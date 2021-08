10 erreurs de voiture d’été que vous faites sûrement | Moteur

Prenez-vous soin de votre voiture lorsque vous êtes en vacances ? Découvrez les erreurs les plus courantes en été qui peuvent endommager votre voiture et des conseils pour les éviter.

En été, nous sommes plus négligents avec la voiture. Nous sommes en vacances, nous voulons nous reposer et profiter de la plage ou de l’endroit où nous sommes et nous faisons des actions que nous ne devrions pas. Par exemple, parc près de la plage, laisser le véhicule en plein soleil ou ne pas le nettoyer après avoir été sur la plage sont des pratiques assez courantes à cette période de l’année. Norauto, la chaîne d’entretien et d’équipement automobile, a répertorié tous ces erreurs courantes en été et qui nuisent à la voiture afin que vous les preniez en compte avant de partir en vacances et vous indique comment les éviter.

Se garer sur la plage

Quand tu te gares sur la plage, la voiture se remplit de sable et de trucs affecte la peinture, aux vitres et même aux phares. Pour cette raison, il est conseillé de ne pas se garer près de la plage, mais dans des zones isolées et à l’ombre, si possible, pour réduire l’impact de la brise marine.

A cela il faut ajouter le salpêtre c’est dans la mer que favorise la corrosion des matériaux et il affecte à la fois l’extérieur et l’intérieur du véhicule, pouvant détériorer même les éléments métalliques et le moteur.

Ne pas protéger le véhicule du soleil

En été, des températures très élevées sont atteintes et cela peut affecter la peinture, la carrosserie et certains éléments électroniques, en plus de la batterie elle-même. Par conséquent, l’idéal est de se garer dans un espace clos et de le recouvrir d’une bâche.

Ne pas nettoyer la voiture fréquemment

Lors des allées et venues à la plage et lors du stationnement près de la mer, les voitures se remplissent de sable. Ils doivent être nettoyés en permanence afin que ne pas endommager la peinture ou certaines zones de l’intérieur, ni les éléments électroniques. De même, il est recommandé de nettoyer les tapis et même d’en avoir d’autres de rechange.

En revanche, il est bon de nettoyer l’intérieur de la voiture et de passer l’aspirateur pour qu’aucun grain de sable ne reste ou n’affecte les matériaux intérieurs. Il faut aussi insister sur le nettoyage préalable des occupants avant de monter et bien nettoyer les rétroviseurs, les phares et le pare-brise pour qu’ils ne gênent pas la visibilité.

Prendre la voiture mouillée et avec du sable

Une autre erreur courante en été est de conduire sans être complètement sec et avec des traces de sable. Si vous êtes encore mouillé, il est préférable d’utiliser des housses de siège pour éviter d’endommager le rembourrage.

Conduire avec des vêtements inappropriés

Affecte indirectement la voiture. Ne conduisez jamais avec des tongs, par exemple, car augmenter les chances d’avoir un accident de trafic.

Ne nettoyez pas soigneusement la voiture avant de rentrer de vacances

Avant de verser de l’eau sur la voiture et de frotter, vous devez enlever tout le sable. Pour ce faire, il utilise de l’air sous pression et un aspirateur puissant pour l’intérieur, ainsi que de l’air et de l’eau sous pression pour la carrosserie. Et n’oubliez pas le soubassement et les roues.

Vérifiez la voiture en profondeur

Pour vérifier que le soleil et la plage n’ont pas affecté les principaux Éléments de sécurité de la voiture. Un excès de chaleur dans le pneus, ajouté à un asphalte très chaud, peut provoquer une usure accélérée.

Avoir une température inappropriée est aussi une erreur

Il faut essayer d’avoir un belle température, c’est-à-dire ni trop chaud ni trop froid. Ainsi, vous évitez que les différents matériaux ne soient détériorés par une chaleur excessive. Ceci peut être réalisé, par exemple, avec l’utilisation d’un parasol ou de stores. D’une part, il faut tenir compte du fait que batterie de voiture Ils sont très sensibles aux changements brusques de température, surtout lorsqu’il fait très chaud. S’ils dépassent 20º, un vieillissement plus rapide peut se produire.

D’autre part, la chaleur peut également affecter la pression et l’état des pneus. Un excès de chaleur, ajouté à un asphalte très chaud, peut provoquer une usure prématurée. Par conséquent, ils doivent être vérifiés avant un long voyage, surtout si la voiture est garée depuis un certain temps. De même, des températures élevées peuvent modifier les niveaux de liquide, en particulier le liquide de refroidissement, le niveau d’huile et les essuie-glaces.

Éviter l’humidité

L’humidité peut endommager le système électrique de la voiture et peut causer des problèmes avec le alternateur ou démarreur. Il en est de même pour la sangle ou les durites de frein, qui se détériorent plus rapidement avec l’humidité.

Diminuer la prudence lors de la conduite

Se détendre compromet excessivement la sécurité. Au volant, vous devez toujours garder votre attention et votre concentration. Et, bien entendu, vous ne devez en aucun cas conduire sous le effets de l’alcool ou d’autres substances.

Cet article a été publié dans Autobild par lvaro Escobar.