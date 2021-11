10 façons de se mettre de bonne humeur cet hiver alors que les soirées s’assombrissent

Ne laissez pas le temps hivernal vous abattre (Photo: .)

L’hiver peut être une période difficile. Au fur et à mesure que les nuits sombres arrivent, l’enthousiasme et la motivation pour la santé et la forme physique peuvent commencer à décliner.

Cependant, il y a de petites choses que vous pouvez faire pour vous-même chaque jour pour améliorer votre bien-être.

Daisy York et Darcy Lawler sont co-fondateurs de la clinique de thérapie nutritionnelle fonctionnelle Aegle.

Ici, ils partagent dix perles de sagesse pour vous aider à maintenir la résilience immunitaire, à stabiliser les niveaux d’énergie et à soutenir votre humeur.

Commencez la journée avec un petit-déjeuner sain

« Non seulement le petit-déjeuner est une occasion de nourrir le corps et le cerveau avec des nutriments, mais il aide également à ancrer notre rythme circadien. Établir une routine de petit-déjeuner nutritive peut être inestimable pour restaurer l’énergie, améliorer les performances cognitives et améliorer la qualité et la quantité de sommeil.

« Commencez par ajouter un petit nombre de noix au petit-déjeuner. Les noix contiennent un mélange unique de polyphénols, de graisses saines et de vitamine E pour protéger le cerveau.

« L’ajout de baies (fraîches ou congelées) fournit des vitamines, des minéraux et des polyphénols antioxydants, qui aident à « balayer » les radicaux libres et à réduire le stress oxydatif. Les myrtilles en particulier sont riches en anthocyanes et comptent parmi les antioxydants les plus puissants des fruits et légumes.’

Faites le plein de graines de chia

« Les graines de chia ont gagné leur place parmi les superaliments en raison de leur densité nutritionnelle impressionnante. Ils sont une merveilleuse source végétale d’acides gras oméga-3, de fibres, d’antioxydants et de minéraux importants. De cette façon, les graines de chia peuvent aider à nourrir le cerveau (qui repose fortement sur des graisses saines), à maintenir les niveaux d’énergie et à soutenir le microbiome intestinal.

«Des études ont montré que les graines de chia ont des effets bénéfiques sur la santé, notamment en abaissant la glycémie, le cholestérol LDL et la pression artérielle. L’une des meilleures façons d’introduire les graines de chai est dans une confiture de baies mélangées de chia.

« Cela combine les avantages des graines de chia avec les merveilleux avantages pour la santé associés à une alimentation colorée. »

Faites votre propre confiture de chia aux baies mélangées

La confiture de chia est un régal sain mais délicieux

« Remplie d’antioxydants, d’acides gras oméga-3 sains et de fibres, elle a tout le goût d’une confiture conventionnelle mais a un fort impact nutritionnel. Ajoutez une cuillerée sur du porridge, ou du yaourt vivant, ou tartinez-vous sur du pain grillé ou un gâteau à l’avoine.’

Ingrédients

2 tasses de baies mélangées surgelées (y compris les framboises car la texture fonctionne bien avec les graines de chia) 2 cuillères à soupe de graines de chia 1 cuillère à soupe de sirop d’érable ou de miel brut (facultatif) Pressez du jus de citron (facultatif)

Méthode

Chauffer les baies congelées dans une petite casserole à feu doux, en remuant de temps en temps jusqu’à ce que les baies commencent à se décomposer. Écrasez-les avec une fourchette ou une cuillère en bois. Ajouter les graines de chia et bien mélanger le mélange. Goûtez le mélange et ajoutez du citron et du sirop d’érable au goût. Retirer la casserole du feu et laisser épaissir pendant cinq minutes. Remuer à nouveau et transférer dans un contenant hermétique. Peut se conserver au réfrigérateur jusqu’à

à une semaine.

Ajoutez des graines à votre alimentation

«Les graines sont une source précieuse de vitamines et de minéraux, de graisses saines, de protéines végétales, de fibres et de polyphénols. Ce sont des centrales riches en nutriments qui aident à soutenir les niveaux d’énergie, à réduire l’inflammation et à nourrir nos microbes intestinaux.

