme un conte humoristique et inspirant, donc je n’ai aucune raison de penser que cette série Netflix ne sera pas la même. Je pense que les gens en parleront certainement, donc les abonnés de Netflix voudront peut-être définir leurs calendriers pour regarder cela dès que possible.