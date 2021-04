10 erreurs cruciales à éviter lors de l’achat d’un plan d’assurance temporaire

Si vous êtes jeune et célibataire, souscrire une assurance temporaire peut ne pas faire partie de votre liste de choses à faire. Détrompez-vous!

Maintenant que vous avez décidé de souscrire à un régime d’assurance temporaire, la plupart de vos inquiétudes pourraient bientôt vous échapper. Un régime d’assurance temporaire, après tout, offre une protection de la vie et veille à ce que le niveau de vie de sa famille ne soit pas compromis en cas de décès du soutien de famille. De plus, après l’achat d’un régime d’assurance temporaire, les objectifs de vie tels que l’éducation de l’enfant, l’achat d’une maison ne sont pas déraillés. L’avantage d’un régime d’assurance temporaire est qu’il s’agit de la forme d’assurance la plus pure. En termes simples, la prime que vous payez sert entièrement à vous fournir une couverture vie.

Cependant, il est possible que certaines erreurs soient commises lors de l’achat d’un plan d’assurance temporaire, ce qui peut avoir un impact sur l’utilisation optimale du plan.

Voici quelques erreurs cruciales à éviter pour tirer le meilleur parti d’une police d’assurance temporaire:

1. Ne pas comparer les primes

Dans un plan d’assurance temporaire, le ratio montant de la couverture / prime est très élevé. En effet, en payant une petite prime, vous pouvez obtenir une somme élevée assurée. Il y aura toujours une grande différence entre les primes des différentes compagnies d’assurance. Par conséquent, il est préférable de comparer les primes d’assurance temporaire de quelques assureurs avant de finaliser le plan. D’un autre côté, le plan à prime la plus basse peut ne pas être le meilleur choix à moins qu’il n’offre une couverture plus complète.

2. Obtenir un montant de couverture à faible durée de vie

Beaucoup de gens achètent une police d’assurance temporaire sans estimer l’exigence réelle d’une couverture vie. L’achat d’un régime d’assurance temporaire pour une couverture inadéquate peut ne pas servir l’objectif pour lequel il a été souscrit. Idéalement, gardez une couverture de 15 à 20 fois votre revenu annuel. Selon votre âge, vos responsabilités financières et votre situation familiale, vous pourriez avoir besoin de montants plus élevés. Il est donc recommandé de calculer correctement le montant de la couverture vie requise avant d’acheter un plan.

3. Achat pour une ancienneté inférieure

L’assurance-vie a pour but d’assurer la protection des objectifs de vie. Quel que soit votre âge actuel, souscrivez à un régime d’assurance temporaire au moins jusqu’à 60 ans. Les objectifs de la vie tels que l’éducation des enfants, l’achat d’une maison, etc. sont généralement atteints d’ici là. Cependant, pour les débutants tardifs ou ceux qui peuvent encore avoir des responsabilités financières après 60 ans, ils peuvent devoir envisager un régime d’assurance temporaire, même pour une durée plus longue. Une fois que les dettes sont remplies, vous pouvez arrêter de payer la prime car elles ne contiennent aucune valeur à l’échéance. De nos jours, vous avez des couvertures jusqu’à 85 ans et plus.

4. Achat tardif

5. Ne pas accepter le «chargement» par l’assureur

La prime d’une assurance temporaire dépend de votre âge, de la somme assurée et de l’ancienneté. Cela est vrai pour la plupart des acheteurs, sauf en cas de problème de santé. Les assureurs font subir à certains acheteurs des tests médicaux, vérifient leur indice de masse corporelle et demandent même des antécédents médicaux familiaux. Dans le cas de conditions médicales existantes ou d’un mode de vie malsain, les assureurs demandent une prime supplémentaire en «chargeant» la prime de base. Il s’agit d’un processus de souscription crucial et il faut envisager d’opter pour le chargement car il est important d’être assuré plutôt que de ne pas être assuré du tout.

6. Ne pas ajouter de coureurs

Outre le risque de décès prématuré dû à des causes naturelles, il existe également des risques sur d’autres fronts. Une invalidité peut laisser une personne avec une capacité de gain réduite tandis qu’une urgence médicale peut également avoir un impact sur ses économies. Un régime d’assurance temporaire offre un moyen d’ajouter des avantages facultatifs appelés avenants tels que l’avenant accidentel, l’avenant invalidité, l’avenant maladie grave, etc. L’ajout de tels avenants à votre police d’assurance temporaire de base améliore les avantages et offre une protection complète.

7. Ne pas explorer les variantes

La prestation de décès dans un régime d’assurance temporaire ordinaire reste la même pendant la durée de la police. Cependant, il existe quelques autres plans qui viennent avec une couverture croissante ou une couverture décroissante. Dans certains régimes, il existe une option pour la famille de recevoir une partie de la somme assurée sous forme de somme forfaitaire et le solde en versements réguliers. Vous avez même l’option de payer jusqu’à l’âge de 60 ans tout en continuant la couverture pour une durée plus longue.

8. Ne pas remplir le formulaire par vous-même

En règle générale, l’acheteur laisse le formulaire de demande rempli par l’intermédiaire d’assurance. C’est une grosse erreur que la plupart des acheteurs commettent. En parcourant le formulaire de demande, on apprend à connaître les informations recherchées par les assureurs. Cela vous donne également un contrôle total sur les divulgations effectuées dans le formulaire. C’est votre vie qui est assurée et, par conséquent, un sentiment d’appartenance viendra une fois que vous aurez rempli le formulaire par vous-même. C’est très important.

9. Ne pas divulguer d’informations importantes

Il y a plusieurs informations importantes que l’assureur voudra que vous divulguiez dans le formulaire de demande. Ces divulgations porteront sur le revenu et les conditions médicales, y compris celles de votre famille. Il est important que vous les divulguiez complètement lors de votre candidature. Toute non-divulgation peut entraîner la répudiation de la réclamation, entre les mains des candidats, ce qui ne servira pas l’objectif pour lequel vous aviez souscrit le régime d’assurance temporaire.

10. Ne pas informer vos candidats

Si vous voulez vous assurer que le bénéfice de l’assurance temporaire va à votre femme et à vos enfants, vous pouvez également souscrire à la police en vertu de la Loi sur les biens des femmes mariées. De plus, après avoir souscrit une police d’assurance temporaire au profit des membres de votre famille, vous devez vous assurer qu’ils sont au courant de l’achat et qu’ils ont une copie du document de police et des reçus de paiement des primes.

