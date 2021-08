10 faits sur les coulisses de Moneyball que vous ignorez peut-être

Les plans pour une adaptation de Moneyball ont commencé peu de temps après la publication du livre de Michael Lewis en 2003

Les cinéphiles ont été présentés à Billy Beane (Brad Pitt) et au reste du personnel et des joueurs des Oakland Athletics lorsque Moneyball a ouvert ses portes dans les salles en septembre 2011, mais le travail sur le film a commencé bien avant cela. En juin 2003, Michael Lewis a publié son livre de non-fiction, Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, qui couvrait tout, du système agricole d’Athlétisme et comment Beane a changé la façon dont les joueurs potentiels sont repérés pour trouver des moyens de tirer le meilleur parti d’un petit -la masse salariale limitée de l’équipe de marché.

En 2004, Sony Pictures a opté pour le livre, par Variety, et a demandé à Stan Chervin de rédiger le scénario, bien que ce scénario et le déroulement du film subissent plusieurs changements avant que les fans de films de baseball ne voient Moneyball. À un moment donné, David Frankel était attaché à la réalisation, mais le réalisateur de Marley and Me s’inclinerait avec Steven Soderbergh à sa place, bien qu’il ne commencerait jamais à tourner.