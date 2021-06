10 erreurs qui gâchent votre café et qui sont faciles à éviter | Vie

Nous vous racontons quelques erreurs très courantes qui se font à la maison et qu’il vaut mieux éviter si vous voulez déguster un bon café.

Nous préparons généralement le café comme on nous l’a appris. Sauf lorsque vous changez de cafetière par rapport à d’habitude, la chose normale est que la routine de préparation du café est toujours la même. Cependant, tout peut s’améliorer, encore plus si vous faites des erreurs qui gâchent légèrement la saveur de cette boisson.

Afin d’éviter certaines des erreurs les plus courantes, nous avons préparé un petit liste avec 10 erreurs qui sont généralement commises et qui sont faciles à éviter. Bien que nous soulignions que ceux-ci affectent la façon dont il est acheté, créé et consommé, pas d’autres problèmes tels que la santé ou les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas boire de café à jeun.

Dans tous les cas, certains peuvent vous être utiles, mais pas d’autres, car Selon le type de cafetière, la façon dont le café est préparé change généralement considérablement. Mieux encore, ce sont des conseils faciles à suivre.

Allons avec le 10 erreurs très courantes qui sont souvent commises Et ils ne font qu’aggraver le goût de votre café.

Acheter café moulu de n’importe quel supermarché. Nous sommes désolés de vous dire que vous devez bien choisir le produit, tout comme vous le faites avec la viande et d’autres produits. Les différences de goût sont importantes. C’est mieux éviter le café torréfié ou mélangé, sa saveur n’est pas la meilleure. Si tu peux, toujours acheter du grain et non moulu, bien que plus tard, vous deviez passer quelques minutes à le broyer. Utilisez-le peu de temps après l’avoir broyé, laisser le temps passer ne lui donnera pas le même goût. Le café ne se gâte pas, mais plus il est frais, meilleur est son goût. Au garder le mauvais café, absorbe l’humidité et d’autres saveurs.

Ne pas avoir de récipient à sceller sous vide est une erreur très couranteIl ne suffit pas de mettre une pince sur le sac et de le laisser au placard. Nettoyez soigneusement la cafetière afin qu’il n’y ait pas de taches du café que vous avez fait.

Réchauffer le café change l’organoleptique et sa saveur, parfois un excellent café peut devenir médiocre rien qu’en repassant une minute au micro-onde. Désolé mais le café trop sucré peut avoir un goût plus sucré que le café. S’habituer à les prendre sans sucre vous fera mieux apprécier les saveurs.

Si vous souhaitez acheter une cafetière à capsules et faire votre choix, nous avons compilé une liste des meilleures machines Nespresso que vous pouvez trouver en ce moment sur le marché, et également par gamme de prix.

Nous espérons que ces conseils qui pointent vers un consommation de café plus consciencieuse et chacune des étapes nécessaires à sa préparation et à sa conservation. En fin de compte, pour profiter pleinement de quelque chose, vous devez toujours faire un petit effort.