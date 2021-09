10 façons d’améliorer l’anthologie obsédante 10z viral

Avertissement concernant le contenu : cet article contient des références à la toxicomanie et au racisme.

Midnight Mass, la série de suivi de Mike Flanagan de ses films acclamés par la critique The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, a été très attendue depuis que le projet a été annoncé pour la première fois. Maintenant qu’il a été publié, des discussions sont déjà en cours sur la façon dont la mini-série autonome se compare aux versements précédents de Flanagan.

Étant donné à quel point les deux entrées de la série Haunting ont été appréciées, par les critiques et les fans, il faudrait un véritable travail de génie pour que Flanagan surpasse son travail précédent. Mais si les premières réactions élogieuses ont quelque chose à voir, il est tout à fait possible que Flanagan ait créé son chef-d’œuvre, dépassant les deux saisons de la hantise dans le processus.

dix C’est une histoire entièrement originale

La précédente série Netflix de Flanagan, The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, étaient toutes deux des adaptations d’histoires classiques de fantômes et d’horreur écrites par Shirley Jackson et Henry James. Alors que Hill House était une adaptation plus proche de la célèbre nouvelle de Jackson, Bly Manor incorporait plusieurs histoires de James, dont The Turn of the Screw, “The Jolly Corner” et “The Romance of Certain Old Clothes”.

Mais pour Midnight Mass, Flanagan supprime toutes les adaptations, produisant à la place une œuvre complètement originale. Bien qu’il y ait des inspirations évidentes, en particulier de Stephen King, Midnight Mass est à lui seul une œuvre d’horreur distinctement originale.

9 Il développe les idées de l’anthologie obsédante

Alors que Bly Manor avait des références claires à son prédécesseur Hill House, Midnight Mass perpétue l’héritage des deux séries, mais de manière beaucoup plus subtile et plus profonde. Une grande partie de ce qui a fait le succès de l’anthologie Haunting était l’accent mis par la série sur les émotions et les expériences humaines, indépendamment des éléments d’horreur externes.

La messe de minuit approfondit l’exploration de ces idées, avec des réflexions sur la vie et la mort, la foi et le doute, l’amour et la perte, et bien plus encore. De nombreuses réflexions de personnages de la série Haunting ont l’impression d’être enfin cristallisées dans leur forme finale ici.

8 C’est plus court et ça va plus vite

Parfois, les idées nécessitent plus de temps pour se concrétiser et les intrigues peuvent prendre du temps à se développer. Il est vrai que Midnight Mass est un peu une combustion lente, car les deux premiers épisodes prennent leur temps à construire le monde, à présenter les personnages et à créer un sentiment progressif de terreur imminente.

Mais on ne peut pas non plus ignorer que Midnight Mass est un total rapide de sept épisodes, par rapport aux neuf épisodes de Bly Manor et aux dix épisodes de Hill House. Même avec des temps d’exécution d’épisode plus longs et des scripts remplis de monologues longs et éclatants, Midnight Mass raconte son histoire d’une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus rationalisée.

7 Il contient des éléments surnaturels

Les deux saisons de la série Haunting présentent de nombreux frissons et sensations surnaturelles, mais l’anthologie s’attache en grande partie au monde des fantômes et à leur fonctionnement dans différents scénarios. Midnight Mass change complètement le jeu avec un type de terreur très différent.

Bien que le père Paul prétende que la créature est un ange, il est clair que le monstre central de Midnight Mass est une sorte de vampire, un monstre squelettique ailé qui fait que les habitants de l’île Crockett ont faim de sang et brûlent au soleil. C’est le premier vrai personnage de monstre à apparaître dans l’une des séries Netflix de Flanagan.

6 C’est aussi plus réaliste

Même si Midnight Mass vire dans un territoire largement surnaturel et monstrueux, il offre toujours une histoire extrêmement ancrée dans la réalité. L’histoire centrale de Riley Flynn permet à la série de se concentrer sur ce qui se passe lorsqu’un homme retourne dans sa ville natale après avoir passé des années en prison.

