10 exemples de contenu B2B qui prouvent que le B2B n’a pas à être nul

Le contenu B2B n’a pas besoin d’être ennuyeux. Des infographies aux podcasts, il existe de nombreux formats de contenu que vous pouvez utiliser pour éduquer, divertir, inspirer et vous connecter avec votre public. Mais pourquoi tant de spécialistes du marketing B2B produisent-ils du matériel ennuyeux, générique ou totalement blasé ? Peut-être qu’ils n’ont pas les bonnes ressources. Peut-être qu’ils n’ont pas la bonne stratégie de contenu. Ou peut-être qu’ils n’ont pas les bonnes idées. Si vous appartenez à l’une de ces catégories, ne vous inquiétez pas. Nous pouvons vous aider à vous remettre sur la bonne voie, en commençant par une nouvelle inspiration. Vous trouverez ici certains de nos exemples de contenu B2B récents préférés qui prouvent à quel point vous pouvez être créatif, même en B2B.

10 exemples de contenu B2B uniques et passionnants

Les meilleures marques utilisent la créativité, la variété et une bonne narration pour créer un contenu attrayant qui va bien au-delà du livre électronique B2B ennuyeux. Ces exemples prouvent comment différents formats, un bon design et un contenu de valeur peuvent faire ressortir votre marque à chaque étape du parcours d’achat.

1) Changements simples par Bynder (Vidéo)

Pourquoi nous l’aimons : Absurdement divertissant

Comment utiliser un petit budget pour susciter l’intérêt des gens et raconter l’histoire de votre marque en moins de 20 secondes ? Si vous êtes Bynder, vous prenez un costume de dinosaure et faites preuve de créativité. C’est un excellent exemple de contenu intelligent qui se démarque. C’est un concept simple et divertissant, mais surtout, il délivre un message simple : « Ne vous laissez pas entraîner dans les processus préhistoriques. Bynder vous invite à sortir des sentiers battus et à faire évoluer votre processus de création de contenu, ce dont ils se révèlent être des experts avec cette seule vidéo.

2) Le retour des événements en personne par Splash (boîte à outils)

Pourquoi nous l’aimons : Identité de marque lumineuse et audacieuse

Revenir à des événements en personne après la pandémie peut sembler intimidant, mais cette délicieuse boîte à outils le rend excitant. Il regorge de ressources utiles pour faciliter la planification d’événements, mais c’est vraiment le traitement créatif coloré qui a attiré notre attention. Tant de design B2B est «sûr», mais Splash suit leur nom et fait une véritable déclaration avec une palette violette ludique qui vous donne l’impression de parcourir un morceau de divertissement.

3) L’art et la science de la collaboration de contenu par Ceros (Guide interactif)

Pourquoi nous l’aimons : Conception A+

Ceros est une plate-forme de conception basée sur le cloud qui alimente le contenu interactif le plus exceptionnel du Web. Il n’est pas surprenant qu’ils utilisent l’interactivité dans leur contenu marketing. Non seulement leur contenu est génial, mais la présentation est parfaite. Les visuels ont de la personnalité, l’animation est transparente et le contenu est facile à naviguer. Nous avons consommé beaucoup de contenu sur le pouvoir d’une bonne narration, mais ce guide fait également un excellent travail pour raconter l’histoire de la marque, car sa personnalité est présente dans chaque partie. C’est le type de ressource que vous souhaitez mettre en signet et revenir encore et encore.

4) À la recherche de Salaï par SAP (podcast)

Pourquoi nous l’aimons : Une approche expérimentale

Ce podcast était une partie unique du plan de la marque pour commercialiser SAP Leonardo (une unité commerciale et une plate-forme logicielle SAP axées sur l’utilisation de technologies intelligentes telles que la blockchain et l’IOT dans les entreprises). Mais au lieu d’adopter une approche plus traditionnelle (par exemple, un podcast commercial qui discutait des innovations technologiques des leaders d’opinion), ils ont décidé d’essayer quelque chose de complètement différent et de produire un podcast narratif en 9 épisodes qui combine voyage dans le temps, mystère, etc. En fin de compte, l’objectif était de recadrer le récit culturel autour des nouvelles technologies (comme celles de SAP) en utilisant la narration comme outil clé. Le projet a connu un tel succès qu’il a remporté le prix du meilleur projet de podcast et de marketing de contenu de l’année du Content Marketing Institute en 2019.

