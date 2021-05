10 façons rapides d’accélérer et d’améliorer instantanément les performances de Windows 10 | La technologie

Si vous constatez que votre ordinateur n’atteint pas des performances optimales, voici quelques astuces pour libérer un peu sa charge de travail et améliorer sa vitesse de traitement.

Parfois, nous voulons faire un travail très lourd pour lequel notre ordinateur n’est pas préparé. Il peut s’agir d’un modèle un peu ancien qui a déjà des problèmes à mesurer ou qui a une mémoire courte. Le résultat est une mauvaise performance qui nous rend fous

Le fait est que nous ne pouvons pas toujours acheter un meilleur ordinateur ou y injecter de la vie avec une mémoire ou un disque dur plus puissant. Dans ce cas et avant d’expulser l’appareil, il existe une série d’astuces qui peuvent donner un peu plus d’air au PC.

Libérez de l’espace, mettez à jour, nettoyez la charge de travail et d’autres séries d’astuces simples et rapides comme celles indiquées ci-dessous. donnez un coup de pouce aux performances de votre ordinateur. Ce sont des options gratuites qui sont à votre disposition mais que beaucoup ne connaissent pas ou n’osent pas utiliser.

Gardez un œil sur les applications en arrière-plan

Pendant que vous travaillez avec un programme, d’autres applications utilisent votre ordinateur, elles ne vous espionnent pas et ce n’est pas une mauvaise chose, c’est leur travail. Cependant, ces applications occupent de l’espace de travail et distraient votre PC, ce qui peut ralentir ses performances. Si la tâche à accomplir nécessite plus d’énergie, désactivez les autres applications pour que votre ordinateur puisse se concentrer.

Entrez dans le Le Gestionnaire des tâches Localisez ceux qui occupent des ressources et désactivez-les. Bouton droit de la souris, “Terminer les devoirs“

Libérez le démarrage de Windows pour un démarrage plus rapide

Également dans le Gestionnaire des tâches, vous pouvez trouver une fonction très utile si votre ordinateur met beaucoup de temps à démarrer chaque jour. Certaines applications et certains programmes démarrent avec l’ensemble du système, il peut être utile d’avoir le plan de travail prêt en un instant, mais c’est une charge de travail excessive pour de nombreux ordinateurs.

Dans le Gestionnaire des tâches, recherchez la section Démarrer Choisissez les applications dont vous pouvez vous passer au démarrage Cliquez sur le bouton droit et cochez Désactiver

Libérez de l’espace de stockage

Lorsque les lecteurs de stockage, en particulier le disque dur ou le SSD sur lequel le système d’exploitation est stocké, ont peu d’espace libre, les données d’application sont fragmentées pour combler les lacunes et Windows a du mal à effectuer des opérations temporaires et à mettre à jour les fichiers.

Nous vous recommandons d’avoir au moins 20% de l’espace libre et si vous remarquez toujours un manque de performances, essayez de libérer plus d’espace pour voir si cela améliore votre PC. Windows propose un outil appelé Nettoyage de disque, lorsque vous l’ouvrez, vous devez marquer les données que vous souhaitez nettoyer et appuyer sur le bouton Nettoyer les fichiers système pour effacer les anciennes installations Windows et restaurer les points.

Dans tous les cas, vous devrez effectuer un nettoyage manuel entre les photos, documents, jeux et autres séries de fichiers que vous pourrez enregistrer sur un disque dur externe et non sur votre ordinateur pour ne pas le noyer.

Éliminer les bloatwares

Cette action doit en fait être effectuée avec n’importe quel appareil au cours des premiers mois d’utilisation après l’achat. Bloatware ou applications et autres fichiers que le fabricant a installés sur l’appareil avant de le mettre en vente. C’est une façon de promouvoir vos programmes et systèmes afin que les utilisateurs puissent les trouver et les tester, mais si cela ne vous convainc pas, il vaut mieux l’éliminer que de les avoir là-bas occupant des ressources.

Il existe des programmes gratuits tels que SlimComputer ou PC Decrapifier qui aident à localiser les logiciels restants et à les supprimer. Bloatbox est également l’un des plus simples à réaliser ce nettoyage qui peut alléger votre ordinateur.

Supprimer les effets visuels de Windows 10

Une autre option intéressante que vous pouvez envisager lorsque le PC est un peu lent et que vous n’obtenez pas d’améliorations ailleurs est de simplifier votre travail. Windows utilise un certain nombre d’effets d’animation pour ouvrir et fermer des fenêtres, activer des icônes, etc. Ces effets visuels qui vous donnent plus de style, mais qui consomment des ressources CPU.

