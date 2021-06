10 entreprises LGBTQ+ que vous pouvez soutenir ce mois de la fierté 10z viral

Avec le mois de la fierté ici, de nombreuses grandes entreprises/marques arborent déjà le drapeau arc-en-ciel comme moyen de montrer leur soutien. Et j’aime un arc-en-ciel autant que n’importe qui d’autre, mais cela peut sembler un peu décevant et performatif, car il semble souvent que Pride soit le seul mois où ces marques montrent leur soutien à la communauté LGBTQ+. C’est pourquoi j’ai dressé une liste de marques LGBTQ+ que vous pouvez consulter et peut-être ouvrir votre portefeuille à la place. Des vêtements aux bougies en passant par les classeurs, il y en a pour tous les goûts !

1. Vêtements de fierté gaie

Ce qu’ils vendent : Chemises, sweats à capuche, tasses, couvertures et plus

Pourquoi je les aime : Tout d’abord, ils ont un emballage discret au cas où vous vous trouveriez dans un environnement dangereux. Deuxièmement, Gay Pride Apparel est une marque mexicaine-américaine et LGBTQ+ de première génération. Leur objectif est de responsabiliser la communauté queer et de les faire se sentir authentiques toute l’année.

Découvrez leur boutique ICI.

2. Nos meilleures bougies

Ce qu’ils vendent : Bougies

Pourquoi je les aime : Ils créent des bougies « langue dans la joue » qui sont non toxiques, sans plomb, fabriquées à la main en petits lots et envoyées dans des emballages réutilisables. De Bitch Goddess à Mountain Daddy et Morning Wood, chaque bougie a son propre parfum unique et une description effrontée qui capture ce qu’est chaque bougie en particulier.

Découvrez leur boutique ICI.

3. Troisièmes polaroïds

Ce qu’ils vendent : Boucles d’oreilles, autocollants, sacs et plus

Pourquoi je les aime : Dix pour cent des bénéfices de leur collection Pride seront reversés à des œuvres caritatives LGBTQ+ locales/canadiennes. De plus, ils sont très flexibles lorsqu’il s’agit de travailler avec les clients pour créer le drapeau qui les représente le mieux. Et un emballage discret est un atout majeur !

Découvrez leur boutique ICI.

4. Moth Goths

Ce qu’ils vendent : Boucles d’oreilles, colliers, moules

Pourquoi je les aime : Moth Goths est une marque asiatique appartenant à Latinx avec des articles mignons, précis et remarquables. Et leur mission est « d’aider les gens à se sentir beaux et à l’aise tout en adoptant la beauté dans l’art ».

Découvrez leur boutique ICI.

5. La paix extérieure

Ce qu’ils vendent : Pin’s, drapeaux, bracelets, vêtements et plus

Pourquoi je les aime : Outer Peace est une entreprise détenue et exploitée par des trans avec une collection de produits Pride de haute qualité qui comprend des produits alliés pour ceux de vos amis et de votre famille qui souhaitent soutenir leurs proches qui font partie de la mafia de l’alphabet.

Découvrez leur boutique ICI.

6. Stealth Bros & Co

Ce qu’ils vendent : Pochettes pour ranger les fournitures médicales

Pourquoi je les aime : Stealth Bros & Co est un fournisseur de voyages et de stockage à domicile pour l’hormonothérapie substitutive et d’autres nécessités médicales. Tous les produits sont adaptés aux végétaliens, sont proposés dans des couleurs froides et une partie de leurs ventes est reversée à un fonds spécial pour soutenir financièrement ceux qui traversent leur parcours de transition.

Découvrez leur boutique ICI.

7. Love Puff Studio

Ce qu’ils vendent : Imprimés, porte-clés et vêtements

Pourquoi je les aime : C’est une marque appartenant à des LGBTQ qui conçoit de jolis goodies inspirés du cottage core avec une touche de fierté. Mieux encore, si vous voyez quelque chose dans leur boutique que vous aimez, mais que vous préférez l’avoir sur autre chose, ils ont aussi une boutique Redbubble !

Découvrez leur boutique ICI.

8. Les créations de Lenee

Ce qu’ils vendent : Porte-clés d’autodéfense, bijoux et plus

Pourquoi je les aime : Lenee’s Creations crée des pièces en résine qui, espèrent-elles, apporteront de la joie à leurs clients. Ils utilisent également cette boutique comme un moyen de contrôler leur propre destin et d’utiliser leurs mains pour mettre de belles choses dans le monde.

Découvrez leur boutique ICI.

9. B.UR.SLF

Ce qu’ils vendent : Reliures

Pourquoi je les aime : B.UR.SLF est une marque détenue par des transgenres dont la mission est d’apporter des vêtements confortables qui permettent aux individus de vivre leur moi le plus authentique. Ces reliures sont respirantes, légères et ont des clips sur les côtés pour l’accessibilité.

Découvrez leur boutique ICI.

10. Keppie ringard

Ce qu’ils vendent : Vêtements, chaussures, art mural et plus

Pourquoi je les aime : Nerdy Keppie est une entreprise gérée par des homosexuels ringards qui n’a pas pu trouver les couleurs et les variantes qu’ils voulaient pour Pride, alors ils ont décidé de le faire eux-mêmes ! Aussi, les robes ont des poches, les gens. Cela seul m’a vendu instantanément!

Découvrez leur boutique ICI.

Connaissez-vous d’autres marques par lesquelles vous jurez ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

