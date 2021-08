10 face à Man Utd en août pour financer le double transfert

in

Man Utd est prêt à supprimer 10 étoiles pour aider à financer une paire de transferts pour compléter leurs dépenses, tandis que Tottenham est en “pourparlers préliminaires” sur la réunion d’un as des Wolves avec le nouveau patron Nuno Espirito Santo – le tout dans les potins de transfert de mardi.

RUTHLESS MAN UTD EYEING DOUBLE OFFRE

Homme Utd ont mis 10 étoiles actuelles «à vendre» afin d’aider à financer une paire de transferts qui compléteront leurs affaires d’été.

C’est selon le Sun, qui affirme que le travail des Diables rouges cet été est loin d’être terminé.

L’acquisition de Jadon Sancho et l’arrivée imminente de Raphael Varane ont fait croire aux fans de Man Utd que leur club construit enfin une équipe capable de se battre pour le titre de Premier League.

Mais afin de mener d’autres affaires sur la touche finale, de l’espace dans l’équipe doit être libéré et de l’argent pour financer les transactions doit être généré.

Le journal rapporte que l’arrière droit de l’Atletico Madrid Kieran Trippier reste à l’ordre du jour. Ole Gunnar Solskjaer chercherait une option plus offensive dans le poste. De plus, la sensation montante rennaise Eduardo Camavinga a suscité leur intérêt au milieu de terrain.

Pour aider à concrétiser ces accords, le rapport Sun Man Utd « cherche à récupérer 100 millions de livres sterling » sur les ventes.

En tant que tels, ils déclarent “Jesse Lingard, Anthony Martial, Phil Jones et Diogo Dalot à vendre”. Solskjaer a laissé entendre que Lingard et Martial avaient un avenir à Old Trafford le mois dernier. Cependant, l’article prétend le contraire, l’inférence étant que Man Utd sanctionnerait une sortie si cela les aidait à atterrir d’autres cibles dans la fenêtre.

Dalot a été lié à l’AC Milan, tandis que Phil Jones pourrait partir en tant qu’agent libre si Man Utd mettait fin à son contrat.

« Andreas Pereira, Daniel James, Alex Telles, Axel Tuanzebe et Brandon Williams » sont également répertoriés comme « excédentaires par rapport aux besoins ».

Mais le nom qui fait les gros titres qui complète la liste est celui de la superstar française Paul Pogba.

Le PSG a été fortement lié au dépôt d’une approche pour le joueur de 28 ans qui n’a plus que 12 mois sur son contrat actuel. Si Pogba refusait de signer de nouvelles conditions, le Sun pense que Man Utd sera impitoyable et sanctionnera une vente en août.

NUNO EYEING WOLVES REUNION À TOTTENHAM

Tottenham est en pourparlers préliminaires avec les Wolves au sujet de la signature de Conor Coady, le patron des Spurs Nuno Espirito Santo souhaitant retrouver le défenseur anglais de 28 ans dans le nord de Londres. (Initié du football)

Liverpool devrait se tourner vers Guido Rodriguez cet été alors qu’il cherche à remplacer Georginio Wijnaldum. (Express quotidien)

James Rodriguez a été informé qu’il n’était pas dans les plans de Rafa Benitez et Everton se prépare à le vendre, l’AC Milan étant considéré comme sa destination la plus probable. (Courrier quotidien)

Joe Hart subira un examen médical au Celtic mardi avec des frais de 1 million de livres sterling déjà convenus pour son déménagement de Tottenham. (Courrier quotidien)

Olivier Giroud souhaite que l’ancien coéquipier de Chelsea, Hakim Ziyech, le rejoigne à l’AC Milan. (Courrier quotidien)

Le gourou de la touche Thomas Gronnemark a annoncé qu’il travaillerait avec Liverpool pour une quatrième saison consécutive. (Courrier quotidien)