On pourrait dire que ce sont des fioritures qui améliorent l’expérience utilisateur, mais dont on peut se passer si nécessaire:

Dans le type de barre de recherche: sysdm.cpl Ouvrez cette fenêtre et sélectionnez Paramètres avancés Sélectionnez les paramètres pour effets visuels Vous pouvez personnaliser avec votre choix ou cocher la case “Ajuster pour de meilleures performances”

Retirer les transparents

Parallèlement à l’astuce précédente, nous pouvons également désactiver un autre effet visuel de Windows, très attrayant, mais très lourd, comme les transparents. Petit à petit, nous ajoutons de la performance aux tâches les plus importantes et soustrayons du reste. Le menu Démarrer, la barre des tâches et le centre d’action ont différentes mises en page que nous pouvons personnaliser, et les transparents sont plus de travail qu’une simple couleur opaque.

Pour les désactiver, entrez simplement Configuration (Windows + I) Choisissez la section Personnalisation Oui Couleurs Désactiver les transparents et choisissez une couleur que nous aimons pour nos nouvelles fenêtres de base

Activer la maintenance automatique de Windows

Les ordinateurs exécutent également eux-mêmes les processus de maintenance pour préserver la meilleure qualité et des performances maximales. Chaque jour, Windows effectue une série de vérifications, scanne la sécurité de l’appareil pour les défauts et fait un diagnostic de la même chose pour garder le PC avec les meilleures performances et sans aucun problème.

Ce processus doit être activé lorsque l’ordinateur est en charge et inactif, mais la fonction peut avoir été désactivée. Vérifiez que cela fonctionne:

Ouvrez le Panneau de commande Choisir Système de sécurité et après Sécurité et maintenance Ils recherchent Fonction automatique de maintenance Vous pouvez dire au système de le faire pour le moment avec le bouton Commencer la maintenance ou entrez dans la configuration pour gérer son fonctionnement. Cependant, vous pouvez voir que la dernière date d’exécution est proche, cela signifie que cela fonctionne bien.

Mettre à jour Windows

L’exemple précédent est un exemple clair de la raison pour laquelle vous devez faire confiance à Windows pour gérer et maintenir vos appareils prêts. Bien qu’il s’agisse d’un système d’exploitation sujet aux pannes à chaque mise à jour, les problèmes sont souvent perçus plus que les avantages, qui sont nombreux.

Con las múltiples actualizaciones que nos llegan a lo largo del año, Microsoft corrige errores del sistema, refuerza el rendimiento de los dispositivos y protege el sistema de posibles ataques, es decir, mantiene al día a su antivirus para luchar contra la amenazas que se descubren sur le réseau. C’est pourquoi il est important de garder votre appareil à jour.

Cliquez simplement sur le bouton d’arrêt et choisissez l’option Mettre à jour et redémarrer. Mais si vous voulez savoir comment vérifier la version de Windows dont vous disposez et s’il existe une mise à jour disponible pour le moment, voici un tutoriel complet.

Éteignez et rallumez l’ordinateur

Une autre astuce, la plus simple de toutes, consiste à redémarrer l’appareil de temps en temps. Lorsque vous utilisez l’ordinateur, sa mémoire diminue, les processus ralentissent et tout semble se détériorer. Lorsque vous redémarrez l’ordinateur, cette mémoire RAM est nettoyée et tout est prêt à fonctionner à nouveau, éliminant les processus d’arrière-plan ou les tâches accumulées.

Activer Ready Boost

Windows 10 propose une fonction pour intégrer une clé USB externe haut débit, une clé USB ou une carte SD, avec laquelle étendre la mémoire RAM au lieu de changer d’ordinateur ou d’installer une nouvelle mémoire qui peut être plus coûteuse. Cette fonction s’appelle Ready Boost.

Toutes les clés USB ne valent pas la peine, mais il doit s’agir d’un appareil performant avec une bonne vitesse de lecture et d’écriture. De plus, gardez à l’esprit que cette option n’est pas meilleure que d’acheter du matériel plus moderne, mais si vous avez besoin d’une poussée en temps opportun, c’est une alternative à envisager.

Entrez dans le Navigateur de fichiers Windows Cliquez sur le disque externe qui apparaîtra dans le menu latéral contextuel Accès souris Propriétés Cherchez le Section ReadyBoost. Windows 10 effectue une analyse de l’appareil, au cas où vous auriez peu d’espace (ce n’est pas notre cas) il vous permettra de l’utiliser.

Avec ces astuces simples, votre PC devrait déjà montrer des signes de soulagement et fonctionner plus rapidement. Si vous souhaitez encore en savoir plus sur les astuces, nous vous laissons ici une liste plus complète afin que vous puissiez consulter de nouvelles options.