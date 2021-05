10 films et émissions à regarder avant de quitter Netflix en juin – .

Un jour, nous pourrions vivre dans un monde où chaque émission de télévision et chaque film sont diffusés en ligne sur le même service pour toujours, mais ce n’est malheureusement pas ce jour-là. En fait, garder une trace de tout le contenu sous licence quittant un service et en rejoignant un autre est presque un travail à plein temps, c’est pourquoi je l’ai intégré dans mon travail afin que vous n’ayez pas à y penser.

Ce n’est pas souvent que de multiples départs de Netflix en un seul mois me font faire une double prise, mais c’est en effet ce qui s’est passé lorsque j’ai commencé à parcourir tout le contenu quittant le plus grand service de streaming au monde en juin. Twin Peaks fait partie des meilleurs contenus jamais produits, et même s’il sera probablement de retour à un moment donné, il ne partira pas avant la fin du mois. Si vous avez manqué ce phénomène culturel jusqu’à présent, profitez de ce mois pour regarder les deux saisons de la course originale. Ensuite, obtenez Showtime et regardez Twin Peaks: The Return.

Malheureusement, ce n’est que le début des grands départs ce mois-ci. Netflix perd également les huit saisons de Portlandia – l’une des séries humoristiques les plus drôles du siècle – et les trois saisons d’Hannibal. À moins que vous ne prévoyiez de vous gaver toute la journée tous les jours, vous aurez du mal à regarder tous les grands spectacles qui partiront en juin, mais vous ne pouvez vous tromper avec aucun d’entre eux.

Enfin, je veux faire la lumière sur Cloudy with a Chance of Meatballs, qui est le premier film réalisé par Phil Lord et Christopher Miller. Si vous avez regardé le spectaculaire The Mitchells vs the Machines de Netflix ce mois-ci, sachez que Lord et Miller l’ont produit et que les deux films partagent un tissu conjonctif en ce qui concerne le cœur et l’humour de leurs histoires. Idéal pour tous les âges, je ne saurais trop recommander Cloudy. De plus, la suite est assez drôle aussi, même si elle n’est pas aussi parfaite.

Voici les films et les émissions que vous devriez regarder avant qu’ils ne quittent Netflix pour de bon:

Hannibal: Saisons 1-3 | 4 juin

Recherche de Bobby Fischer | 6 juin

Portlandia: Saisons 1-8 | 9 juin

Femmes du XXe siècle | 27 juin

Retour vers le futur | 30 juin

Nuageux avec une chance de boulettes de viande | 30 juin

Scarface | 30 juin

La fille au tatouage de dragon | 30 juin

Journée de formation | 30 juin

Twin Peaks: saisons 1-2 | 30 juin

Une fois que vous aurez fait le plein de tout le contenu stellaire qui disparaîtra de Netflix le mois prochain, vous devriez aller de l’avant et vérifier la liste complète des films, émissions de télévision et offres spéciales ajoutés à Netflix en juin pour prendre leur place. Si vous êtes particulièrement intéressé par ce que Netflix fabrique lui-même, nous avons également un calendrier complet des dates de sortie des films et émissions originaux de Netflix.