« L’ajout de graines à une alimentation équilibrée peut aider à réduire la glycémie, le cholestérol et la tension artérielle. L’un des moyens les plus simples de commencer à les incorporer dans l’alimentation est de conserver un pot de graines mélangées (vous pouvez acheter des « mélanges de graines oméga » dans les supermarchés qui incluent la citrouille, le tournesol, le chia, le lin, la nigelle, le sésame, etc.) au réfrigérateur et saupoudrer sur les soupes, les salades, les accompagnements de légumes, les bouillies et les yaourts.

« De plus, les graines sont excellentes lorsqu’elles sont utilisées en pâtisserie pour ajouter de la profondeur, de la saveur et des nutriments à des choses comme le pain. »

Goûter au chocolat noir

«Le cacao contient des antioxydants et des acides aminés qui favorisent l’humeur et le sommeil.

« Lorsque vous achetez du chocolat, n’oubliez pas que plus la teneur en cacao est élevée, plus la valeur nutritive est élevée – recherchez des options qui offrent une teneur minimale en cacao de 70 % avec une courte liste d’ingrédients (évitez les alternatives au chocolat au lait de mauvaise qualité qui contiennent des émulsifiants, des arômes artificiels et beaucoup de sucre raffiné).

Soit actif

«De nombreuses recherches soutiennent l’idée que l’exercice est essentiel pour soutenir la diversité du microbiome intestinal, la santé du cerveau, l’humeur et le sommeil, ainsi que de nombreux autres avantages pour la santé.

«Des études montrent que l’exercice augmente la quantité de facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) – une protéine inestimable responsable de l’amélioration de la cognition, de la mémoire et de la santé des cellules cérébrales.

« L’exercice est l’un des moyens les plus efficaces d’augmenter nos niveaux de BDNF et peut être extrêmement efficace pour améliorer la qualité et la quantité du sommeil. »

Faites le plein d’essentiels pour les armoires de magasin

«Nous accordons une grande importance au fait d’avoir un garde-manger raisonnablement bien approvisionné en hiver afin de tirer le meilleur parti des produits frais de saison disponibles. Les herbes, les épices, les vinaigres infusés (j’ai récemment découvert un balsamique à la mûre et au thym qui change la donne) et les bouillons de légumes de qualité peuvent ajouter une saveur énorme aux légumes d’hiver et garder les choses intéressantes.

« Les fruits secs (canneberges, raisins secs, rondelles de pomme et abricots) sont également d’excellentes collations saines, tandis que des pots d’olives mélangées, d’artichauts, de tomates séchées, de gousses d’ail et d’oignons marinés peuvent ajouter une diversité de couleurs aux plats.

« Enfin, les paquets de légumes secs et de céréales prêts à l’emploi, par exemple les lentilles, le freekeh, l’orge perlé, le riz sauvage et mélangé sont des moyens rapides et faciles d’incorporer des fibres supplémentaires dans la cuisine familiale, en particulier pendant la saison des fêtes, lorsque les fibres peuvent être facilement oubliées. ‘

Bien dormir

Une bonne routine de sommeil peut renforcer votre système immunitaire (Photo : .)

«Le sommeil est une composante essentielle d’un système immunitaire résilient. Un sommeil insuffisant affaiblit le système immunitaire et réduit notre capacité à repousser les infections bactériennes et virales.

« Quand il s’agit de favoriser le sommeil, notre corps réagit extrêmement bien à la routine, qui sert à ancrer le rythme circadien. Pour ceux qui se réveillent fatigués et ont du mal à dormir toute la nuit, une première étape consiste à établir des heures de réveil et de coucher fixes qui permettent huit heures de sommeil.

« Les besoins de sommeil individuels varient et cette fenêtre peut être ajustée au fil du temps. Envisagez une routine « sans technologie 90 », en évitant la technologie 90 minutes avant le coucher. Les mélanges de thé de nuit peuvent favoriser un sommeil réparateur.

