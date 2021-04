10 énormes sociétés travaillant pour forcer les Américains à passer des passeports de vaccins ⋆ .

Les États ont repoussé l’idée de «passeports vaccinaux» pour que les gens doivent prouver qu’ils ont reçu le vaccin COVID-19 pour faire quoi que ce soit en dehors de chez eux. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a signé le 2 avril un décret interdisant les passeports dans son État, tout comme le gouverneur Greg Abbott au Texas peu de temps après – avec des dizaines d’autres États faisant avancer la législation.

Bien que le scepticisme quant à la mise en place d’une surveillance privée de la population augmente de jour en jour, le gouvernement pousse les passeports vaccinaux de mèche avec des entreprises privées. Voici quelques-unes des grandes entreprises qui se montrent prêtes à agir comme un gouvernement fantôme pour imposer aux Américains un régime auquel ils n’ont pas consenti par le biais d’un gouvernement représentatif et légitime.

IBM

L’État de New York a été le premier État du pays à mettre en œuvre un passeport vaccinal. Le «Pass Excelsior» développé par IBM a été lancé en mars et est utilisé par le Madison Square Garden et d’autres sites pour vérifier que les personnes ont été vaccinées. Le logiciel est basé sur le «Digital Health Pass» d’IBM. Déjà, les avocats de la protection de la vie privée ont soulevé des problèmes avec lui, en particulier sa capacité à être piraté.

Albert Fox Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project, a noté qu’il ne fallait que 11 minutes pour pirater le logiciel IBM. Cahn a piraté le système en cherchant simplement des cartes de vaccination, que les gens ont postées sur Twitter. Il a qualifié les passes de «pire des deux mondes».

En septembre, IBM a reçu 23 millions de dollars de financement des National Institutes of Health afin de «développer des solutions de santé numérique qui aident à lutter contre la pandémie de COVID-19».

MasterCard

La vérification d’identité de Mastercard a incité b.well Connected Health à s’associer avec elle sur «collect[ing] Dossiers de vaccination contre le COVID-19. »

«À titre d’exemple, les personnes qui ont obtenu une preuve d’identité via la plate-forme de b.well débloqueront des sources de données supplémentaires, où b.well peut collecter des dossiers de vaccination COVID-19 afin de fournir un passeport de vaccination que les consommateurs peuvent utiliser pour des voyages, d’autres activités qui nécessitent un passeport vaccinal pour participer », a déclaré Philips Johnson, directeur de la stratégie et de l’innovation chez b.well.

En 2018, Mastercard a déjà commencé à développer un logiciel d’enregistrement numérique. Mastercard s’est associée à Gavi, The Vaccine Alliance, pour créer un «dossier de vaccination numérique[s]»Pour les personnes des communautés les plus pauvres. «La centralisation des dossiers de vaccination permettra également aux gouvernements locaux d’évaluer les programmes de vaccination et de s’ajuster en conséquence», a déclaré USA Today – tout en ignorant les implications pour la vie privée d’une base de données centralisée et privée d’informations confidentielles sur les patients.

Salesforce, Oracle, Microsoft, Mayo Clinic, Evernorth

Ces cinq groupes se sont associés dans le cadre de la «Vaccination Credential Initiative» pour développer des passeports vaccinaux pour Apple Wallet ou Google Pay. Le groupe va jusqu’à dire que les personnes sans smartphone «pourraient recevoir du papier imprimé avec des codes QR contenant des informations d’identification vérifiables W3C», ce qui serait un passeport vaccinal physique.

«Alors que le monde commence à se remettre de la pandémie, avoir un accès électronique à la vaccination, aux tests et à d’autres dossiers médicaux sera essentiel pour reprendre les voyages et plus encore», a déclaré Mike Sicilia, vice-président exécutif des unités commerciales mondiales d’Oracle. «Ce processus doit être aussi simple que la banque en ligne. Nous nous engageons à travailler collectivement avec les communautés technologiques et médicales, ainsi qu’avec les gouvernements du monde entier, pour garantir que les gens auront un accès sécurisé à ces informations où et quand ils en ont besoin. »

«Avec une plate-forme unique pour aider à fournir des opérations sûres et continues et à renforcer la confiance avec les clients et les employés, cette coalition sera cruciale pour soutenir la santé publique et le bien-être», a déclaré Bill Patterson, vice-président exécutif des applications CRM chez Salesforce.

Salesforce et Microsoft se sont joints à des centaines d’autres entreprises pour s’opposer au récent projet de loi sur les élections en Géorgie signé par le gouverneur républicain Brian Kemp de mandater une pièce d’identité pour les votes par correspondance. Quoi qu’il en soit, les deux fabriquent des pièces d’identité pour que les gens prouvent qu’ils ont reçu le vaccin. Aucune des deux entreprises n’a répondu à la demande de commentaires de The Federalist.

Healthvana, Carbon Health, Othena

Alors que le gouverneur démocrate Gavin Newsom a déclaré que la Californie ne “il n’y a pas de plans actuels pour imposer” des passeports vaccinaux au niveau de l’État, Los Angeles travaille avec ces trois groupes sur cette initiative.

Dans le comté de Los Angeles, Healthvana est un acteur majeur qui gère les dossiers numériques de l’État depuis 2016. En décembre 2020, la société a commencé à tenir des registres de vaccination – devenant ainsi le premier pays des États-Unis à lancer une telle initiative. Dans la ville de Los Angeles, Carbon Health a été sollicité pour stocker les registres de vaccins et être un responsable de la prise de rendez-vous. «Une fois qu’une personne reçoit sa première ou sa deuxième dose du vaccin COVID-19 sur un site de vaccination alimenté par Carbon Health, elle recevra une notification de sortie par SMS sur son téléphone portable; cette notification contiendra un lien vers leur carte santé numérique », a déclaré Carbon Health dans un communiqué.

Le comté d’Orange, dans le sud de la Californie, teste des passeports vaccinaux avec Othena. La société a également conçu un logiciel d’application numérique permettant aux patients de prendre des rendez-vous et de fournir des dossiers de vaccination.