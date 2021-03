10 erreurs les plus courantes que les contribuables peuvent éviter tout en économisant de l’impôt

Les avantages fiscaux doivent être considérés comme des avantages sociaux et il ne faut pas investir simplement pour économiser de l’impôt.

Erreurs fiscales à éviter et comment y remédier: Avec à peine quelques jours ouvrables pour la clôture de l’exercice 2020-2021, certains contribuables pourraient chercher à économiser des impôts à la dernière minute. La date limite pour faire des investissements d’économie d’impôt pour l’année d’imposition 2021-22 est le 31 mars 2021. Mais, terminer son exercice de planification fiscale à la fin de l’exercice comporte sa propre part de risques. Pressé d’économiser de l’impôt, la possibilité de prendre la mauvaise décision d’investissement est élevée. N’oubliez pas que les avantages fiscaux doivent être considérés comme des avantages sociaux et qu’il ne faut pas investir simplement pour économiser de l’impôt. Il pourrait y avoir des erreurs d’économie d’impôt simples et courantes que l’on peut commettre en choisissant les options d’investissement en matière d’économie d’impôt. Voici quelques-unes de ces erreurs dont on peut prendre note.

1. Ne pas envisager un nouveau régime fiscal

Pour la première fois à compter de l’année d’imposition 2021-2022, les contribuables auront une autre option lors de la production de leur déclaration de revenus. En plus de l’ancien ou de l’ancien régime fiscal, on peut déposer un RTI sous le nouveau régime fiscal, à des taux concessionnels. Par conséquent, en tant que contribuable, il faut calculer l’assujettissement à l’impôt sous les deux régimes fiscaux avant la procédure de planification fiscale.

2. Ne pas estimer les besoins

Si vous optez pour l’ancien régime fiscal, vous avez le choix entre plusieurs options d’économie d’impôt. Mais, avant de choisir un économiseur d’impôt, assurez-vous de vérifier combien de vos engagements existants à leur égard seront éligibles à une économie d’impôt cet exercice. La prime d’assurance-vie, d’assurance maladie et vos cotisations PF doivent être prises en compte avant d’estimer combien vous devez épargner maintenant. Ne faites pas l’erreur d’acheter un nouvel économiseur d’impôt ou d’investir plus que ce qui est nécessaire.

3. Ignorer la section 80D et autres

En plus des options de placement permettant d’économiser de l’impôt en vertu de l’article 80, il existe d’autres moyens d’économiser de l’impôt. Votre prime d’assurance maladie donne droit à une déduction en vertu de l’article 80D. De plus, en vertu de l’article 24, le remboursement du capital du prêt immobilier s’accompagne d’un avantage fiscal. Utilisez ces dispositions fiscales et profitez-en lors de la production du RTI.

4. Faire un faux pas

Faire des choix d’économie d’impôt à la hâte peut finir par bloquer des fonds dans un mauvais investissement qui ne correspond pas à votre objectif. Par exemple, si vous commencez à investir dans Ulip pour un objectif d’environ cinq ans, les résultats risquent de ne pas être fructueux. De même, si vous souhaitez créer de la richesse sur le long terme et optez pour une banque d’épargne fiscale FD ou NSC à 5 ans, l’objectif risque de ne pas être atteint.

5. Choisir ELSS en fonction des performances récentes

De nombreux contribuables choisissent d’investir dans l’ELSS, qui s’accompagne d’un avantage fiscal en vertu de l’article 80C, en fonction de leurs performances récentes. On a vu que les meilleurs régimes ne restent pas nécessairement les gagnants l’année prochaine. Par conséquent, ne faites pas l’erreur de choisir les gagnants d’aujourd’hui plutôt que de regarder les performances à long terme tout en sélectionnant le bon ELSS.

6. Ne pas établir de lien avec les objectifs

La plupart des investissements à économie d’impôt tels que PPF, Ulips, assurance-vie, etc. sont de nature à long terme. Si vous investissez dans l’un d’entre eux, ne faites pas l’erreur de mettre de l’argent simplement pour économiser de l’impôt. Liez les investissements dans les épargnants d’impôt à un objectif à long terme et ne sortez pas à mi-chemin avant d’atteindre l’objectif. Même si ELSS est livré avec la période de verrouillage la plus courte de trois ans, associez-la à votre objectif à long terme. Vous pouvez continuer avec la valeur du fonds ELSS après la fin du blocage.

7. Ignorer les risques

Même si vous économisez de l’impôt, il existe des épargnants d’impôt qui peuvent non seulement vous aider à réduire votre obligation fiscale, mais également vous protéger. La prime payée pour les régimes d’assurance temporaire et d’assurance maladie s’accompagne d’avantages fiscaux. Obtenez une estimation des besoins, puis souscrivez des plans d’assurance temporaire et une assurance maladie pour tous les membres de la famille afin de prendre en charge les risques pour la vie et la santé.

8. Maintien de la répartition des actifs

Même en économisant de l’impôt, n’allez pas trop loin et n’investissez que dans une seule classe d’actifs. Pour les objectifs proches, la banque FD avec avantage fiscal ou NSC peut convenir, tandis que pour des objectifs tels que la retraite, NPS, Ulips ou ELSS peuvent faire l’affaire. La diversification des actifs aidera à garder les risques sous contrôle pour atteindre les objectifs souhaités.

9. SIP dans ELSS

L’investissement via SIP est devenu un mode d’investissement populaire. Mais, si vous cherchez à économiser de l’impôt en investissant dans ELSS, n’oubliez pas que chaque versement SIP aura une période de verrouillage de 36 mois. En outre, le SIP lancé en mars ne vous aidera peut-être pas beaucoup à économiser de l’impôt pour l’exercice en cours.

10. Remboursement anticipé du principal du prêt immobilier

Juste au cas où vous auriez remboursé un montant en principal de votre prêt immobilier au cours de l’exercice 2020-2021, n’oubliez pas d’en tirer un avantage fiscal. Le capital de l’IME est admissible à un avantage fiscal en vertu de l’article 80C, tandis que les intérêts payés sont déductibles en vertu de l’article 24.

