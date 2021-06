10 films et émissions à regarder avant de quitter Netflix en juillet

in

L’été a officiellement commencé, et pour autant de nouvelles émissions et de nouveaux films que Netflix prévoit de diffuser dans les semaines à venir, de nombreux gros frappeurs quittent également le service. Comme toujours, nous avons sélectionné dix émissions et films que vous voudrez peut-être regarder avant qu’ils ne disparaissent, et bien que la liste ne soit pas aussi empilée qu’en juin, vous devriez quand même y jeter un œil. .

Ces derniers mois, nous avons discuté de l’exode de Disney qui a eu lieu sur Netflix alors que le géant des médias récupère tout son contenu pour le placer sur son propre service de streaming, Disney+. Bon nombre des plus grands titres ont déjà été retirés de Netflix, mais le filet continue en juillet alors que La princesse et la grenouille prend congé. Non seulement c’est l’un des meilleurs films de Walt Disney Animated Studios, mais c’est aussi l’un des rares films Disney modernes à présenter une animation dessinée à la main plutôt que CGI. Cela vaut vraiment la peine d’être ajouté à votre file d’attente.

Spotlight sortira également en juillet, qui a remporté les Oscars 2016 du meilleur film et du meilleur scénario original. Ce n’est pas tous les jours qu’un gagnant du meilleur film quitte Netflix, donc si vous n’avez toujours pas vu le film cinq ans plus tard et que vous voulez le retirer de votre liste de honte, assurez-vous de le faire avant le 30 juillet.

En parlant de récompenses, A Clockwork Orange de Stanley Kubrick part également, et bien qu’il n’en ait remporté aucun, il a été nominé pour quatre Oscars en 1972, date à laquelle The French Connection a remporté le prix du meilleur film. Certains diraient que A Clockwork Orange a été cambriolé.

Le reste de la liste est en quelque sorte un sac mélangé, avec des comédies classiques cultes Nacho Libre et Zombieland qui attireront certainement de nombreux flux avant leur départ. De plus, si vous êtes enthousiasmé par le prochain préquel de Furiosa et que vous voulez voir où l’histoire a commencé, le Mad Max original s’en va.

Voici les films et émissions que vous devriez regarder ce mois-ci avant de quitter définitivement Netflix :

L’Invitation | 7 juillet

La princesse et la grenouille | 15 juillet

Les Croods | 28 juillet

Pleins feux | 30 juillet

Une orange mécanique | 31 juillet

Crochet | 31 juillet

Mad Max | 31 juillet

Le mariage de mon meilleur ami | 31 juillet

Nacho Libre | 31 juillet

Zombieland | 31 juillet

Une fois que vous avez fait le plein de tout le contenu stellaire qui disparaîtra de Netflix le mois prochain, vous devriez aller de l’avant et vérifier la liste complète des films, émissions de télévision et offres spéciales ajoutés à Netflix en juillet prendre leur place. Si vous êtes particulièrement intéressé par les produits que Netflix fabrique lui-même, nous avons également un calendrier complet des dates de sortie des films et émissions originaux de Netflix.

