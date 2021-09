10 films cool de Megan Fox et comment les diffuser

Jusqu’à la mort (2021)

Une femme (Megan Fox) doit se battre pour sa vie dans une maison isolée et enneigée au bord d’un lac contre deux petits tueurs à gages engagés par son mari, dont elle se retrouve menottée au cadavre le lendemain de leur anniversaire.

Pourquoi ça vaut le coup de vérifier si vous êtes un fan de Megan Fox : Une représentation plus récente, plus métaphorique et beaucoup plus brutale des luttes qui peuvent venir avec le mariage est Till Death – l’un des films les plus intenses et les plus sanglants de 2021 qui, sans doute, voit Megan Fox à son plus dur à cuire à ce jour et est disponible à diffuser sur Netflix à partir du 1er octobre.

Diffusez Till Death sur Netflix, le 1er octobre 2021.

Louer/acheter Till Death numériquement sur Amazon.