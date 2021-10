10 films d’horreur et accords cocktails pour votre film-thon d’Halloween .

Lorsque la période la plus effrayante de l’année arrive, de nombreux fans d’horreur commencent à dresser des listes détaillées de films à regarder, de soirées à thème à organiser et de quoi associer aux films diffusés. Des chapeaux de sorcière flottants et des toiles d’araignées éparpillées aux fantômes et aux sorcières qui frappent à votre porte, Halloween est une période extraordinaire pleine de magie et de mystère.

Il n’y a rien de tel que d’entrer dans la maison d’un ami et d’être transporté dans un coin de paradis d’Halloween ; de la musique douce et fantasmagorique, des chaudrons pleins de boissons à côté de piles de collations et de friandises sur le thème d’Halloween, et vos films d’horreur préférés au fil de la nuit.

Supposons donc que vous planifiez votre réunion d’Halloween ou l’une d’entre elles, et que vous devez choisir des films d’horreur à regarder et des boissons à servir. Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut.

Nous avons sélectionné 10 des meilleurs films d’Halloween et trouvé les boissons parfaites pour les accompagner. Donc, que vous vous rendiez à une réunion ou que vous célébriez la saison par vous-même, vous pouvez saluer la saison effrayante et vous imprégner de tous les frissons et délices.

Le Tipsy Bartender est l’un de nos endroits préférés pour trouver des recettes de boissons. De Halloween à Noël et quelques jours entre les deux, il y a une boisson pour chaque occasion. Ils donnent également une disposition et une recette de mélange spécifiques de manière facile à trouver, et cela vous permet également de voir quels ingrédients utiliser (ou omettre) si vous recherchez également une option de boisson vierge.

Hocus Pocus et Le Hocus Pocus

Bien sûr, Hocus Pocus est sur notre liste de surveillance d’Halloween. Le film est un classique, et nous sommes ravis qu’un deuxième soit enfin en route. L’histoire des Sanderson Sisters est emblématique, et nous citons le film tout le temps, pas seulement pendant Halloween. Alors que Winifred, Sarah et Mary tentent de lancer le sort qui leur apportera enfin la vie éternelle, un garçon, sa sœur et leur nouveau chat préféré tentent de les arrêter. C’est plein de rires, de quelques larmes et de moments qui vous laisseront un sentiment doucement sinistre.

La boisson: Le Hocus Pocus – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=tSXZ8IjfBZ4

Halloween

Vous ne pouvez pas organiser un watch-a-thon d’Halloween sans Halloween, c’est donc le prochain sur notre liste. Le film est terrifiant et il existe différentes chronologies et intrigues pour que vous puissiez regarder l’un des onze films d’Halloween, qui seront bientôt 12, et en trouver un qui vous plaira. Michael Myers est effrayant ; ce n’est pas le genre de gars que vous voudriez entrer dans votre maison à Halloween, et il vous laisse complètement énervé et terrifié – après tout, c’est un homme qui tue n’importe qui sur son chemin. C’est horrible.

La boisson – Orange et violet – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=Vf9ssorvCu0

Gâteries Candyman et Candy Corn Jello

Candyman en tant que personnage, idée et légende urbaine… un mot décrit et résume les trois – terrifiant. Le film est ce dont sont faits les cauchemars, et ce n’est pas qu’une seule chose ; c’est un tas d’entre eux. Candyman apporte quelques légendes urbaines, des lames de rasoir dans des bonbons et une carte de visite de type Bloody Mary au premier plan de votre esprit. L’original est basé sur une nouvelle, “The Forbidden”, et le redémarrage honore l’original tout en mettant en lumière des problèmes de société, comme l’a fait le premier film. C’est un incontournable autour d’Halloween.

La boisson – Friandises à la gelée de maïs sucré – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=E05qQ6GijFU

Laisse celui de droite dedans

Ce film de vampire est vraiment plus effrayant que la plupart. Lorsqu’un garçon de 12 ans solitaire et victime d’intimidation se fait un nouvel ami, il se sent heureux pour la première fois depuis longtemps. Il a ce à quoi nous aspirons tous : quelqu’un à qui se confier, quelqu’un à avoir comme confident. Il devient vite évident que la petite fille avec laquelle il se lie n’est… pas ce qu’elle semble. Des choses effrayantes commencent à se produire et il est difficile de la déconnecter d’eux.