Newcastle serait devenu le dernier club anglais à s’intéresser à Aaron Ramsey. Ils sont réputés avoir fait une démarche auprès de la Juventus au sujet d’un éventuel transfert. (Courrier quotidien)

LEVY DEFIANT SUR TOTTENHAM TALISMAN KANE

Daniel Levy s’attarde sur le prix demandé pour Harry Kane alors que les choses tournent mal entre Tottenham et le capitaine de leur club. (Le soleil)

Manchester City est à 40 millions de livres sterling du prix demandé de 160 millions de livres sterling par Tottenham pour l’attaquant anglais Harry Kane, 27 ans. (Daily Star)

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema est sur le point de signer une prolongation de contrat d’un an qui le maintiendra au club jusqu’en 2023, selon un rapport en Espagne. (Courrier quotidien)

Lionel Messi signera enfin son nouveau contrat avec Barcelone plus tard cette semaine. (Express quotidien)

La petite amie de Jack Grealish, Sasha Attwood, a révélé qu’elle recevait 200 menaces de mort par jour sur des plateformes de médias sociaux « toxiques » pendant l’Euro 2020. (The Sun)

Jose Mourinho a tourné son attention vers le milieu de terrain du Borussia Dortmund et du Danemark Thomas Delaney. C’est après avoir raté le Granit Xhaka d’Arsenal. (Le soleil)

ARSENAL LEADER SCRAMBLE POUR L’ATTAQUANT DU REAL MADRID

Arsenal mène la course pour la star du Real Madrid Marco Asensio, selon les rapports. (Le soleil)

Leicester City, Leeds United et Everton sont en compétition pour la signature de l’ailier espagnol du Real Madrid Marco Asensio, 25 ans. (Fichajes)

Manchester City défendra son titre de Premier League en 2021-2022, du moins selon un “supercalculateur” basé sur les marchés des paris. Chelsea terminera deuxième devant Liverpool et Manchester United. (Daily Mirror)

Arsenal a reçu un « non » rapide de l’Inter Milan après avoir proposé d’échanger directement Alexandre Lacazette contre Lautaro Martinez. (Daily Mirror)

Brendan Rodgers a doublé ses affirmations selon lesquelles James Maddison ne serait pas vendu cet été. (Daily Mirror)

L’incapacité de Liverpool à retirer plus de ses joueurs marginaux de leurs livres a conduit à leur incapacité à signer maintenant l’attaquant du Borussia Dortmund Donyell Malen. (Étoile du jour)

Granit Xhaka devrait être récompensé par un nouveau contrat avec Arsenal avec un transfert à Rome qui n’est apparemment plus à l’ordre du jour. (Étoile du jour)

Manchester United devra peut-être attendre encore une semaine pour dévoiler Raphael Varane qui attend toujours un visa pour se rendre en Angleterre. (Le télégraphe du jour)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Aston Villa a fait une deuxième offre pour le milieu de terrain anglais de 26 ans de Southampton, James Ward-Prowse, après le rejet de leur offre initiale de 25 millions de livres sterling. (Courrier quotidien)

L’Atletico Madrid se prépare au transfert potentiel du défenseur de 30 ans Kieran Trippier à Manchester United en alignant l’Alessandro Florenzi de la Roma, 30 ans, en remplacement de l’international anglais. (COMME)

Chelsea espère faire une offre pour le défenseur de Séville Jules Kounde, 22 ans. Mais les Bleus devront vendre un défenseur central existant avant qu’un accord pour le Français puisse être conclu. (Express quotidien)

L’intérêt de Liverpool pour le milieu de terrain italien de 24 ans de l’Inter Milan Nicolo Barella a été minimisé. (Écho de Liverpool)

Newcastle United cherche à recruter le milieu de terrain français de 21 ans Boubacar Kamara de Marseille pour environ 10 millions de livres sterling. (Courrier quotidien)

Arsenal et Everton sont liés à une décision de l’attaquant américain de 20 ans de Schalke, Matthew Hoppe. (Étoile du jour)