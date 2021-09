10 façons dont Leslie et Ben sont le couple le plus proche des parcs et loisirs .

Leslie Knope et Ben Wyatt forment non seulement l’un des meilleurs couples de Parks and Recreation, mais ils sont également l’un des meilleurs couples de toutes les sitcoms. Les fans ont adoré suivre leur histoire d’amour tout au long de la série car elle était charmante, réconfortante et hilarante. Mais il y avait aussi des moments qui étaient très racontables.

Alors que la romance de Leslie et Ben était certainement remplie de moments de sitcom, ils se sentaient toujours comme de vraies personnes qui, selon le public, étaient vraiment tombées amoureuses. Cette relation n’a fait que faire de Leslie et Ben un duo plus adorable.

dix Ce n’était pas une connexion immédiate

Bien que le « coup de foudre » soit un trope courant dans les sitcoms, la vraie vie est rarement aussi simple. Leslie et Ben l’ont prouvé avec leurs premières interactions qui étaient loin d’être romantiques et en fait un peu hostiles.

Ben faisait partie de l’équipe qui est venue pour fermer le gouvernement Pawnee lorsque la ville était confrontée à une crise financière. Bien sûr, étant donné à quel point Leslie aime le gouvernement, elle ne se souciait pas de quiconque suggérait de le fermer alors que Ben n’était certainement pas amical à propos de tout cela. Avec le recul, il est en fait surprenant qu’une romance ait évolué à partir de ce début difficile.

9 Ils ne partagent pas tous les mêmes intérêts

Il est important que les couples aient des choses en commun pour se connecter, mais cela ne veut pas dire qu’ils vont aimer tout ce que l’autre aime. Non seulement Ben et Leslie ne partagent pas les mêmes intérêts, mais ils ne comprennent pas non plus certaines des choses que leurs proches aiment.

Très tôt, Ben exprime une confusion totale sur l’obsession que Leslie (et tout le monde) a pour le cheval miniature, Lil Sebastian. De même, Leslie confond les choses que Ben aime, comme Game of Thrones et Star Trek, et semble vraiment ennuyé qu’il aime les calzones.

8 Ils font face à de nombreux obstacles

Ce n’est pas parce que deux personnes tombent amoureuses que commencer une relation est facile pour elles. Il y a parfois des obstacles qui empêchent la romance qu’ils voulaient tous les deux. Dans le cas de Leslie et Ben, c’est leur relation professionnelle qui cause des complications.

Chris a une politique stricte d’interdiction de fréquenter les employeurs et les employés, ce qui est une position compréhensible. Et puisque Leslie et Ben sont tous les deux des employés modèles, ils sont obligés de se battre l’un pour l’autre pendant longtemps afin de respecter les règles.

7 Ils partagent le sens de l’humour de l’autre

Autant les téléspectateurs aiment rire avec Leslie et Ben, cela ne signifie pas nécessairement que les autres personnages de la série les trouvent drôles. Ils sont tous les deux considérés par les autres comme étant étranges et excentriques.

Cependant, lorsque Ben et Leslie se réunissent, ils se font rire de leurs blagues boiteuses et ringardes même si personne d’autre ne rit avec eux. Un sens de l’humour partagé est souvent l’une des choses qui permettent aux couples de vraiment se connecter même si personne d’autre ne plaisante avec eux.

6 Ils doivent faire des sacrifices

Peu importe à quel point deux personnes peuvent s’aimer, il y a des moments où elles seront confrontées à des décisions difficiles. Dans certains cas, les couples sont obligés d’abandonner une grande partie de leur vie pour que la relation fonctionne et ce ne sont jamais des décisions faciles à prendre.

Leslie et Ben font face à ces décisions au début de leur carrière lorsqu’ils présentent leur relation et font face à des mesures disciplinaires. Cependant, lorsque Leslie est menacée de perdre son emploi, Ben décide de démissionner afin qu’ils puissent poursuivre leur relation sans problème.

5 Leur mariage n’était pas idéal

De nombreux couples envisagent le mariage de leurs rêves et la réalité de l’événement correspond très rarement à ce qu’ils avaient en tête. Les mariages sont très compliqués et stressants, il est donc inévitable que quelque chose aille mal.

Après s’être fiancés, Ben et Leslie perdent peu de temps à planifier le mariage avec beaucoup de détails. Mais après avoir organisé un gala, ils se rendent compte que cela servirait également de mariage impromptu parfait. Malheureusement, Jeremy Jamm interrompt les noces avec des bombes puantes. Il y a probablement beaucoup de couples qui peuvent se rapporter à un mariage imparfait, bien que, espérons-le, pas aussi révoltant que la situation de Leslie et Ben.

4 Ils font face à de nombreux moments imprévus

Un couple peut avoir un plan sur la façon dont il imagine le déroulement de sa vie, mais il est rare que les choses se passent bien. Presque certainement, il y aura des surprises en cours de route à mesure que Leslie et Ben découvriront.

Bien qu’il y ait tant de moments imprévus qui surviennent en cours de route, le plus gros choc pour Leslie et Ben est sans aucun doute leur première grossesse. Le fait qu’ils aient un bébé est une assez grande surprise pour eux deux, mais vient ensuite la nouvelle qu’il s’agit en fait de triplés, ce qui introduit encore plus de complications.

3 Ils se soutiennent mutuellement dans les pertes

Parks and Rec est une émission tellement optimiste qui fait que les téléspectateurs se sentent bien, mais cela ne signifie pas que les personnages ne traversent pas des moments de perte. Mais comme dans tout bon couple, Ben et Leslie sont toujours là l’un pour l’autre quand les choses ne se passent pas comme prévu.

Lorsque Leslie est rappelée de ses fonctions, Ben la soutient et lui permet de comprendre à quel point elle a été traitée de manière injuste. Après avoir quitté son poste au gouvernement, Leslie donne à Ben des conseils utiles pour sortir de sa mauvaise passe et recommencer à être productif.

2 Leurs familles causent des problèmes

Lorsque deux personnes s’aiment comme Ben et Leslie, elles font partie de la famille de l’autre et vice versa. Malheureusement, ce n’est pas toujours aussi harmonieux car certains membres de la famille ne sont pas faciles à vivre.

Leslie et Ben font face à leur part de maladresse lorsqu’ils se présentent à leurs familles. Lorsque Ben rencontre la mère de Leslie, elle fait un pas vers lui avant de savoir qu’il est le petit ami de Leslie. Et lorsque le couple organise une fête de fiançailles, les parents divorcés de Ben se battent tout le temps et gâchent tout.

1 Parfois, le travail fait obstacle

Même lorsqu’un couple s’aime, il existe d’autres priorités qui interfèrent parfois avec leur relation. Le fait que Leslie et Ben travaillent ensemble au gouvernement signifie que c’est un problème qu’ils rencontrent constamment.

Dans un cas, Leslie saute d’un problème de travail à un autre et ne cesse de rater le jour anniversaire surprise que Ben a organisé pour elle. À une autre occasion, ils finissent par être en désaccord sur une question au travail et ont du mal à séparer leur vie professionnelle de leur vie familiale.

