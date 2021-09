10 films d’Halloween amusants que vous pouvez diffuser dès maintenant

in

Hocus Pocus (1993)

Oh regarde, un autre matin glorieux. Me rend malade.

Hocus Pocus suit un trio de sorcières comiques, qui sont ressuscitées par inadvertance par un adolescent à Salem, dans le Massachusetts, le soir d’Halloween. Maintenant, les sorcières veulent prendre les âmes de tous les enfants de la ville pour gagner autant de pouvoir que possible, alors maintenant c’est aux adolescents et à leurs amis d’essayer de les arrêter.

En ce qui concerne les films que les gens revoyent tout le temps à cette période de l’année, Hocus Pocus est certainement celui dont j’entends le plus parler. Je ne sais pas si c’est le brillant timing comique de Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy, ou le nombre de moments citables, ou même l’histoire réconfortante, Hocus Pocus a trouvé sa place dans le cœur de nombreuses personnes. De plus, il y a un chat qui parle – comment ne pas l’aimer ?

Hocus Pocus lui-même va avoir une suite sur Disney +, donc entre anticiper cela et Halloween, c’est le moment idéal pour regarder ou revoir le film.

Diffusez Hocus Pocus sur Disney+.

Louez Hocus Pocus sur Amazon.