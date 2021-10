10 excellentes fonctionnalités de macOS Monterey qui valent la peine d’être mises à niveau

Apple a publié aujourd’hui macOS Monterey au public après plusieurs mois de tests bêta, et il apporte toute une série de nouvelles fonctionnalités et de modifications utiles à des applications telles que Safari, Maps, FaceTime, Notes, Photos, Messages, etc. d’améliorations de la vie.

Nous avons rassemblé 10 de nos fonctionnalités ‌macOS Monterey favorite préférées, mais faites-nous savoir ce que vous aimez dans la mise à jour dans les commentaires ci-dessous.

Effacer tout le contenu et les paramètres

Avec ‌macOS Monterey‌, la restauration d’un Mac aux paramètres d’usine fonctionne beaucoup plus comme sur l’iPhone et l’iPad avec iOS. Avec un bouton Effacer tout le contenu et les paramètres, vous effacez maintenant votre Mac sans avoir à réinstaller le système d’exploitation.



La fonctionnalité efface le Mac mais laisse le système d’exploitation en place afin que la machine puisse être vendue ou échangée, et c’est tellement plus pratique que les méthodes précédentes qu’elle est devenue la première place de notre liste.

AirPlay sur Mac

Grâce à la prise en charge améliorée d’AirPlay sur Mac, le contenu d’un iPhone‌ ou d’un iPad‌ peut être diffusé par AirPlay sur l’écran d’un Mac, ce qui n’était pas possible auparavant. ‌AirPlay‌ vers Mac fonctionne également avec les transferts Mac vers Mac afin que vous puissiez afficher l’écran d’un Mac sur un autre.

‌AirPlay‌ to Mac permet aux utilisateurs d’étendre ou de refléter l’affichage d’un appareil Apple sur un Mac, et puisque deux Mac sont pris en charge, un Mac peut utiliser un autre Mac comme écran externe dans une sorte de clone de fonctionnalité du mode d’affichage cible.

‌AirPlay‌ pour Mac fonctionne à la fois sans fil ou câblé à l’aide d’un câble USB-C, la connexion filaire étant utile pour réduire toute latence possible. Vous pouvez également utiliser AirPlay‌ pour transformer votre Mac en haut-parleur associé à d’autres haut-parleurs ‌AirPlay‌ 2 pour un son multiroom, et vous pouvez effectuer des entraînements ‌AirPlay‌ Apple Fitness+ sur le Mac.

‌AirPlay‌ to Mac fonctionne avec le MacBook Pro 2018 ou ultérieur ou MacBook Air, 2019 ou ultérieur iMac ou Mac Pro, le ‌iMac‌ Pro et le 2020 ou ultérieur Mac mini.

De nombreuses fonctionnalités ‌FaceTime‌ disponibles dans iOS 15 sont également incluses dans la version macOS Monterey‌ de ‌FaceTime‌. Il existe une fonction Créer un lien pour les appels ‌FaceTime‌ qui permet aux personnes de se joindre à votre appel beaucoup plus facilement, car elle est similaire au fonctionnement de Zoom et d’autres applications vidéo, et elle est idéale pour planifier des appels.



Les utilisateurs de PC et d’Android peuvent désormais rejoindre les appels ‌FaceTime‌ depuis le Web en utilisant ces liens ‌FaceTime‌ créés par les utilisateurs Apple.

Apple a également ajouté un effet de mode Portrait aux appels ‌FaceTime‌ sur le Mac afin que vous puissiez flouter l’arrière-plan derrière vous pendant que vous discutez. Une nouvelle vue Grille peut afficher tout le monde dans l’appel en même temps, et il existe de nouveaux modes audio. L’isolation vocale minimise le bruit de fond et se concentre sur votre voix, tandis que le large spectre peut être utilisé pour mettre en évidence tous les sons s’il y a plusieurs personnes à votre extrémité de l’appel.

‌FaceTime‌ sur ‌macOS Monterey‌ bénéficiera de toutes les fonctionnalités SharePlay disponibles sur les appareils iOS dans iOS 15.1, mais SharePlay n’était pas prêt à être publié lors du lancement de ‌macOS Monterey‌ et il arrivera à une date ultérieure.

Note rapide

L’application Notes dans macOS Monterey‌ a été améliorée avec une nouvelle fonctionnalité Quick Note conçue pour prendre des notes, peu importe ce que vous faites. Si vous placez votre curseur dans le coin tout en bas à droite de l’écran, une petite icône de note apparaîtra.