L’histoire d’Erin Greene dépeint également le retour d’une fille prodigue dans une communauté à laquelle elle ne s’est jamais sentie appartenir, alors qu’elle lutte pour sortir d’un mariage abusif et apprendre à devenir une mère célibataire. Même si ces personnages et d’autres sont entraînés dans une horreur apocalyptique, leur vie quotidienne et leurs motivations sont profondément familières.

5 Kate Siegel dans un rôle principal

En tant que l’un des collaborateurs les plus fréquents de Flanagan et de sa femme, Kate Siegel est apparue dans les trois séries que Flanagan a produites pour Netflix jusqu’à présent. Elle a une présence mémorable à Hill House en tant que Theo Crain, un personnage qui est devenu une icône d’horreur LGBTQ +, et un rôle plus petit mais important dans Bly Manor en tant que Viola Lloyd, la Dame du lac.

Mais dans Midnight Mass, Siegel obtient enfin son moment pour vraiment briller. En tant qu’Erin Greene, Siegel devient progressivement le personnage central de la série, qui est rapidement devenu un favori des fans sur cette île qui sombre rapidement dans l’obscurité et le chaos. Elle est plus qu’à la hauteur.

4 Il touche à des problèmes plus profonds

À la fin de la série, la plupart des personnages de Bly Manor et la plupart des personnages de Hill House ont reçu des fins appropriées, et les téléspectateurs pouvaient repartir en se sentant émus et satisfaits. Midnight Mass ne fait aucun effort pour conclure les choses aussi proprement pour ses téléspectateurs, au lieu de cela, naviguant astucieusement un équilibre entre chagrin et espoir.

Même si la plupart des personnages meurent à la fin de la série, les problèmes auxquels beaucoup de ces personnages sont confrontés ne pourraient jamais être résolus en l’espace d’une mini-série. La rédemption, le pardon et l’expiation sont tous des moteurs émotionnels clés pour les voyages de nombreux personnages, qui prennent tous des vies à accomplir.

3 C’est plus effrayant

Même si Midnight Mass n’a pas beaucoup de peurs de saut traditionnelles ou de tropes familiers associés à l’horreur et aux thrillers, la série parvient toujours à être la plus effrayante de la série Netflix de Flanagan à ce jour.

Alors que Midnight Mass se dirige vers sa fin dévastatrice, le côté le plus laid de l’humanité est révélé (associé au vampirisme) et crée l’une des scènes les plus poignantes de l’horreur récente. Cette fin catastrophique est provoquée par le fanatisme et la foi aveugle plus que par leur faim de sang, et c’est la partie la plus effrayante de toutes.

2 Il s’engage dans des sujets politiques et sociaux

Midnight Mass est la première de la série Netflix de Flanagan à se dérouler complètement dans le présent. En conséquence, la série devient l’une des rares qui n’hésite pas à mélanger l’horreur avec des commentaires sociaux, en particulier en ce qui concerne la politique. Mais il le fait d’une manière qui ne semble pas écrasante, unilatérale ou didactique.

Le personnage de Bev Keane permet une discussion significative sur le fanatisme et les préjugés. La présence du shérif Hassan sur l’île introduit des réflexions cruciales sur le racisme et les préjugés dans la main-d’œuvre et la religion. D’autres sujets sensibles, comme la toxicomanie, sont également habilement traités, contribuant davantage au message très chargé de la série.

1 Le projet le plus personnel de Mike Flanagan à ce jour

Chaque fois qu’un créateur produit une œuvre, il est inévitable qu’il apporte toujours sa touche personnelle que personne d’autre ne pourrait avoir. Mais Mike Flanagan a été très ouvert sur la façon dont ce projet a été personnel pour lui, et combien de temps il a fallu pour réaliser ce projet.

Flanagan tire son inspiration profondément personnelle pour cette série de ses années de formation et de son expérience en tant qu’enfant de chœur dans l’église catholique. Il attribue également à son propre rétablissement une inspiration clé pour l’histoire de Riley et pour le mélange des thèmes de la toxicomanie, de la religion et du vampirisme.