« Recherchez des mélanges contenant de la racine de valériane, qui a été étudiée pour son interaction positive avec les substances chimiques de notre cerveau (neurotransmetteurs) associées à la relaxation et au sommeil. »

Ajoutez plus d’herbes fraîches à vos plats

« L’adoption d’herbes fraîches telles que le romarin, le thym, la sauge, le persil, la sarriette, l’estragon et l’aneth augmente la densité nutritionnelle des repas. Les herbes ont longtemps été étudiées pour leur valeur médicinale et ont montré des effets antioxydants, anti-inflammatoires, anticancérigènes, antiviraux et antibactériens.

«De plus, les herbes offrent un point de départ accessible pour ceux qui cherchent à augmenter la diversité des aliments végétaux de leur alimentation. Une diversité accrue d’aliments soutient un microbiote intestinal diversifié, qui à son tour soutient un système immunitaire résilient.

«Le romarin, par exemple, contient de l’acide rosmarinique, ainsi qu’un certain nombre d’huiles essentielles qui se sont avérées avoir des effets anti-inflammatoires, antibactériens et antiviraux. Pourquoi ne pas hacher finement le romarin et le thym et les ajouter à des légumes racines rôtis ou à un ragoût copieux.

« Ou mélangez du romarin avec des amandes, de l’ail et de l’huile d’olive pour un pesto au romarin. Les infusions d’herbes fraîches offrent également un moyen agréable de rester hydraté.’

Soyez festif

« Qu’il s’agisse d’un latte au curcuma épicé à la cannelle, d’un chocolat chaud de qualité riche et délicieux ou d’un cocktail fruité rempli de vos plantes préférées, il existe une boisson adaptée à chaque occasion.

« Les boissons peuvent être un moyen très agréable d’expérimenter avec des ingrédients qui sont autrement difficiles à inclure (matcha latte, chocolat chaud maca, thé de sommeil à la valériane).

« Les mois d’hiver peuvent être un moyen innovant d’inclure des ingrédients et avec ou sans alcool, les cocktails sont une opportunité pour augmenter le profil nutritionnel des boissons. »

Poinçon polyphénol

(Photo : ./iStockphoto)

« A déguster avec ou sans alcool. Le citron vert, l’orange et la grenade frais offrent une valeur antioxydante en polyphénols et le romarin ajoute de la profondeur et une saveur festive.

Ingrédients:

10 ml de concentré de grenade 150 ml d’eau gazeuse 1 shot de vodka (facultatif) Jus de ½ citron vert Jus de ½ orange Graines de grenade fraîches Branche de romarin

Méthode:

Mélanger le concentré de grenade, l’orange, le citron vert et la vodka et verser le mélange sur de la glace dans un tumbler. Ajouter l’eau gazeuse et décorer de graines de grenade et de romarin.

Essayez le bouillon d’os

« Inclure des os dans la cuisine d’hiver est un moyen facile d’augmenter le contenu nutritionnel d’un plat chauffant d’hiver. Le brassage des os, de la moelle osseuse et des tissus conjonctifs fournit des plats savoureux riches en vitamines, minéraux (fer, zinc, sélénium, magnésium) et acides aminés clés (glycine, lysine, proline, leucine) et nutriments (gélatine, collagène, glycine et glutamine) qui contribuent à la fonction de barrière intestinale.

« Le maintien de l’intégrité de la muqueuse intestinale est une première ligne de défense importante pour notre système immunitaire, en empêchant les agents pathogènes et les irritants malsains d’entrer et en permettant au système immunitaire adaptatif de rester concentré sur des tâches précieuses.

« Nos favoris personnels incluent le ragoût de queue de bœuf, les jarrets d’agneau à la sauce tomate et les bouillons d’os copieux. »

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : 21 bonbons et snacks végétaliens surprenants que vous pouvez obtenir facilement



PLUS : Le Dr Rupy Aujla révèle les cinq aliments sains que vous devriez manger

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();