5) VideoAmp (Site Internet)

Pourquoi nous l’aimons : Un design qui différencie

Chaque élément de contenu créé par votre marque reflète qui vous êtes, et votre site Web est l’un des moyens les plus importants de le transmettre. À une époque où tant de sites Web B2B sont complètement génériques, modélisés et sans intérêt, VideoAmp a utilisé son site Web pour raconter l’histoire de sa marque à partir du moment où vous cliquez dessus. Le design élégant, les animations abstraites inspirées des données et les messages forts les distinguent des concurrents et vous disent tout ce que vous devez savoir sur qui ils sont et pourquoi vous devriez travailler avec eux.

6) Divisé (Contenu social)

Pourquoi nous l’aimons : AF divertissant

La gestion des cartes de crédit n’est pas toujours le sujet le plus sexy ou le plus intéressant, et vous pensez rarement à une société financière comme une source de contenu divertissante. Puis vint Divvy. Leur stratégie sociale associe un excellent design et une touche d’effronterie pour créer un contenu social convaincant qui vous rendra LOL. Par exemple, leurs #ExpenseHorrorStories présentent des anecdotes sur les choses les plus folles que les gens ont essayé de soumettre comme dépense d’entreprise. Non seulement les histoires sont hilarantes, mais elles créent un sentiment de camaraderie et de commisération parmi les clients de Divvy. C’est difficile à faire en B2B, mais ils le font magistralement.

7) Évaluez la maturité de votre service client par Freshworks (Quiz)

Pourquoi nous l’aimons : Contenu personnel et précieux

Les quiz sont le portail idéal pour vous aider à établir une relation avec un client potentiel. Ils sont particulièrement efficaces car ils construisent une histoire personnelle autour de l’utilisateur, le guidant vers les informations dont il a besoin. Ce quiz Freshworks vous aide à comprendre l’état de vos opérations de service client, en fournissant un score global, une analyse détaillée de vos performances et des améliorations recommandées. Présenté dans ce package simple et bien conçu, le quiz apporte de la valeur et aide les utilisateurs à prendre de meilleures décisions pour améliorer leur succès.

8) La liste de contrôle ultime pour le retour au travail pour les gestionnaires, les responsables informatiques et les employés par Wrike (Liste de contrôle)

Pourquoi nous l’aimons : Simple mais efficace

Chaque fois que vous facilitez la vie de votre public, il vous appréciera. Les guides, cahiers d’exercices, boîtes à outils et listes de contrôle comme celui-ci sont particulièrement efficaces. Nous aimons la liste de contrôle simple de Wrike pour deux raisons : elle est bien conçue, conforme à la marque et complète, donnant aux lecteurs toutes les informations dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leur lieu de travail à la suite de la pandémie.

9) Calculateur de retour sur investissement Pardot (Outil)

Pourquoi nous l’aimons : Pratique avec de la personnalité

Les outils sont super utiles, mais ils peuvent être presque indiscernables les uns des autres. Si votre marque fournit un contenu de valeur à quelqu’un, vous voulez qu’il sache qu’il s’agit de votre marque. Pardot le fait bien. Leur calculateur de retour sur investissement est guidé par une mascotte sympathique qui ajoute un contexte pour chaque question. Cela ressemble moins à une calculatrice qu’à un jeu, ce qui change totalement l’expérience.

10) Rapport de développement durable 2020 de Siemens (infographie)

Pourquoi nous l’aimons : Les faits saillants font gagner du temps aux gens

Les valeurs de votre entreprise sont une grande partie de l’histoire de toute marque B2B, il est donc crucial de créer du contenu qui met en évidence cela. Siemens le fait bien avec son rapport de développement durable 2020. Pour rendre les informations du rapport plus facilement accessibles, ils ont créé une infographie simple qui détaille les progrès réalisés. En utilisant la conception pour donner vie au contenu, ils peuvent partager leurs points forts sans obliger quelqu’un à parcourir l’intégralité du rapport. (Cela dit, c’est aussi un excellent point de départ pour encourager les gens à voir le rapport complet.)

Comment créer un meilleur contenu B2B

Quel que soit votre produit ou service, vous pouvez créer un contenu intéressant et engageant si vous avez la stratégie et l’infrastructure en place.