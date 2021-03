10 films et émissions à regarder avant de quitter Netflix en avril – .

2021 n’a pas été une année record pour Netflix jusqu’à présent. Bien sûr, la pandémie a sans aucun doute quelque chose à voir avec cela, et on ne sait pas quel impact le virus a eu sur les productions de Netflix, mais le tarif d’origine faisait défaut. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de faits saillants, ils ont juste été rares. En fait, la liste des départs en avril pourrait en fait rivaliser avec la liste des ajouts, c’est pourquoi nous avons décidé de ramener cette fonctionnalité et de choisir dix émissions et films que vous devriez regarder avant de les supprimer.

La cérémonie des Oscars de l’année dernière était l’un des derniers grands événements télévisés avant la fermeture du monde. Vous vous souvenez peut-être que Bong Joon-ho a remporté le prix du meilleur réalisateur pour Parasite, qui a également remporté le prix du meilleur film. Parasite est un film vraiment incroyable, et il méritait tous les prix remportés, mais si vous ne connaissez pas le reste de la vaste filmographie de Bong Joon-ho, vous avez manqué de véritables joyaux. L’un de ces joyaux est le Snowpiercer bourré d’action, et bien qu’il partage certains thèmes en commun avec Parasite, c’est un type de film totalement différent. Il est retiré de Netflix à la fin du mois d’avril, donc si vous ne l’avez pas encore vu, assurez-vous de l’ajouter à votre file d’attente.

De plus, une fois que vous avez fini de regarder le film, vous pouvez rattraper l’émission dérivée de TNT du même nom.

En parlant de superproductions bourrées d’action, I Am Legend partira également le mois prochain. Ce film de zombies de Will Smith n’est peut-être pas son meilleur travail, mais c’est un voyage passionnant et il n’a aucun problème à porter le film. Django Unchained prend également un congé de Netflix, donc si vous recherchez plus de commentaires sociaux et plus de violence après Snowpiercer et I Am Legend, vous pourriez faire bien pire que le septième film de Quentin Tarantino.

Voici les dix meilleurs films et émissions que Netflix distribuera le mois prochain et la date à laquelle ils seront jetés. Si vous ne les regardez pas avant, vous ne pourrez peut-être jamais les voir sur Netflix:

Eddie Murphy: délirant | 14 avril

Le dernier recours | 20 avril

The Great British Baking Show: Masterclass: Saisons 1-3 | 21 avril

Django Unchained | 24 avril

Les Saphirs | 26 avril

Blackfish | 30 avril

Je suis une légende | 30 avril

Peloton | 30 avril

Mariée fugitive | 30 avril

Snowpiercer | 30 avril

Une fois que vous avez fait le plein de contenu qui disparaîtra de Netflix le mois prochain, vous pouvez consulter la liste complète des films, émissions de télévision et offres spéciales ajoutés à Netflix en avril pour prendre leur place. Si vous préférez un tarif original, nous avons également un calendrier complet des dates de sortie des films et émissions originaux de Netflix.

