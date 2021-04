10 films et émissions à regarder avant de quitter Netflix en mai – .

La concurrence s’intensifie dans le monde du streaming depuis quelques années, mais on a enfin l’impression qu’un autre service pourrait un jour avoir une chance de rattraper ou même de surpasser Netflix. Disney publiera régulièrement des émissions Star Wars et Marvel pour les années à venir, Peacock a accaparé le marché des sitcoms classiques, et HBO Max continuera à diffuser de nouveaux films jour et jour avec leurs sorties en salles toute l’année.

Netflix peut ressentir la chaleur, car le service de streaming a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il s’agirait de la première maison de streaming pour les films Sony Pictures à partir de 2022, y compris Morbius, Uncharted, Where the Crawdads Sing et Bullet Train, ainsi que le très suite attendue de Spider-Man: dans le Spider-Verse et toutes les entrées à venir dans les franchises Venom, Jumanji, Bad Boys et Spider-Man en direct en 2022 ou plus tard.

En attendant, de très bons films et émissions quitteront Netflix le mois prochain, nous avons donc pensé partager quelques suggestions sur ce qu’il faut regarder avant de les supprimer du service de streaming.

Top Deal du jour Nous n’avons jamais rien vu de tel que cette offre Amazon qui rase 100 $ sur un drone caméra 4K le plus vendu! Prix ​​courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Si vous avez passé la dernière décennie à vous cacher sous un rocher, vous avez peut-être manqué le fait que le docteur Strange et Bilbo Baggins se soient associés pour une nouvelle interprétation de l’histoire de Sherlock Holmes et du Dr Watson. Sherlock est l’une des meilleures montres de frénésie de tous les temps, et bien que les dernières saisons ne soient pas aussi parfaites que les deux premières, vous ne devriez vraiment pas manquer cette brillante série de la BBC. Il ne s’agit que de 13 épisodes, mais les épisodes durent environ 90 minutes chacun.

Je saisis également cette occasion pour mettre en évidence l’un de mes films d’animation préférés de tous les temps: All Dogs Go to Heaven. Tous les films de Don Bluth ne tiennent pas la route, mais cette histoire touchante sur un Shephard allemand exprimé par nul autre que Burt Reynolds qui a une seconde chance dans la vie a certainement eu un impact sur moi. Le casting de la voix vaut à lui seul un voyage dans le temps pour ce film, mais dans tous les cas, il ne vous reste que quelques semaines pour le regarder.

Voici le reste des films et des émissions que vous devriez regarder avant qu’ils ne quittent Netflix pour de bon:

Cheval de guerre | 3 mai

Les élus | 7 mai

Sherlock: Série 1-4 | 14 mai

Crime américain: saisons 1-3 | 29 mai

Ma semaine avec Marilyn | 29 mai

Tous les chiens vont au paradis | 31 mai

Brokeback Mountain | 31 mai

Lait | 31 mai

Miracle | 31 mai

La poursuite du bonheur | 31 mai

Une fois que vous avez fait le plein de contenu qui disparaîtra de Netflix le mois prochain, vous pouvez consulter la liste complète des films, émissions de télévision et offres spéciales ajoutés à Netflix en mai pour prendre leur place. Si vous préférez un tarif original, nous avons également un calendrier complet des dates de sortie des films et émissions originaux de Netflix.

Top Deal du jour Nous n’avons jamais rien vu de tel que cette offre Amazon qui rase 100 $ sur un drone caméra 4K le plus vendu! Prix ​​courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.