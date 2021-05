10 façons efficaces d’étendre votre influence sur les médias sociaux ⋆ .

Vous voulez booster votre influence sur les réseaux sociaux? Les médias sociaux sont devenus une partie intégrante qui aide les gens à interagir et à partager leurs connaissances. Toutes les plates-formes de médias sociaux vous permettent de vous connecter avec votre public, de créer des réseaux et de développer votre entreprise. Un contenu médiocre maintient votre visibilité faible et les gens ne trouvent pas souhaitable de lire ou d’afficher votre contenu. Alors, passez du temps à créer du bon contenu.

Le simple fait d’avoir des milliers d’abonnés sur votre plateforme ne signifie pas que vous êtes un influenceur à succès. Il se peut que vos abonnés ne lisent même pas vos messages ou ne cliquent pas sur vos liens. Il n’y a pas de moyen simple d’élargir votre audience sur les réseaux sociaux. Il faut beaucoup d’efforts et de temps pour établir une bonne connexion avec votre public. La clé est de créer une communauté en ligne florissante de vos fans idéaux, ceux qui s’engageront activement avec votre contenu, le partageront avec leurs réseaux. Utilisez les conseils suivants pour accroître votre influence sur les réseaux sociaux en ligne.

1. Partagez ce que vous aimez

Générer des idées pour créer un contenu significatif et unique est la clé pour élargir votre audience. Lorsque vous créez le contenu que vous aimez, cela signifie que chacun de vos messages a votre cœur, votre passion et votre enthousiasme. Partagez de courtes histoires sur la façon dont vous avez créé un contenu particulier, explique Oliver, qui fournit des services d’aide aux examens en ligne. Cela aidera votre public à s’engager et à s’inspirer de vos histoires. Réfléchissez à – Comment votre message ajoutera-t-il de la valeur à la vie de votre public? Ou Pourquoi le contenu est-il important?

2. Restez actif et publiez fréquemment

Beaucoup de gens demandent – À quelle fréquence dois-je publier sur les réseaux sociaux? Je dirais que cela dépend vraiment de votre créneau. Votre public suivra probablement d’autres influenceurs si vous ne postez pas souvent et ne leur donnez pas de nouveau contenu de temps en temps. Mais si vous publiez trop souvent, vos abonnés se sentiront dépassés et pourront ne plus vous suivre. Ainsi, une bonne publication aide à retenir l’attention de votre public dans votre profil sur vos réseaux sociaux.

3. Créez un contenu précieux pour votre public

Vous devez vous assurer de créer le contenu le plus précieux pour votre blog et vos poignées de médias sociaux. L’accent doit toujours être mis sur la création de contenu précieux pour votre public qui vous aidera à mettre en valeur votre entreprise, dit Taylor, qui fournit des services de rédaction de devoirs. Savez-vous qui est votre public cible? Savoir comment créer un nouveau contenu après avoir identifié les sujets de base. Gardez votre contenu clair. Assurez-vous d’écrire selon le niveau de compréhension de votre public.

4. Utilisez les meilleurs hashtags sur vos plateformes

En matière de stratégie marketing, le hashtag joue un rôle important. En sachant quels hashtags sont populaires, vous pouvez attirer plus de personnes vers votre compte. Vous devez avoir vu et hashtags sur toutes les plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter. Recherchez les hashtags les plus pertinents qui correspondent à votre publication, comparez-les avec les meilleurs hashtags et utilisez-les enfin sur vos publications. Vous verrez sûrement un bon engagement des gens.

5. Demander des opinions

Les gens aiment beaucoup répondre aux questions, dit Jack. Poser des questions crée l’engagement de votre public, car ces questions peuvent inciter vos fans à publier leurs réponses. Les types de questions comprennent: divers sondages et enquêtes, des opinions sur une idée ou un plan, demander aux fans de choisir entre deux concepts, les exhorter à lister leurs films, sports, objectifs de voyage et nourriture préférés.

6. Promotions payantes

La promotion payante est un excellent moyen d’acquérir une présence organique sur les réseaux sociaux.

Chaque plate-forme de médias sociaux a des options pour diffuser des publicités. En utilisant ces publicités, vous pouvez atteindre votre public cible. Ce public cible vous attirera plus d’engagement dans votre profil, car ces bonnes personnes aimeront votre travail en raison de leur intérêt pour votre créneau. Vous pouvez cibler des personnes en fonction de votre créneau, de votre emplacement et de vos intérêts. Vous pouvez lancer des promotions payantes pour augmenter les likes de votre page, obtenir des clics sur des liens ou même générer du trafic pour vendre vos produits.

7. Connaissez votre public

Plus vous comprenez votre public cible, plus il sera susceptible d’apprécier votre contenu ou service. La chose la plus importante que vous puissiez faire en tant que spécialiste du marketing sur les réseaux sociaux est de connaître votre public. Cela vous aidera à toucher les bonnes personnes et elles adoreront votre contenu, vos produits ou vos services. Au fur et à mesure que vous développez votre public cible, vous pouvez leur vendre votre produit ou service.

8. Créez des connexions, pas seulement des abonnés

Les influenceurs doivent établir une bonne connexion avec leur public. Vous devez répondre aux questions de vos followers et créer le contenu qu’ils demandent. Cela augmentera votre influence sur les réseaux sociaux et vous aidera également à vous faire des amis. Si vous établissez une connexion avec les personnes qui fournissent le même type de contenu ou de services, cela peut également vous aider à atteindre votre public cible.

9. Concentrez-vous sur l’aide aux gens grâce à votre contenu

Vous devez proposer un contenu qui aide et inspire les gens. Votre contenu ne doit pas être uniquement axé sur les ventes. Ajoutez de la valeur à votre contenu et vous élargirez vos abonnés tôt ou tard. Souvenez-vous que le contenu est la clé. Au lieu de vous concentrer sur l’augmentation de vos produits ou services, utilisez votre plateforme pour influencer la vie des gens de la bonne manière.

10. Utilisez des outils qui vous aident à suivre votre croissance

Il est fondamental d’utiliser des outils de marketing social pour booster votre croissance. Les outils de surveillance des réseaux sociaux vous aideront à suivre et à gérer les conversations en ligne pertinentes pour votre marque. Vous pouvez utiliser des outils tels que Google Analytics, Hootsuite, TweetReach, Sprout Social et SEMrush. Cela augmentera à son tour votre influence sur les plateformes de médias sociaux.