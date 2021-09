10 endroits pour acheter la crypto NFT la plus recherchée en 2021

L’actif numérique de la NFT est ce qui la distingue.

NFT n’est pas échangeable comme Bitcoin ou Ethereum.

Vous avez sans aucun doute entendu parler des jetons non fongibles (NFT). Un temps fort vidéo, un mème ou un tweet peuvent désormais leur être liés. De plus, considérez les NFT comme un actif numérique à haut risque et à haute récompense. Bien que comparable, mais pas aussi volatile que la crypto-monnaie.

De plus, la blockchain Ethereum est utilisée par la majorité des NFT pour enregistrer les transactions. De plus, il n’est pas échangeable comme Bitcoin ou Ethereum, qui peuvent être échangés contre d’autres crypto-monnaies ou en espèces. De plus, comme le bitcoin, les NFT, stockés dans un grand livre numérique, chacun a donc un propriétaire unique.

L’actif numérique de la NFT est ce qui la distingue. Une image, une vidéo, un tweet ou une chanson soumis à un marché génère le NFT à vendre. Maintenant, regardons dix endroits pour acheter ces rares NFT.

1. OpenSea

OpenSea prétend être le plus grand marché NFT. De plus, ils ont environ 700 projets, allant des jeux de cartes à collectionner à l’art numérique, et des systèmes de noms comme ENS (Ethereum Name Service).

2. Rareté

Rarible est un échange NFT géré par la communauté avec les détenteurs de jetons ERC-20 RARI. De plus, des jetons sont attribués aux utilisateurs actifs de Rarible qui achètent ou vendent sur le marché NFT. En outre, il distribue 75 000 RARI par semaine.

3. Super Rare

SuperRare est une place de marché pour l’achat et la vente d’œuvres d’art numériques rares en édition limitée. De plus, chaque œuvre d’art véritablement produite par un artiste du réseau et tokenisée en tant qu’objet numérique à collectionner crypto. De plus, vous pourriez penser à eux comme à la rencontre d’Instagram et de Christie’s, une nouvelle façon de s’engager dans l’art et la culture en ligne.

4. Fondation

Foundation, une plateforme spécialisée destinée à réunir des innovateurs numériques, des natifs de la cryptographie et des collectionneurs. Aussi, la nouvelle économie créative. De plus, il se concentre sur l’art numérique.

5. Marché atomique

AtomicMarket est un contrat intelligent de marché NFT multi-sites avec une liquidité partagée. De plus, cela implique que tout ce qui est publié sur un marché apparaît sur tous les autres. De plus, c’est une place de marché pour Atomic Assets, un token standard non fongible sur le réseau eosio.

6. Marché des mythes

Myth Market est un réseau de marchés en ligne pour les marques de cartes à collectionner numériques. Les marchés les plus populaires de ce site sont GPK.Market (pour les cartes numériques Garbage Pail Kids), GoPepe.Market (pour les cartes à collectionner GoPepe), Heroes.Market (pour les cartes à collectionner Blockchain Heroes) et Shatner.Market (pour les souvenirs de William Shatner.)

7. BoulangerieSwap

BakerySwap est un AMM et un DEX qui fonctionnent sur la Binance Smart Chain (BSC). Un jeton BakerySwap natif (BAKE) est utilisé. BakerySwap est un supermarché à jetons non fongibles (NFT), un hub de finance décentralisée (DeFi) et un crypto Launchpad.

8. Origine connue

KnownOrigin est une place de marché pour l’art numérique unique. Le travail numérique de KnownOrigin est authentique et unique en son genre. Les créateurs peuvent utiliser le site pour vendre leur travail à de véritables collectionneurs. La blockchain Ethereum le protège.

9. Marché d’Enjin

Enjin Marketplace vous permet de découvrir et d’échanger des actifs blockchain. C’est la place de marché officielle d’Enjin NFT. Jusqu’à présent, il a permis de dépenser 43,8 millions de dollars en pièces Enjin ou 2,1 milliards de NFT. 832,7K marchandises échangées. Le portefeuille Enjin vous permet de vendre et d’acheter rapidement des produits de jeu.

10. Portion

Les artistes et collectionneurs peuvent vendre, investir et posséder des œuvres d’art et des objets de collection sur la plateforme Portion en toute transparence. Un réseau mondial d’artistes et de créateurs décentralisés.

N’importe qui peut être un collectionneur en utilisant Portion. Vous pouvez échanger des bitcoins contre des œuvres d’art et des objets de collection et conserver les deux collections au même endroit.