La boisson – Coups de morsure de vampire – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=Gs0bWQOGBng

je sais ce que tu as fait l’été dernier

Cette histoire d’horreur slasher fait exactement ce à quoi elle était destinée; cela fait peur aux adolescents qui sont égoïstes et pensants. Sérieusement, y a-t-il jamais eu un récit plus édifiant que celui de Je sais ce que tu as fait l’été dernier ? Ils vivent tous ce qu’ils croient être leur meilleure vie lorsqu’une tragédie se produit et change le cours de leur vie pour toujours – dans de nombreux cas, les raccourcissant mais pas avant de passer leurs derniers moments à être traqués et hantés. Aïe.

La boisson – Refroidisseur de bière à la citrouille – d’accord, donc celui-ci n’est pas une recette, mais c’est l’amélioration de boisson parfaite pour l’ambiance de fête des jeunes adultes – trouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=ke31dReCUhA

Ce

Quelle que soit la version de ce film que vous regardez, cela va vous terrifier. L’original Cela a effrayé les téléspectateurs à un jeune âge, et le redémarrage des années plus tard nous a encore une fois fait peur. Les clowns sont effrayants – il n’y a aucun moyen de contourner cela. Le fait qu’il puisse prendre n’importe quelle forme, forme ou existence terrifiante est encore plus surprenant, et quand Pennywise regarde dans un coin ou surgit d’un drain ou hante vos cauchemars, il est la chose la plus terrifiante que vous ayez jamais vue. .

La boisson – La fraise flamboyante – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=vzDKX86uykk

Massacre à la tronçonneuse

Texas Chainsaw Massacre est un autre film qui résiste à l’épreuve du temps. Le film original est fantastique, tout comme les redémarrages. Ils ont tous leur sens de la terreur et de l’horreur, l’idée simple que quelqu’un ne se contenterait pas de vous tuer, mais prendrait votre visage et utiliserait votre corps – c’est énervant. Leatherface hante vos cauchemars, et il vous hante également lorsque vous conduisez sur cette route secondaire qui est un peu trop longue et sinueuse un peu trop ou lorsque vous allez dans cette ville de vacances qui semble un peu décalée. Il se cache toujours dans votre esprit et vous livre la peur sur un plateau.

La boisson – Tir de cerveau de singe – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=874BDhCf3IQ

L’Exorciste

Ce n’est donc peut-être pas le genre de film autour duquel vous prévoyez des boissons et des collations, mais écoutez-nous ; cette boisson correspond parfaitement à l’horreur dont vous voudrez vous cacher pendant L’Exorciste. Nous connaissons tous l’histoire, une fillette de 12 ans finit par souffrir d’une possession démoniaque, et peu importe ce que sa mère fait pour l’aider… ils échouent. Quand un prêtre vient aider Regan, eh bien, ça se passe aussi bien que vous vous en doutez. Le film a quelques instants qui vous donneront envie de vous asseoir cette boisson, et ce n’est pas grave; c’est celui que vous pouvez siroter lentement.

La boisson – Un peu de fumée noire – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=vkC-rgyoY1w

Carrie

Si vous êtes allé à votre bal de finissants et avez eu la moindre crainte que quelqu’un puisse sortir couvert de sang, il y a de fortes chances que vous ayez vu Carrie. Le film est tendu et vous glace jusqu’aux os. Il y a des moments auxquels la plupart des jeunes adultes peuvent s’identifier, se sentir comme un paria et de nombreux moments auxquels vous (espérons-le) ne pourrez jamais vous connecter. Bien que la peur avec Carrie découle certainement des circonstances difficiles et de l’ambiance d’horreur, c’est aussi son histoire qui vous colle à la peau, vous laissant effrayé et mal à l’aise.

La boisson – Coups de tube à essai – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=qMmYVTnkLwY

Pousser un cri

Last but not least, notre film d’horreur préféré – Scream. Quelque chose à propos du film vous ramène plus, peu importe le nombre de fois que vous l’avez vu auparavant. Les acteurs fonctionnent bien ensemble, ils se sentent comme de vieux amis, et vous pouvez vous perdre dans l’histoire et le film, vous sentir comme l’un de leurs vieux amis à la fin. Seulement, eh bien, peu d’entre eux survivent, vous auriez donc une liste restreinte d’invitations à envoyer à votre réunion d’Halloween.

Sid, Billy, Dewey – ce sont des personnages classiques de l’horreur, et nous n’aurions pas l’attachement aux films slasher que nous faisons sans eux.

La boisson – Tir de fantôme bleu – retrouvez la recette et une vidéo explicative ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=JDIXqpdk_No

Prévoyez-vous de profiter d’une réunion d’Halloween avec des amis et de l’une des boissons ci-dessus ? Essayer une version sans alcool à la place ? Faites-nous savoir lesquels vous essayez et quels sont vos favoris. Bonne hantise !