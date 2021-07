10 espoirs américains d’athlétisme à surveiller aux Jeux olympiques de Tokyo 10z viral

in

Il n’y a peut-être pas 10 secondes plus excitantes dans les sports olympiques que les finales du 100 m hommes, que les États-Unis ont dominé historiquement avec 16 médailles d’or, laissant la Jamaïque à égalité au deuxième rang avec trois. Le hic, cependant, c’est que la Jamaïque a remporté les trois derniers, grâce au détenteur du record du monde Usain Bolt.

La retraite de Bolt en 2017 laisse une grande opportunité à une équipe américaine déterminée à réaffirmer sa puissance. Les espoirs américains reposent sur Trayvon Bromell, qui cherche à effacer le souvenir de l’Achille déchiré qu’il a subi à Rio. “Il a un avantage parce qu’il sait ce que c’est que des Jeux olympiques”, a déclaré Ato Boldon, analyste sportif NBC et quadruple médaillé olympique (y compris une médaille d’argent et de bronze dans cette épreuve). « Il ne fait aucun doute qu’il pense : ‘Je dois tirer le meilleur parti de cette opportunité ; il se peut que cela ne revienne plus.

sensation de Floride Noah Lyles avait souhaité doubler sur 100m et 200m mais se contenterait d’une place dans ce dernier peloton, déclarant après sa victoire aux essais, “Je suis fatigué de stresser” des attentes. « Quoi qu’il ait fait pour se calmer, il devra le refaire », dit Boldon. “La pression d’être un favori olympique sera pire.”

D’autres espoirs américains semblent courir avec aisance. Les deux coureurs les plus excitants de Boldon sont Athing Mu, qui a dominé le 800m féminin, et Raï Benjamin, un quasi record du 400 m haies hommes. “Elle n’a pas encore vraiment été testée”, dit Boldon à propos de Mu, 19 ans; même chose avec Benjamin, qui affrontera le Norvégien Karsten Warholm, l’homme qui a battu le record du monde cette année.

“Quand ils sont vraiment testés, c’est à ce moment-là que de grandes performances sortent”, dit Boldon. Recherchez cela pour inspirer les femmes du 400 m haies Sydney McLaughlin et Dalilah Mohammed, qui gardent les meilleurs mondiaux commerciaux. Des tests hors piste sont déjà arrivés pour le sextuple médaillé d’or Allyson Félix, qui à 35 ans s’est qualifiée pour participer à ses cinquièmes Jeux olympiques (400 m) après une grossesse difficile en 2018 et luttant pour l’égalité de rémunération pour les femmes en athlétisme.

Dans les épreuves sur le terrain, le lanceur de poids Ryan Crouser aspire à répéter l’or à Rio mais doit battre son coéquipier Joe Kovacs. Et personne ne mérite plus d’attention mondiale que JuVaughn Harrison, le premier athlète à se qualifier à la fois pour le saut en hauteur et le saut en longueur masculin depuis Jim Thorpe en 1912. « Il n’y a pas assez de temps pour expliquer l’importance de ce qu’il fait », dit Boldon. “Ce n’est pas quelque chose que vous pensiez voir à l’ère moderne.”

Jeux olympiques de Tokyo 2020, cérémonie d’ouverture, vendredi 23 juillet, NBC