En cliquant dessus, vous ouvrez une note rapide dans laquelle vous pouvez écrire une pensée, ajouter un lien, enregistrer une photo, etc. Les notes rapides sont enregistrées dans une section dédiée de l’application Notes et sont accessibles sur tous les appareils.

Groupes d’onglets Safari

Apple avait initialement prévu de peaufiner la conception de Safari dans ‌macOS Monterey‌, en ajoutant une barre d’onglets repensée qui se fond mieux dans l’arrière-plan de la page Web, mais après des plaintes, ce plan a été abandonné et Safari ressemble en grande partie à Big Sur.



Si vous le souhaitez, vous pouvez activer le nouveau design « Compact » dans la section Préférences de Safari, mais il existe un changement plus notable dans Safari – Groupes d’onglets.

Avec les groupes d’onglets, vous pouvez enregistrer des groupes d’onglets ensemble, puis les revoir plus tard. Si vous planifiez des vacances, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs onglets que vous souhaitez garder ouverts et revisiter plus tard sans que les onglets n’occupent toute votre barre d’onglets Safari, avec des groupes d’onglets vous permettant de tout enregistrer et de l’ouvrir à nouveau. plus tard.

Avatar Memoji animé

Memoji peut maintenant être défini comme votre avatar macOS, apparaissant sur l’écran de verrouillage à la place de l’image fixe standard. Dans les Préférences Système, cliquez sur votre profil et vous pouvez créer ou choisir un Memoji pour servir d’avatar.



Vous pouvez choisir une pose préférée et un style, qui ajoute une couleur d’arrière-plan, puis cliquer sur Enregistrer pour la définir. Memoji s’animera sur l’écran de verrouillage du Mac lorsque vous vous connecterez à votre Mac. Si vous faites quelque chose comme entrer votre mot de passe mal, vous verrez le Memoji réagir.

Les émojis et les monogrammes initiaux sont également des options pour les avatars Mac à Monterey, ainsi qu’un nouvel onglet « Suggestions » qui contient diverses options de photo de profil.

Se concentrer

Focus est une version plus adaptée de Ne pas déranger qui est destinée à vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites en ce moment tout en bloquant les distractions inutiles.



Par exemple, vous pouvez créer un mode de mise au point « Travail » qui minimise les notifications des applications non liées au travail pour vous aider à mieux vous concentrer sans interruption. Apple a des modes de mise au point intégrés pour des choses comme le sommeil et la conduite, et vous pouvez créer des modes de mise au point personnalisés. Avec Focus, vous pouvez choisir les applications et les personnes autorisées à vous contacter à différents moments.

Si vous êtes en mode Focus et que quelqu’un essaie de vous envoyer un message, il sera averti que vos notifications sont désactivées (bien qu’il soit toujours possible de passer en cas d’urgence), et si vous activez Focus sur un appareil, il est automatiquement synchronisé avec tous vos appareils.

Raccourcis

L’application Raccourcis qui a été introduite pour la première fois sur ‌iPhone‌ et ‌iPad‌ est désormais disponible sur Mac, vous pouvez donc accéder à tous vos raccourcis préférés. Apple a conçu des raccourcis spécifiques à Mac qui sont disponibles dans la Galerie, et vous pouvez créer les vôtres.



Les raccourcis ont été mis à jour avec les suggestions d’action suivante pour faciliter la création de nouveaux raccourcis, et les flux de travail de votre application Automator peuvent être convertis en raccourcis. Pour les utilisateurs Pro, il existe une intégration AppleScript et une compatibilité avec les scripts shell.

Les raccourcis sont profondément intégrés à ‌macOS Monterey‌ et peuvent être exécutés à partir du Dock, de la barre de menus, du Finder, de Spotlight ou à l’aide de Siri, et ils sont universels, donc les raccourcis créés sur votre ‌iPhone‌ peuvent être utilisés sur votre Mac et vice versa.

Contrôle universel (à venir)

L’une des principales caractéristiques de ‌macOS Monterey‌, Universal Control permettra à une seule souris et à un seul clavier de fonctionner sur plusieurs Mac ou iPad. Donc, si vous avez une configuration de bureau avec un iMac‌, un MacBook et un iPad‌, vous pouvez utiliser une souris et un clavier pour contrôler les trois.



Universal Control n’est pas encore disponible car il n’était pas prêt à temps pour le lancement de macOS Monterey‌, mais il le sera dans une future mise à jour de ‌macOS Monterey‌.

En savoir plus sur macOS Monterey

Il y a des tonnes d’autres fonctionnalités dans macOS Monterey‌ qui valent la peine d’être vérifiées, et nous avons un aperçu complet de toutes les nouveautés de la mise à jour dans notre résumé de macOS Monterey.